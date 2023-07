Mot forlenget lån for brennhet Auklend

Etter at Auklend kom inn på lån i mannskapet til Arne Sandstø har pilene pekt rett oppover for laget som gikk ned fra Eliteserien i fjor.

– Snakker vi rett og slett om en Auklend-effekt?

– Får håpe det! Jeg er jo her mest for egen utvikling, men også for å vinne kamper. Det er nesten alltid det viktigste i fotball. Veldig kjekt at vi har tatt en del poeng, sier Auklend til RA.

Målpoeng en nøkkel

Låneavtalen med Agder-klubben kom i stand da det ble tydelig at indreløperen ikke klarte å spille seg inn på laget i Viking på direkten etter det som nærmest var et par år ødelagt av skader.

At de mørkeblå også hentet inn Birkir Bjarnason (35) ut sesongen bidro nok også til at det var lettere å slippe ut Auklend.

Jeg kjenner noen ganger på en utålmodighet i forhold til potensial og alder. Utålmodighet etter å virkelig ta noen steg. — Sondre Auklend

Akkurat det kan være et lykkelig valg på lengre sikt. Han stortrives med sommer, sol og fotball på Sørlandet.

Endelig viser han igjen prov på kvalitetene som gjorde ham til barnestjerne og en av de norske spillerne med størst forventninger til i sitt årskull.

I forrige serierunde ble det både scoring og målgivende – på toppen av et selvmål.

– Er det målpoeng som må til for å kunne ta det neste steget her?

– For at jeg skal bli den spillere alle forventet jeg skulle bli handler det nok om det. En pasning her og en dribling der er fint. Men en blir lagt mye mer merke til av målpoeng.

Auklend føler fortsatt at det er mye som kan forløses – selv om trener Arne Sandstø ved flere anledninger har lovpriset den unge midtbanemannen.

Mot forlengelse av låneavtalen

Men hva med framtiden? Den umiddelbare kortsiktige veien er i ferd med å stakes ut nå. Etter alle solemerker er den i Grimstad.

– Viking og Jerv er i dialog nå om å forlenge låneoppholdet mitt. Det går i utgangspunktet ut 1. august, men vi spiller siste kamp før ferien i OBOS-ligaen til helgen. Jeg har snakket med begge klubbene denne uken og begge føler de har fått effekt av dette lånet. Det ser ut som det forlenges. Så kan selvsagt Viking uansett hente meg hjem når som helst med regelen om utlån for unge spillere. Jeg tror det ligger litt i planen at dersom det skulle skje er det for å spille, sier Auklend – som nå regelmessig får hele kamper på høyt nivå.

Når det kommer til framtiden på litt lengre sikt er han ikke like sikker på om det rette vil være å ta et steg til et lavere nivå. Det er fortsatt Viking han vil slå gjennom i for alvor. Det er det planen er.

Samtidig er han blitt 20 år nå. Selv om omstendighetene har bremset utviklingen med skader, er han ikke hvor han så for seg.

– Jeg kjenner noen ganger på en utålmodighet i forhold til potensial og alder. Utålmodighet etter å virkelig ta noen steg. Motgangen føler jeg at jeg har stått fint i, men jeg skal ærlig innrømme at forventningene ikke var at jeg skulle spille OBOS-liga i 2023 for noen år siden, avslutter Auklend.

