Advarer mot gamle venner: - Bedre enn tabellen viser

Stavanger — På tross av pøsregnet og uværet satt smilene løst på SR-Bank Arena mandag etter den solide 3-1-seieren over Brann lørdag. Laget har for alvor hengt seg på i toppen av Eliteserien, men nå kommer kampene tett.

Lørdag venter Vålerenga i Oslo, men allerede onsdag er det duket for 4. runde i NM mot Raufoss på bortebane.

Laget fra Toten har vært et viktig springbrett i utviklingen for Vikings Herman Haugen både i 2021 og i fjor. Spilletiden han fikk her, 26 kamper totalt sett, har bidratt til at han har blitt en fullblods konkurrent til Sondre Bjørshol.

Sistnevnte er tilbake etter to kamper med karantene, men sliter med en hamstringskade. Ifølge trener Bjarte Lunde Aarsheim er det nok dermed duket for Haugen igjen.

– Vi vil ikke risikere noe med Sondre for tidlig, sier Lunde Aarsheim – og mener at lørdagens kamp mot VIF er et mer sannsynlig mål.

Mener tabellen lyver

Raufoss har slitt i serien så langt og ligger like over nedrykksstriden med 13 poeng – likt med Sandnes Ulf.

– Men jeg tror de er bedre enn den tabellen viser. Et solid OBOS-lag, sier Herman Haugen.

Raufoss vil garantert kjempe. De har også ganske mange fysiske spillere og de løper mye. Skal vi videre må vi matche den biten i 90 minutter. — Herman Haugen

Han begrunner det med noen sentrale interne endringer fra i fjor.

– Det har vært trenerskifte siden jeg dro. Jörgen Wålemark har ansvaret nå. Han var assistenten til Christian Johnsen, men var mer i bakgrunnen da jeg var der. Da var Johnsen veldig dominerende. De har også skiftet formasjon med ny trener fra 4-3-3 til 5-3-2 nå. Det er har selvsagt kommet inn noen nye spillere, men gruppen er stort sett den samme som i fjor, sier Haugen.

Han erkjenner at han ikke har sett altfor mye av Raufoss i år. Til det har han vært for opptatt med Viking. Likevel er mekanismene velkjente ved trenerskifter og endringer i formasjon. Det tar tid.

– Det sitter ikke helt for dem ennå, sier Haugen.

Hever seg automatisk

Samtidig er det nå snakk om cup. I enkeltkamper kan det meste skje. Spesielt når lag fra lavere nivå møter de bedre lagene fra Eliteserien.

– De hever seg et par hakk automatisk. Det finnes ikke enkle kamper sånn sett. Raufoss vil garantert kjempe. De har også ganske mange fysiske spillere og de løper mye. Skal vi videre må vi matche den biten i 90 minutter.

Haugen peker på at laget også har noen solide enkeltspillere.

– Andreas Helmersen, som har fortid i RBK, er god. Samtidig har han slitt med skader. Markus Johnsgård, en annen angriper, er også god. Men han har vært ute med skade en stund og spiller nok ikke mot oss. Så har de det jeg mener er en veldig god keeper, sier Haugen – og peker på klubbveteranen Ole Kristian Gjefle Lauvli.

For Viking-backen Haugens del har det blitt fem starter og to innhopp i serien så langt. Med Bjørshol tilbake igjen blir konkurransen straks en helt annen – selv om han har vært god i de siste to kampene.

– Det er ikke slik at jeg forventer å få spille. Trenerne tar ut laget. Jeg kan kun gjøre mitt beste, avslutter 23-åringen.

