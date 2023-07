Kan bli en høstutfordring for Viking

Stavanger — Etter tre kamper på en uke, og ekstraomganger mot Raufoss, var mange av spillerne nærmest på felgen da Vålerenga ble slått 2–1 sist helg.

– Nå begynner det så se bra ut igjen! Sondre Bjørshol er tilbake og egentlig er det kun Gianni Stensness og Jost Urbancic som ikke er tilgjengelige mot FKH. Det var ikke mye alvorlig sist uke, men mange var utslitte, sier trener Morten Jensen.

I tiden framover blir det langt færre kamper for Viking.

– Hvor stor fordel er dette for dere?

– Jeg er usikker på hva det betyr, men vi skulle egentlig ønske to kamper i uken med vår stall. I høst får vi også kun tre kamper per måned i oktober, november og desember.

Noen vil søke seg bort

Jensen peker på at Viking streber etter en hverdag lik den klubber som Glimt og Molde har – og som de selv hadde i fjor. Klubben skulle gjerne spilt kamper i Europa i midtuken og i serien hver søndag.

Med en rekordstor A-stall sier det seg selv at noen vil få veldig få minutter og muligheter framover.

Samtidig hjelper det ikke å bli sur dersom noen ikke får spille. Da blir veien inn bare lengre. — Morten Jensen

– Er det litt fare på ferde i forhold til misfornøyde spillere framover?

– Klart at det kan bli et tema. Så kan karantener og skader åpne – som vi nå har sett med Djibril Diop. Samtidig hjelper det ikke å bli sur dersom noen ikke får spille. Da blir veien inn bare lengre. Her gjelder det å ha hodet på rett plass.

Jensen erkjenner at likevel at det ikke er unaturlig om noen kommer i en situasjon hvor de ønsker seg bort fra Viking.

Forventer lavt FKH

At noen forsvinner blir uansett ikke et tema før i august og Viking skal spille fire kamper før det. Først ut er derbyet mot FKH. Jensen ser for seg en jevn batalje mot en motstander som har sett bedre ut i det siste. Han minner likevel om at de liker seg langt bedre hjemme på eget gress enn borte på kunstgress.

– Så håper jeg at de kommer hit for å angripe.

– Men det tror du egentlig ikke på?

– De legger seg ofte i en lav blokk, sier Jensen – og ler godt.

Treneren forteller at tapet i Haugesund i fjor fortsatt sitter i. Da hadde Viking full kontroll fram til Kristoffer Løkbergs utvisning.

Nå handler det om å nullstille for Viking. Spesielt med bare seriespill å konsentrere seg om.

– Hva skal til for at dere henger på videre helt oppe i toppen i fortsettelsen?

– Stabile prestasjoner. Så må vi fortsette med å utvikle oss. Ved utgangen av august vil to-tredeler av sesongen være unnagjort. Henger vi med da blir det spennende, men det er et rotterace bak Glimt. Jeg tror også at Molde vil komme som et godstog.

– Overgangsmarkedet vil spille mye inn både for dere og andre?

– Det er ingen tvil om at det som skjer i sommer på det feltet vil spille inn. Det er et element av risiko og belønning. Lag som gambler litt og satser kan få betalt, avslutter Jensen.

NB! Ifølge Aftenbladet skal svenske Hammarby nå ha kommet mot et framstøt om å kjøpe Shayne Pattynama nå. Han har kontrakt som går ut året. Dette skal Viking ha avvist direkte til prisen som ble forespeilet.

