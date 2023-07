Aktuell for Viking i vinter - klar for gresk storklubb

Stopperen, som er født i 2004, dukket noe overraskende opp på prøvespill i Vikinghallen 27. mars – like før overgangsvinduet lukket. Gode kontakter, som klubben stolte på, tipset om at dette var noe ut over det normale.

Det viste også treningene denne uken. Yeboah hadde kvaliteter som gjorde at trenerne sperret opp øynene.

Svært avslappet og rolig med ballen, rask, høyreist og ganske elegant i stilen. Trener Morten Jensen hadde ingen problemer med å erkjenne det åpenbare etter økten.

– Han ga et veldig godt førsteinntrykk. Så er det også selvsagt vanskelig å bedømme helt når vi kun har sett ham innendørs i Vikinghallen og ikke på stor bane, men det så lovende ut, sa trener Jensen til RA den gangen.

La det på is

Yeboah imponerte også på stor bane, men klubben la likevel en overgang litt på is av forskjellige grunner. At han ikke var vant med soneforsvar var sentralt, sammen med det faktum at en slik overgang ville krevd et apparat rundt en så ung spiller som ikke helt var tilgjengelig på kort varsel. Utlendingskvoten var også et tema.

Nå er det klart at Yeboah har funnet seg ny klubb i dette vinduet. Den greske storklubben AEK Aten har signert stortalentet på en låneavtale ut sesongen. Yeboah kommer fra lavere divisjoner i Ghana og klubben Techiman.

Sportssjef Erik Nevland i Viking forteller til RA at de mørkeblå ikke var på banen i denne omgang når det kom til Yeboah.

Ser etter stoppere

Det som likevel er sikkert er at det speides etter midtstoppere i Viking.

David Brekalo forventes fort å bli solgt i dette overgangsvinduet og Gianni Stensness er ute for resten av sesongen etter operasjon. Dermed er det tynt bak hos Viking – selv om Nevland forrige uke bekreftet til RA at KA-utlånte Kristoffer Forgaard Paulsen ville returnere.

Det internasjonale overgangsvinduet er nå åpent, mens det norske først åpner 1. august. Sommervinduet er så åpent fram til 1. september. Dersom Viking skulle selge noen nå kan de ikke erstatte vedkommende på en stund ennå.

Da RA snakket med Nevland mandag var det foreløpig ikke kommet noen bud på spillere. Ei heller var det formidlet konkret interesse for noen. Det som likevel er sikkert er at veldig mange klubber fra større ligaer i Europa har vært til stede på SR-Bank Arena denne våren.

