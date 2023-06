Flau cupbombe som kan koste Viking dyrt

Etter 120 minutter med fotball sto det 4–4 mellom lagene i kampen i 4. runde i NM. Fire ganger hentet Raufoss opp Viking.

Gleden var enorm hos Raufoss etter at de detonerte bomben og slo ut Viking av NM. (Frederik Ringnes/NTB)

Det verste var egentlig at det var fullt fortjent. Denne bomben var det egentlig lite å si på. Det erkjente også en svært skuffet trener Morten Jensen.

– Vi ledet fire ganger. Når vi ikke klarer til å gjøre det om til en seier er det bare ikke godt nok. Jeg føler ikke vi tapte dette i straffesparkkonkurransen i så måte. Dette var en svært skuffende prestasjon. Vi spilte for åpent og klarte ikke å straffe dem nok på overgangene. De viste god moral, men vi forsvarte oss ikke godt som et lag, sier Jensen til RA.

Fælt forsvarsspill

Forsvarsspillet til Viking sto ikke i noen bok. Bortelaget var egentlig heldige som tok seg til straffesparkonkurranse.

OBOS-laget hadde nemlig både langt flere sjanser, flere skudd på mål og mer ballbesittelse enn Viking – som mest av alt var ganske effektive. Egentlig hadde Viking kun en periode i andre omgang hvor de dominerte og skapte mer enn hjemmelaget.

Da det hele skulle avgjøres på straffer misset både Sander Svendsen og Niklas Sandberg på direkten. Det kom aldri Viking tilbake fra.

– Det var absolutt ikke ufortjent at Raufoss vant dette. Det kjedeligste er at vi ikke klarte å sy sammen en god nok prestasjon til at vi fortjente å gå videre heller. Vi fikk ikke brukt ballen på en fornuftig måte. Første omgang var fryktelig svak og vi var heldige som gikk til pause på 1–1 – selv om vi var uenige i straffen de fikk. I pausen advarte vi spillerne om at dette ville føre til at vi ville bli slått ut om det fortsatte. Vi gjorde også to skifter.

Sander Svendsen hylles etter et kunstmål på frispark. Dessverre holdt ikke de fire målene Viking scoret i løpet av 120 minutter. (Frederik Ringnes/NTB)

– Roterte dere for mye på laget til denne kampen?

– Vi var tvungne til en del av dem. David Brekalo var egentlig ikke helt klar for kamp. Så ble Djibril Diop skadet etter kun et kvarter. Da handlet det om å holde ham på banen så lenge som mulig. Herman Haugen fikk også en smell i ankelen og slet veldig på slutten før vi fikk et ekstra bytte i ekstraomgangene, sier Jensen.

Skader og bekymring

– Hvor alvorlige er skadene?

– Jeg vet ingenting. Nå må de medisinske teamet vårt få kikke på de to. Jeg er mest opptatt av å bearbeide kampen og finne ut hvorfor denne kampen var så svak.

Viking har allerede Gianni Stensness ute med korsbåndsskade. Om Djibril Diop må stå over, og kanskje også David Brekalo, sier det seg selv at det drar seg mot stopperkrise i Viking.

– Skader, og 120 minutter i nesten 30 grader, koster før ny seriekamp mot VIF lørdag?

– Utvilsomt. Hvor mye gjenstår å se, men vi har en jobb å gjøre med å få på plass både hoder og kropp. Dette var en brutal måte å ryke ut av NM på, sier Jensen.

Viking blir nå værende på Lillestrøm og skal trene noen økter på Østlandet før møtet mot VIF lørdag.

– Vi må bruke de to dagene vi har her nå veldig fornuftig, sier en svært skuffet Viking-trener.

– Nå vi må vise kvalitet

Kaptein Zlatko Tripic var også langt nede etterpå.

– En skuffende kamp fra vår del. Spesielt første omgang var utrolig svak. Inngangen var ikke god nok. Vi manglet intensitet og tempo. Raufoss var bedre enn oss. De kunne ledet greit til pause, sier Tripic – og fortsetter:

– Vi tok ledelsen flere ganger. Det gnistret ikke i starten av andre omgang heller, men vi hadde en periode etter 2–1 hvor vi burde satt 3–1 og drept kampen. Når vi leder så mange ganger er det veldig skuffende.

Viking-trener Morten Jensen underveis i 4- runde-oppgjøret mot Raufoss. (Frederik Ringnes/NTB)

– Du skulle egentlig ikke spille, men endte med 85 minutter. Klarer du to kamper så tett?

– Tiden får vise om jeg klarer å spille lørdag. Dette blir en vanvittig stor test på hvordan vi skal nullstille oss. Det ble mange minutter på mange spillere som ikke var planlagt. Vi har noen skader, men vi skal stille et godt lag mot VIF også, sier kapteinen.

Han maner til et skikkelig krafttak på lørdag for å komme opp på hesten igjen umiddelbart.

– Det er nå vi virkelig må vise hvilken kvalitet som er i dette laget.

---

FAKTA

Fotball, NM 4. runde

Raufoss-Viking 4–4 (1–1) 4–1 etter straffesparkkonkurranse

NAMMO stadion, 1578 tilskuere

Mål: 0–1 Nicholas D’Agostino (str. 12), 1–1 Loris Mettler (str. 42), 1–2 Sander Svendsen (55), 2–2 Filip Brattbakk (74), 2–3 Niklas Sandberg (77), 3–3 Andreas Helmersen (86), 3–4 Yann-Erik de Lanlay (103), 4–4 Kodjo Somesi (110)

Raufoss (5-3-2): Ole Kristian Gjefle Lauvli – Gard Simenstad, Sivert Westerlund (Aridon Racaj i 23 min.), Daniel Nicolai Fremstad, Jamal Deen Haruna, Jakob Nyland Ørsahl (Arnar Gudjonsson i 49 min.) – Håkon Butli Hammer, Loris Mettler, Adrian Olsen Teigen (Kodjo Somesi i 49 min.) – Andreas Østerud (Filip Brattbakk i 57 min.), Andreas Klausen Helmersen (Torjus Engebakken i 23 minutter.

Viking (4-3-3): Arild Østbø – Herman Haugen (Jone Berg i 30 min.), Viljar Vevatne, Djibril Diop (David Brekalo i 90 min.), Shayne Pattynama – Patrick Yazbek, Yann-Erik de Lanlay, Harald Nilsen Tangen (Niklas Sandberg i 57 min.) – Birkir Bjarnason (Sander Svendsen i 85 min.), Nicholas D’Agostino (Lars-Jørgen Salvesen i 42 min)., Edvin Austbø (Zlatko Tripic i 85 min.).

Gule kort: Jamal Deen Haruna, Nicolai Fremstad og Torjus Engebakken, Raufoss. Herman Haugen og Patrick Yazbek, Viking.

Dommer: Sivert Øksnes Amland

---