Kan ha vært Brekalos siste hjemmekamp

Det internasjonale overgangsvinduet er åpent og RA har fått bekreftet at det nå er samtaler av den mer konkrete sorten om en overgang til utlandet for den slovenske landslagsstopperen. Det skal ha blitt opprettet kontakt i slutten av uken og sondering rundt pris er smått i gang.

Av klubbene som nå er på banen er den ene fra en topp-fem-liga. Brekalo har lenge vært tydelig på at det er et slikt steg han aller mest ønsker seg. Det er også denne gangen konkret interesse fra en klubb i MLS. Viking avslo i vinter et bud fra Cincinnati på spilleren.

Selv ønsker ikke Brekalo å si for mye om det som skjer.

– Slår det deg inn underveis at hver kamp nå kan bli den siste her i byen?

– Nei. Jeg tenker ikke på at det kan ha vært den siste kampen. Det er noe jeg prøver å blokke litt ut slik at det ikke går inn på deg. I fjor brukte jeg for mye energi på dette. Jeg ønsket meg ut og ville det nesten for mye. Da påvirker det spillet ditt. Nå lar jeg min agent ta seg av disse tingene og lever i nuet, sier sloveneren til RA.

Viking vil helst vente til august

Etter hva RA forstår har Viking som mål å trenere en eventuell overgang så lang de kan mot 1. august – når det norske vinduet åpner. Samtidig blir det selvsagt vanskeligere jo større klubb, liga og penger som eventuelt kommer på bordet.

Foreløpig skal det ikke foreligge noe konkret bud.

Brekalo, som nok en gang må ha imponert eventuelle speidere med sitt spill lørdag, var selv strålende fornøyd med spesielt én ting.

– At vi klarte å holde nullen er strålende! Det gleder meg og det gjør noe med selvtilliten. Resten av laget skal også ha masse ros for hjelpen vi bak fikk i kampen mot FKH. Den var førsteklasses. Vi har egentlig vært gode bakover i flere av de siste seriekampene, men har sluppet inn et par tullemål, sier Brekalo.

Lars-Jørgen Salvesen jubler for scoring i tredje seriekamp på rappen. (Carina Johansen/NTB)

Det han ikke var like fornøyd med var at han gikk målløs av banen selv.

– Jeg hadde enormt lyst på en scoring og burde fått den. Headingen på corneren i første omgang skulle jeg satt inn og på den store sjansen etter pause ble jeg forbauset over at jeg sto så alene. Dessverre kom ballen på den dårligste foten min, sier stopperkjempen.

Pattynama smigret av Hammarby

En annen spiller som er aktuell for en overgang, og som var god mot FKH er Shayne Pattynama. Den indonesiske landslagsmannen kunne registrere at Viking sa nei til et bud fra Hammarby i uken.

– Har de tilbudt deg noen ny kontrakt selv nå?

– Nei. Jeg har ikke sett noen papirer. Jeg har selvsagt snakket med Erik Nevland – ettersom budet kom, men ikke noe enda, sier Pattynama til RA.

Han peker på at han uansett har gode kort på hånden. At Hammarby frister erkjenner han også.

– Jeg vet jo at det er en stor klubb med lidenskapelige fans. Jeg skal ikke lyve. Så er det smigrende at de er interesserte. Det viser at jeg er på rett vei. Det er mye som skjer i bakgrunnen nå. Jeg stiller meg ganske åpent, sier Pattynama.

Han skjønner også godt Vikings dilemma rundt et salg nå med Jost Urbancic skadet og er heller ikke avvisende til å bli i Viking.

Pattynama var også solid på banen mot FKH.

– Jeg er glad for seieren, men det var ikke vår aller beste kamp som lag. Spesielt før pause var det svakt. Det manglet litt på intensiteten. Så scoret vi etter pause og hadde god kontroll. Samtidig synes jeg vi kunne dominert litt mer. I fjor hadde vi fort tapt denne kampen. Nå vant vi. Det er en stor forskjell og deilig, sier Pattynama.

Trener Morten Jensen kunne legge seg på sølvplass på tabellen lørdag, men han var heller ikke like fornøyd med alt.

– Jeg likte ikke førsteomgangen. For mye feriepreg. Vi manglet intensitet i angrepsspillet og ga beskjed i pausen.

– Det ble mer fart i dere med Patrick Yazbek på banen i andre omgang?

– Han var god igjen, sier Jensen – og forklarer valget om å benke ham fra start med konkurranse og kvalitetene de mente de behøvde på banen.

Tripic mot rekord

Oppgjøret ga også en ny scoring og en ny målgivende for Zlatko Tripic – som er i storform om dagen. Han kunne fort hatt to assister til. Faktisk har han nå sju mål og fire assister på 13 kamper i serien. Poengmessig har han aldri vært bedre.

– Rekorden min i Eliteserien for Viking er sju mål. Den skal jeg ta greit i år.

– Hvorfor kommer det så mye mer målpoeng fra deg nå?

– Jeg har jobbet mye med det. Vi spiller også litt annerledes nå. Gjerne mot lavtliggende lag. Jeg vet at avslutningsferdighetene mine er gode, men jeg har manglet litt på posisjonsspillet i boksen. Det er bedre nå, sier han.

Kapteinen liker det han ser av Viking om dagen. De er gode til å nullstille.

– Vi har mange spillere i form.

Skal den gode trenden fortsette er det likevel åpenbart at den neste måneden blir utrolig viktig.

– Det blir veldig spennende å se hva som skjer i overgangsvinduet. Det spiller selvsagt kraftig inn på fortsettelsen. Når du er god som lag blir spillere aktuelle for overganger, sier Tripic – som fort må si farvel til visekaptein David Brekalo snart.

FAKTA

Fotball, Eliteserien

Viking – Haugesund 2–0 (0–0)

SR-Bank Arena, 10.420 tilskuere.

Mål: 1–0 Lars-Jørgen Salvesen (63), 2–0 Zlatko Tripic (73).

Dommer: Kristoffer Hagenes, Hovding.

Viking (4-3-3): Patrik Gunnarsson – Herman Haugen (Patrick Yazbek fra 45.), Djibril Diop, David Brekalo, Shayne Pattynama – Yann-Erik de Lanlay (Sondre Bjørshol fra 70.), Markus Solbakken, Harald Nilsen Tangen (Nicholas D’Agostino fra 63.) – Sander Svendsen (Niklas Sandberg fra 63.), Lars-Jørgen Salvesen (Edvin Austbø fra 88.), Zlatko Tripic.

Haugesund (3-4-2-1): Egil Selvik – Anders Bærtelsen, Kevin Krygård, Søren Reese – Peter Therkildsen, Magnus Christensen, Bruno Leite (Troy Nyhammer fra 90.), Oscar Krusnell (Mikkel Hope fra 90.) – Mads Sande, Adrion Pajaziti (Sander Innvær fra 75.) – Martin Samuelsen (Oluwasegun Samuel Otusanya fra 66.).

