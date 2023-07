18-åringen drømmer om flere sjanser

Akademiproduktet Jone Berg (18), som har Vidar som moderklubb, kom inn i ekstraomgangene i cuptapet. Den neste måneden er det ikke usannsynlig at det kan bli flere minutter på stopperen med amatørkontrakt.

Skadesituasjonen bak hos de mørkeblå er nemlig ikke god. På stopperplass er Gianni Stensness ferdig for sesongen. Djibril Diop fikk en saftig smell i hamstringen mot Raufoss, David Brekalo spilte med vonde legger og Kristoffer Forgaard Paulsen er utlånt. På backene sliter Herman Haugen med en sår ankel etter en voldsom takling, mens Sondre Bjørshol har hamstring-problemer og er tvilsom mot Vålerenga.

På motsatt back er Jost Urbancic ute med beinbrudd.

Legger du inn i regnestykket at de fleste forventer et snarlig salg av David Brekalo, vil summen være et forsvar som kan bli svært tynt på kort sikt.

Uten mulighet til å handle før 1. august vil Jone Berg bli et høyst reelt alternativ framover. I alle fall i den neste måneden og de neste kampene. Det synes unggutten er spennende.

– Er du klar for å spille i Eliteserien?

– Jeg er alltid klar for å prøve! Jeg stoler på egne ferdigheter og på at jeg skal kunne ta nivået. Nå har jeg vært med en del, kjenner laget og vet hva jeg skal gjøre, sier Berg til RA.

Inspirert av Heggheim

Lysluggen fra Madla vokste opp i Vidar. Han har vært i akademiet til Viking siden han var 13–14 år gammel. Selv om han har lyst til å prøve seg i Eliteserien innser han samtidig at det er et stort steg opp til Vikings A-lag.

– Det er selvsagt litt sjokk. Mye høyere nivå enn jeg er vant med. Så er jeg ung og har mye å lære. Det prøver jeg på hver dag. Jeg ser på folk som Brekalo, Diop og Løkberg. Plukker fra de rutinerte.

– Du vet at du automatisk får proffkontrakt ut ifra regelverket om du kommer deg på banen tre ganger i Eliteserien?

– Jeg har selvsagt tenkt på det, men det er ikke det som står først i hodet mitt. Får jeg sjansen er jeg mer på det at jeg faktisk må ta være på den. Samtidig hadde det vært veldig kjekt å få en kontrakt.

Berg innrømmer at han har latt seg inspirere av en tidligere Viking-stopper.

– Selvsagt har jeg brukt Henrik Heggheim litt som inspirasjon. Du ser at det er mulig å ta steget raskt, sier han.

Treneren: - Er uredd

Trener Bjarte Lunde Aarsheim innser også at det ikke er umulig at unggutten Berg kan få seg noen kamper den neste tiden. Om han er klar for det mener treneren er umulig å si sikkert.

– Jone er nok en lokal og spennende stopper med god fysikk. Han har vært med på noen treningsleirer allerede og har hospitert på mange treninger. Han har selvsagt mye å lære, men er uredd og ganske trygg med ballen. Han startet mot Brøndby i treningskampen i Portugal i vinter og gjorde et OK innhopp onsdag, sier trener Bjarte Lunde Aarsheim.

– Er han god nok til å kunne gå rett inn i Eliteserien alt nå om behovet kommer?

– Du vet ikke om en spiller holder i Eliteserien før vedkommende faktisk har stått i det. Det som er sikkert er at Jone er en ung og veldig spennende stopper fra eget akademi.

Lunde Aarsheim trekker fram duellstyrke og ballbehandling som plusser. Taktisk er det fortsatt noe å lære.

– Så er han vant med å spille i soneforsvar. Han må bli testet på dette nivået, men vi må ha tålmodighet. Noen ganger går det likevel kjapt – som med Henrik Heggheim. Andre ganger tar utviklingen lengre tid, sier treneren.

Jone Berg er foreløpig ikke en del av hovedtroppen til Viking, men er på den såkalte B-listen med fem unge spillere på amatørkontrakt. Dersom han skulle få tre kamper i serien vil Viking automatisk måtte skrive proffkontrakt med ham.

Klubben kan samtidig gjøre dette uansett – og så legge til en erstatter i B-listen når overgangsvinduet åpner.

– Har dere vurdert å tilby Jone Berg en proffavtale alt nå?

– Om vi gjør det skal Jone selv bli den første til å få vite om det, sier sportssjef Erik Nevland.

NB! Nevland opplyser at Viking allerede nå har besluttet å kalle hjem stopperen Kristoffer Forgaard Paulsen fra lån hos KA på Island. Han returnerer når det norske sommervinduet åpner 1. august.

