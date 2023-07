Hammarby økte sitt bud på Pattynama

Sportssjef Erik Nevland i Viking bekrefter mandag formiddag at det fortsatt gjøres framstøt. Etter det RA kjenner til skal de nå ha beveget seg oppover noe, men fortsatt ikke så mye – og ikke dit hen at Viking vil selge.

Det første budet på backen, som først ble omtalt av Aftenbladet forrige uke, skal ha vært på rundt 1,6 millioner kroner. Det ble blankt avslått av Viking.

– Hammarby prøver fremdeles. Det har vært dialog hele veien. Mer enn det er det ikke vits å si om saken, sier Nevland til RA.

Pattynama har en utgående avtale med Viking og har fortsatt ikke fått tilbud om noen ny kontrakt av klubben. Han står fritt til å forhandle med hvem han vil nå om en gratisovergang fra 1. januar 2024.

Da RA snakket med backen etter kampen mot FKH lørdag var han åpen og ærlig om temaet.

– Nei. Jeg har ikke sett noen papirer. Jeg har selvsagt snakket med Erik Nevland – ettersom budet kom, men ikke noe ennå, sa Pattynama til RA lørdag.

Han peker på at han uansett har gode kort på hånden. At Hammarby frister erkjenner han også.

– Jeg vet jo at det er en stor klubb med lidenskapelige fans. Jeg skal ikke lyve. Så er det smigrende at de er interesserte. Det viser at jeg er på rett vei. Det er mye som skjer i bakgrunnen nå. Jeg stiller meg ganske åpent, sier Pattynama.

Han skjønner også godt Vikings dilemma rundt et salg nå med Jost Urbancic skadet, og er heller ikke avvisende til å bli i Viking.

Selv om Urbancic er på bedringens vei vil han neppe være på banen før om noen uker – og så behøver han tid for å komme i form. Viking har smått med alternativer i posisjonen utenom. Da står man igjen å hive inn spillere som ikke normalt spiller i posisjonen – som Viljar Vevatne, Niklas Sandberg eller Yann-Erik de Lanlay.

Erik Nevland erkjenner også selvsagt at dette spiller inn på vurderingene rundt å slippe Pattynama.

