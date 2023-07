Avviste bud på Brekalo

Sportssjef Erik Nevland bekrefter det overfor RA.

– Det har vært noen som har prøvd seg nå ja, sier klubbens sportssjef.

Budet skal ha kommet mandag og Nevland antyder at det ikke er i nærheten av hva Viking ønsker seg for spilleren.

Aftenbladet omtalte budet først og skriver at det har ligget på rundt 20 millioner.

– Er dette snakk om et klassisk åpningsbud for å lufte hvor landet ligger?

– Det vet vi ikke, men det er ikke uvanlig, sier Nevland.

Samtaler over helgen

RA avslørte allerede lørdag at det nå var svært konkret interesse for Brekalo og at både en klubb fra USA og en europeisk klubb fra en topp-fem-liga var på banen for å sondere terrenget rundt pris.

Mandag forsøkte Nevland å spille det hele ned noe ved å peke på at de har vært interesse for spilleren i et helt år – og at det ikke forelå noe bud.

Det tikket så inn noen timer etterpå.

Samtalene mellom partene skal smått ha startet i slutten av forrige uke og etter det RA kjenner til skal da en sum rundt to millioner euro ha blitt luftet.

Viking ønsker seg etter alle solemerker langt mer for Brekalo.

Brekalos agent Denis Selimovic har heller ikke svart på RAs henvendelser.

Følger markedet

Da RA spurte Nevland om at det gjør det vanskeligere at folk i Stavanger har store forventninger til overgangssum på Brekalo svarte han mandag følgende:

– Nei. Hvorfor skulle det gjøre det vanskeligere? Få vet hva det går i – selv om det selvsagt er svært flåsete sagt. Vi må forholde oss til det som kommer inn. Vi vil, som alle andre, ha mest mulig for ham ved salg. De fleste vet at det handler om tilbud og etterspørsel, sier Nevland.

Tidligere Viking-stopper Sverrir Ingasson gikk for øvrig for det som skal være opp mot fire millioner euro til dansk fotball før helgen. Han er snart 30 år gammel og det gir utvilsomt en pekepinn på at det er penger i omløp.

– Vi registrerte også det, sa Nevland.

NB! Ifølge Nevland har det ikke vært noen ytterligere bevegelse fra Hammarby på Shayne Pattynama. De fikk sitt andre bud på spilleren avvist mandag.

