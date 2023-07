Selvsagt er det mulig å erstatte Brekalo

Viking flyr om dagen. Fire strake seirer og 3. plass på tabellen. Det fikk Haugesund merke på lørdag.

Det gnistret ikke av de mørkeblå. Det gjorde det heller ikke mot VIF sist helg, men de vinner. Slikt kjennetegner ofte en toppklubb.

Det koker igjen i Stavanger. Planen som ble lagt i vinter, om å satse skikkelig, har lykkes.

Nå er det utrolig viktig at både de som styrer på bakrommet, på sidelinjen og på banen forvalter dette på en bedre måte enn i 2022. Selv om én av bærebjelkene kanskje forsvinner.

Hva skal så til for at Viking skal være et skikkelig topplag – også etter at både det norske og internasjonale overgangsvinduet er stengt?

Høyst sannsynlig vil David Brekalo bli solgt innen relativt kort tid. Bud er alt avslått. Man er nok ikke så langt unna et prisnivå som gjør at styret i klubben kobles på fordi noen frister med en sum nære det man ble enige om ved kontraktsforlengelse i vår.

Klubben vil selvsagt aldri erkjenne åpent at de avtaler slike ting. Det er ikke lov med overgangsklausuler på sum i norsk fotball. Stort sett alle holder likevel på med slike «forståelser». Det var sannsynligvis i spill med Veton Berisha. Definitivt da Zlatko Tripic gikk til Tyrkia – for en sum milevis unna reell markedsverdi.

Med Brekalo er det naturlig å anta at en slik sum er litt i overkant av 30 millioner. Det er selvsagt en grov underpris. En stopper av et slikt format hadde fort gått til Bundesliga for 10–12 millioner euro om han for eksempel representerte en dansk klubb. Her råder likevel pragmatismen. Viking må spille kortene de sitter med.

Selv om noen uskrevne avtaler er gjort er det ingen hinder for at en salgssum KAN bli mye høyere. Da kreves en budkrig med flere klubber spilleren selv finner attraktive. Det er i en slik setting Viking virkelig kan tjene godt. Det er denne salgsjobben som nå må gjøres.

Erik Nevland innrømmer at han helst vil trenere et salg til etter 1. august. Det kan fort bli vanskelig. Kjøpende klubber vil selvsagt ha nykommere med i oppkjøringen. Samtidig er det nå sportssjefen skal opp til eksamen for å bevise at han har tatt betydelige steg fra i fjor. Da var han, forståelig nok, sylfersk og noe uforberedt. De fleste sliter fortsatt med å skjønne at Veton Berisha ble solgt FØR Viking var ferdige med kvalifiseringen til Conference League. Klubben har heller ikke klart å forklare hvorfor på en tilfredsstillende måte utad.

Disse feilene kan ikke gjentas i år.

[ Kan ha vært Brekalos siste hjemmekamp ]

At det norske vinduet åpner i august betyr heller ikke automatisk at Viking har nykommere klare. Det skal spilles tre kamper før den tid. Mens vinduet er åpent står ytterligere fire på programmet. Terminlisten de neste sju ukene byr på både Glimt, LSK, Molde og Brann. Kamper som er helt avgjørende for hvor klubben ender opp.

Et forsvar uten David Brekalo vil selvsagt være en enorm svekkelse.

Likevel er det veldig mye som tyder på at Erik Nevland og co. er langt bedre forberedt nå. Allerede siver det ut informasjon om bud på Sandefjord-kaptein Sander Moen Foss (24) og sonderinger rundt Glimts Isak Helstad Amundsen (23).

Det er nettopp her nøkkelen til å erstatte David Brekalo ligger. I et totalbilde. Og muligheten vil bedre seg for hver krone klubben eventuelt klarer å presse ut av en Brekalo-overgang.

Sloveneren i seg selv er umulig å erstatte for en norsk klubb. Han er en av få enkeltspillere i Eliteserien med et så høyt nivå. Økonomisk er det nærmest helt umulig å få inn noen med den samme kombinasjonen av fysikk, fart, duellkraft og lederegenskaper. Litt som Veton Berisha i fjor. Å erstatte spiller for spiller er bare å glemme.

Men to spillere inn vil selvsagt kunne gjøre noe med totalen. Det er også fotballhistorien full av eksempler på. Veldig få fotballspillere er nemig så uerstattelige som både vi i media og fans ofte tror. Spesielt hvis selgende klubb responderer smart på overgangsmarkedet.

Selv om David Brekalo er knallgod har ikke hans opprinnelige makker Gianni Stensness vært det i år. Langt ifra faktisk. Det har vært så mye rot at det var overraskende at Viking ikke skiftet ham ut før han ble skadet. Med Djibril Diop som stoppermakker har Viking kun sluppet inn to mål på tre seriekamper, mens det gikk in 19 mål på ti kamper før det.

De kan for eksempel se etter en midtbanespiller med heftig skuddfot. Det skriker stallen etter. — Espen Astor Iversen

Det er langt fra sikkert at totalen blir så mye dårligere om Viking treffer på en ny Diop-makker, eller henter to andre stoppere som utfyller hverandre. Viking kan også kanskje få muligheten til å styrke andre deler av laget.

De kan for eksempel se etter en midtbanespiller med heftig skuddfot. Det skriker stallen etter.

Skal Viking få det til er det likevel totalbildet som må klaffe. Klubben har ikke en eneste krone igjen å bruke på budsjettet etter kjøpefesten i kjølvannet av Daniel Karlsbakk-salget. Høyst sannsynlig er det incentivkroner fra Julian Ryersons overgang fra Berlin til Dortmund som gjør at 2023-tallene ikke er ganske så røde allerede.

[ Nevland: - Har vært interesse for ham i ett år ]

Folk må ikke gå i den tro at Viking er ferdige med salg i år siden Karlsbakk røk ut for en rekordsum. Pengene er borte. Viking har satset skyhøyt for å ta seg tilbake til toppen. Styret krever fortsatt et salg på rundt 15 millioner kroner for at dette skal gå i hop. Skjer ikke det må de si ja til et styrt underskudd.

Men om det kommer et stort nok salg åpnes en haug dører opp. I realiteten er det kronene over 15 millioner som gir rom. Kronene som eventuelt overstiger den summen avgjør hvor mye som kan brukes til å erstatte Brekalo – og i hvor stor grad en kan sjonglere i litt overgangsmarkedet ellers.

Det behøver heller ikke nødvendigvis å være Brekalo som selges. Eller kun ham. Markus Solbakken er ettertraktet, Shayne Pattynama kan gi noen kroner og Harald Nilsen Tangen har vært god i år. Plutselig kan også noen fatte interesse for stortalentene Magnus Rugland Ree eller Edvin Austbø.

Blir det salg åpner mulighetene seg. Det behøver ikke være krise. Nøkkelen er, som alltid, å melke maks ut av handelen. Samtidig må en treffe med kjøpene. Det har Viking igjen vist evne og teft for denne sesongen.

Da er det selvsagt mulig å erstatte David Brekalo. Skulle det ikke bli salg er det også fint. Da har Viking seriens beste stopper og et lag som høyst sannsynlig vil kjempe i toppen ut sesongen.

[ Avviste bud - Brekalo skjønner Viking ]