Marerittet snart slutt

Backen, som ble hentet fra den slovenske ligaen i forkant av denne sesongen, har vært nødt til å følge sine nye lagkamerater fra sidelinjen etter at han pådro seg et brudd i foten i april.

I et intervju med RA i april fortalte medisinsk ansvarlig og fysisk trener at de regnet med at Urbancic ville være tilbake fra skaden allerede etter fire til seks uker.

Slik ble det ikke. Først nå begynner ting å se lysere ut for den slovenske backen, som kan være et par uker unna å endelig få sin offisielle debut for Viking i Eliteserien.

– Realistisk sett ser jeg for meg å være klar for kamp i løpet av to til tre uker, sier Urbancic som legger til:

– Jeg jobber hardt med restitueringen. Jeg er veldig optimistisk nå.

Vært tøft

Den unge slovenske backen, flyttet til Stavanger uten familien for å spille fotball i Eliteserien.

Han beskriver perioden der han stort sett var hjemme alene uten familien som tøff.

– Det har vært en av de tøffeste periodene i livet mitt. Når jeg ikke kunne spille fotball kjente jeg veldig på savnet av familien og vennene mine hjemme.

Jost Urbancic nærmer seg skadefri. Her fra sesongoppkjøringen i Portugal. (Espen Iversen)

Urbancic skryter av hvor flinke Viking har vært til å ta vare på han fra han kom til klubben, spesielt i perioden han har vært skadet.

– Alle i klubben har tatt godt vare på meg, trenerne, Erik (Nevland), Frank (Heggebø) og spillerne har hjulpet meg og sørget for å gjøre det beste ut av situasjonen. Jeg føler meg godt ivaretatt av Viking både på feltet, men også utenfor banen.

Motivert

Nå er han mer motivert en noen gang for å vise hvorfor Viking hentet han. I perioden han har drevet med opptrening har han kun hatt én ting i tankene.

– Jeg ønsker å bevise hva jeg er god for. Skaden har gitt meg motivasjon til å kjempe om en plass i laget etter å ha vært ute så lenge.

Viking har gjort sakene sine svært godt så langt i årets utgave av Eliteserien. Urbancic er ikke overrasket over at laget gjør det bra.

– Jeg mener at vi fortjener å være der vi ligger nå. Vi har et fantastisk og et karakteristisk lag, vi har sterke karakterer innad i laget med gode unge spillere som har gode kvaliteter, sier sloveneren.

---

FAKTA

Navn: Jost Urbancic

Alder: 22

Nasjonalitet: Slovenia

Lag: Viking

---

