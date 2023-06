Vikingbørsen: En varemerke-forestilling

5

Patrik Gunnarsson

Idiotisk pasning rett ut på Yann-Erik de Lanlay med mann i rygg på 1–0. Der burde han spilt bredt eller langt. OK redning på et innlegg som holdt på å gå inn på bakre etter 74 minutter.

6

Herman Haugen

Burde kanskje skutt da Tripic satte ham opp tidlig i 2. omgang. Ellers solid begge veier. Energisk. Gikk tom utover andre omgang.

6

Djibril Diop

Viktig lang tå på et skudd etter en overgang etter 12 minutter. Nære å koke det til med en dårlig berøring etter 20 minutter. Fantastisk sklitakling som forhindret mål etter 37 minutter. Meget godt og overraskende skuddforsøk etter 57 minutter. God blokktakling på skuff fra farlig hold etter 63 minutter. Fikk gult kort på tampen. Beviste at han er en god erstatter for Stensness.

7

David Brekalo

Skapte en meget god kontringsmulighet etter 7 minutter ved å være iskald med ball under press. Ryddet opp etter en svak inngripen fra makker Diop etter 20 minutter. Ny bunnsolid kamp. Konge i duellspillet.

6

Shayne Pattynama

Relativt solid begge veier. Startet mange kontringer – spesielt innledningsvis. Var lojal bakover og lot seg aldri rote bort i farligheter.

8

Patrick Yazbek

Meget viktig returløp og opprydding på en farlig overgang etter 26 minutter. God til å strekke Brann med løpene sine. Flott pasning gjennom bredt tidlig i 2. omgang. Fikk et helt uforståelig gult kort for å ta ballen etter 49 minutter. Fantastisk forarbeid og innlegg på 2-1! Bunnsolid kamp. Tilbake i kanonform.

5

Yann-Erik de Lanlay

Nydelig kombinasjon og initiativ inn i boksen etter kvarteret. Ble presset på 1-0, men feilpasningen hans var det som ga Brann overgangen. Ført balltap etter 36 minutter som kunne gitt 2–0. Var god ellers, men de to alvorlige pasningsfeilene må gi trekk

7

Harald Nilsen Tangen

Våste vekk en kjempemulighet på overgang med et feilvalg etter 10 minutter. Meget god sjanse på hodet som ble headet rett på keeper etter 17 minutter. Skaffet straffe da han ble tatt på vei inn i feltet etter 40 minutter. God forsering og farlig skudd etter 66 minutter. Deilig stikker gjennom til Tripic på 3–1. Veldig god kamp.

6

Sander Svendsen

Prøvde seg fra fint hold etter 13 minutter, men fikk ikke klem på skuddet. Kombinerte nydelig med de Lanlay og dunket til etter 15 minutter – og tvang fram en solid redning fra 16 meter. Skudd like utenfor, som skiftet litt retning, eter 67 minutter. Nydelig pasning i forkant av 2-1, men ble stående uten målpoeng denne gangen.

6

Lars-Jørgen Salvesen

Jobbet og slet, men fikk mye juling. Kom ikke til veldig mange muligheter til å avslutte – før han ble lekkert servert av Svendsen til 2–1 på blankt mål etter 70 minutter.

9

Zlatko Tripic

En varemerke-kamp fra kapteinen! Fantastisk medløpspasning med utsiden til Nilsen Tangen som ga straffe etter 40 minutter. Iskald da han så satte inn straffen – og keeper andre veien – til 1–1. Herlig løp og avslutning da han puttet inn 3–1 på kontring. Ut over det strødde han rundt seg med smarte kremballer, tok returløpene, fyrte opp medspillere og var sjefen.

Innbyttere:

Viljar Vevatne

Inn etter 76 minutter for Herman Haugen. For kort tid til å få karakter. Ryddet bra opp på tampen som back.

Nicholas D’Agostino

Inn etter 76 minutter for Salvesen. For kort tid til å få karakter. Heading like over på en corner etter 82 minutter.

Edvin Austbø

Inn etter 80 minutter for Zlatko Tripic. For kort tid til å få karakter. Skudd like utenfor på overtid.

Kristoffer Løkberg

Inn etter 80 minutter for Harald Nilsen Tangen. For kort tid til å få karakter. Bidro med sine løp og snakketøy i den viktige avslutningen.

Niklas Sandberg

Inn etter 85 minutter for Sander Svendsen. For kort tid til å få karakter. Fikk ikke markert seg.

[ Slik var kampen da Viking slo Brann 3-1 ]

FAKTA

Fotball, Eliteserien

Viking – Brann 3–1 (1–1)

SR-Bank Arena, 15.007 tilskuere.

Mål: 0–1 Bård Finne (32), 1–1 Zlatko Tripic (str. 41), 2–1 Lars-Jørgen Salvesen (69), 3–1 Tripic (75).

Dommer: Tore Hansen, Feda.

Gult kort: Patrick Yazbek, Djibril Diop, Viking, Fredrik Pallesen Knudsen, Sivert Heltne Nilsen, Jonas Torsvik, Brann.

Viking (4-3-3): Patrik Gunnarsson – Herman Haugen (Viljar Vevatne fra 76.), Djibril Diop, David Brekalo, Shayne Pattynama – Patrick Yazbek, Yann-Erik de Lanlay, Harald Nilsen Tangen (Kristoffer Løkberg fra 79.) – Sander Svendsen (Niklas Sandberg fra 84.), Lars-Jørgen Salvesen (Nicholas D’Agostino fra 76.), Zlatko Tripic (Edvin Austbø fra 79.).

Brann (4-3-3): Mathias Dyngeland – Svenn Crone, Fredrik Pallesen Knudsen (Jonas Torsvik fra 73.), Japhet Sery Larsen, Thore Pedersen – Mathias Rasmussen, Sivert Heltne Nilsen (Ulrik Mathisen fra 73.), Felix Horn Myhre (Isak Hjorteseth fra 83.) – Ole Didrik Blomberg (Elias Myrlid fra 84.), Bård Finne, Niklas Castro (Frederik Børsting fra 18.).

---