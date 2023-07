Vikingbørsen: Involvert i det meste

6

Patrik Gunnarsson

Fikk en mye roligere kamp enn man kanskje kunne forvente. Et par redninger på distanseforsøk var det hele egentlig. Grei kontroll. Ryddet opp for Solbakken da han rotet det til før pause

5

Herman Haugen

Ble rundet etter 24 minutter, men reddet av Diop. Skulle kanskje hatt et straffespark. Kom en del offensivt, men havnet litt for ofte ut av posisjon bakover. Virket litt sliten og så ut for å ha vondt på slutten av 1. omgang. Ut ved pause.

7

David Brekalo

Litt uoppmerksom da Samuelsen stakk gjennom bredt etter 2 minutter. Misbrukte en stor sjanse på hodet da han kom løs på en corner etter ni minutter. Stor sjanse etter 55 minutter etter en corner. Skjøt like utenfor da ballen plutselig datt ned i beina hans. Konge i duellspillet og sjef bak hos Viking – som vanlig. Banens beste sammen med Tripic.

6

Djibril Diop

God inngripen da han reddet Haugen etter 24 minutter. Timet feil i luften da Leite headet like utenfor etter 28 minutter. Solid forsvarsspill da han løpte opp en meget farlig overgang etter 77 minutter. I ferd med å spille seg fint inn som makkeren til Brekalo – så lenge det varer.

6

Shayne Pattynama

En nestenmiss som sistemann før pause, men ellers trygg bakover. Villig med offensivt når mulighetene kom utover i kampen. Solid.

6

Yann-Erik de Lanlay

Prøvde seg med et skudd fra god posisjon etter 20 minutter, men fikk ikke klem på avslutningen. Startet kampen som indreløper, men flyttet ned på høyre back ved pause da Yazbek kom inn. Godt skuddforsøk etter 70 minutter som ble blokkert. Solid kamp i begge posisjoner.

6

Markus Solbakken

Holdt på å rote det helt til da han snublet med ballen etter 14 minutter. Ble reddet av Gunnarsson. God stikker til de Lanlay etter 20 minutter. Gjorde forarbeidet på 2–0 da han fosset opp fra egen halvdel etter en gjenvinning. Stor aksjonsradius. Prøvde seg også på et par langpasninger.

5

Harald Nilsen Tangen

Slet med å finne de rette rommene mot et dyptliggende Haugesund før pause. En kamp på det jevne. Ut etter 64 minutter.

5

Sander Svendsen

Kom til et par skuddforsøk og jobbet godt, uten å få det helt til. Fikk en skikkelig smell og lå lenge nede litt etter pause. Ut etter 64 minutter.

6

Lars-Jørgen Salvesen

Misbrukte en massiv sjanse på hodet etter 42 minutter da Selvik reddet fra kloss hold. Fikk scoringen på hodet etter 62 minutter med en nydelig heading via stangen og inn etter corner. Fikk en saftig smell i bakhodet på slutten, men ristet det av seg. Solid kamp.

7

Zlatko Tripic

Strøken corner på hodet til en umarkert Brekalo etter ni minutter – som burde blitt til en assist. Fantastisk innlegg til Salvesen på bakre stolpe etter 42 minutter – som også burde resultert i mål. Fikk sin assist etter 62 minutter da han prikket hodet til Salvesen på corner. Iskald da han satte inn 2–0 etter 73 minutter etter praktfullt spill. I meget god form om dagen. Banens beste sammen med Brekalo.

Innbyttere:

6

Patrick Yazbek

Inn ved pause for Herman Haugen. Markerte seg direkte med et skudd like over. Bidro til å sette fart på laget med sin løpskraft.

Niklas Sandberg

Inn for Sander Svendsen etter 64 minutter. For kort tid til å få karakter. Sugende sklitakling på direkten etter at han kom inn. Greit innhopp.

Nicholas D’Agostino

Inn for Harald Nilsen Tangen etter 64 minutter. For kort tid til å få karakter. Målgivende på 2-0-scoringen til Tripic med en pasning inn i feltet. Kanonkule av et skudd rett på Selvik etter 76 minutter.

Sondre Bjørshol

Inn etter 70 minutter for de Lanlay. For kort tid til å få karakter. Markerte seg med solid offensivt spill.

Edvin Austbø

Inn etter 89 minutter for Lars-Jørgen Salvesen. For kort tid til å få karakter.

---

FAKTA

---