Nevland: - Har vært interesse for ham i et år

Stavanger — RA avslørte lørdag at det nå er mer konkrete samtaler rundt hva som skal til prismessig for å få i stand et salg. Det ble bekreftet av flere kilder tett på.

Den ene klubben på banen skal være fra en topp-fem-liga, mens det også skal være en interessent fra amerikanske MLS.

– Jeg registrerer at dere nærmest har solgt spilleren, men det foreligger fortsatt ikke noen bud. Sånn sett er det stille og rolig, sier sportssjef Erik Nevland mandag.

– Men det er samtaler og interesse av mer konkret art nå?

– Det har vært konkret interesse for David i ett år, svarer Nevland.

Holder kortene tett

Sportssjefen vil helst holde kortene tettest mulig til brystet rundt overganger, men han skjønner samtidig godt at et salg av Brekalo er noe som opptar mange.

– Hvor viktig er det for Viking å trenere en eventuell overgang til det norske vinduet åpner 1. august?

– Det sier seg egentlig selv i forhold til at vi ikke kan hente inn noen andre før den datoen.

– Skjønner du at en eventuell kjøpende klubb ønsker å få inn nye spillere, som de betaler premiumpris for, til sin oppkjøring – slik som Viking også selv gjerne tilstreber?

– Jeg tenker som så: La oss agere på det som skjer i stedet for å lage masse scenarioer. Akkurat nå er det ikke noe å diskutere.

Sportssjef Erik Nevland i Viking. (Espen Iversen)

Det som er åpenbart er at Viking godt kan tenke seg å gjøre flere ting på overgangsmarkedet i løpet av sommeren. Samtidig har de også noen større økonomiske realiteter å forholde seg til. Realiteter som bestemmer hvilke planer Nevland og sjefspeider Sebastian Brydegaard kan dra fram.

Det meste av pengene fra storsalget av Daniel Karlsbakk i vinter er alt brukt opp på navn som Lars-Jørgen Salvesen og Nicholas D’Agostino. Samtidig er det budsjettert med salg også i 2023.

Hva som er mulig og ikke mulig er selvsagt bundet opp i hvor mange penger som kommer inn. Hvis ikke det selges spillere må Viking spørre pent om lov til å gå i et underskudd av det mer styrte formatet denne sesongen.

I så måte vil nok summen fra et eventuelt Brekalo-salg selvsagt være helt avgjørende for hva man kan finne på.

– Folk i Stavanger har høye forventninger til pris når det kommer til Brekalo. Gjør dette ting vanskeligere for dere?

– Nei. Hvorfor skulle det gjøre det vanskeligere? Få vet hva det går i – selv om det selvsagt er svært flåsete sagt. Vi må forholde oss til det som kommer inn. Vi vil, som alle andre, ha mest mulig for ham ved salg. De fleste vet at det handler om tilbud og etterspørsel, sier Nevland.

At det er penger i markedene, når noen først bestemmer seg, er likevel ikke noe å lure på. Det blir utvilsomt betalt for kvalitet – og det behøver ikke nødvendigvis bare dreie seg om de største ligaene.

Tidligere Viking-stopper Sverrir Ingason (30 år i august) ble før helgen hentet for det som etter rapportene fra flere nettsted totalt ha ligget på mellom tre og fire millioner euro til dansk fotball fra PAOK.

Brekalo er 24 og fast landslagsmann for Slovenia – som er ranket som bedre (60) enn Island (67) på den siste FIFA-rankingen.

– Vi registrerte også det, sier Nevland.

Stille før stormen?

Tradisjonelt sett kommer den mest hektiske perioden for bud ofte mot slutten av overgangsvinduer. Da kan det også bli litt desperasjon og budkrig på spillere.

Når RA konfronterer Nevland med interesse rundt andre avviser han at det foreløpig har skjedd mer konkrete ting om folk som Birkir Bjarnason og Markus Solbakken. RA har tidligere skrevet at Werder Bremen flere ganger skal ha tatt turen til SR-Bank Arena for å finsikte landslagssjefens sønn, mens Bjarnason selv har snakket åpent i RA om sin situasjon og valgene som må tas i sommer.

– Det er ikke noe nytt å melde om noen av dem, sier Nevland – som kun har hatt konkrete bud å ta stilling til på Shayne Pattynama så langt.

Når det kommer til spillere inn er det åpenbart at Viking prøver å være i forkant. Spesielt på stopperplass.

Ifølge Nettavisen skal klubben ha fått avvist et bud på Sandefjords kaptein Sander Moen Foss (24), mens TV2 sist uke skrev at Viking hadde sondert rundt pris og mulighet for å hente Glimts Isak Helstad Amundsen (23).

Det vil ikke Nevland si mye om.

– Vi jobber på, men jeg vil ikke kommentere navn på spillere fra andre klubber, avslutter Nevland.

