Ikke overrasket over Brann-suksessen

De har begge gått ned, de har begge vunnet OBOS-ligaen og de har begge vunnet NM. Nå jakter begge medalje i serien. Viking har lørdag sjansen til å ta tre nye poeng og virkelig blande seg inn i kampen om sølvet.Viking har sjansen til å ta tre nye poeng og virkelig blande seg inn i kampen om sølvet.

Akkurat nå ligger de fire poeng bak Brann, men med én kamp til gode har Viking muligheter til å holde følge. Presspillet, som begge lag tradisjonelt er gode på, blir en åpenbar nøkkel.

– Jeg forventer en tøff toppkamp der det kommer til å smelle litt. To lag som vanligvis har ganske høy intensitet i spillet sitt, så jeg tror det blir severdig, sier Vikings Kristoffer Løkberg - som har fortid i Brann.

Må bli mer effektive

Når man ser på statistikken til disse to lagene er ikke tallene så veldig forskjellige, men det er likevel et par vesentlige forskjeller.

Så langt i eliteserien 2023 har både Viking og Brann scoret 23 mål. Viking har sluppet inn 19, Brann har derimot kun sluppet inn 12.

Kampene mellom Viking og Brann er alltid spesielle. — Bjarte Lunde Aarsheim

Det kommer tydelig fram i tallene at selv om Brann scorer flere mål i snitt per kamp, kommer Viking paradoksalt nok til flest store målsjanser med et snitt på 3,4 sammenlignet med Brann sine 2,6.

Toppscorerne til Viking er Sander Svendsen og Zlatko Tripić med fire mål hver, sammenlignet med Branns Bård Finne som står med ni fulltreffere så langt.

Det kokte på Torgallmenningen i Bergen da Brann nylig sikret seg tittelen som norgesmestere i fotball. Før møtet med Viking flyr rødtrøyenes fans svært høyt. (Paul S. Amundsen/NTB)

– Det er effektivitet som blir nøkkelordet her. Det som er veldig positivt er at vi kommer til mange store sjanser. Blir vi bedre på å omsette sjansene vi kommer til, og spesielt bedre på å score i første omgang – og ikke bare i andre omgang som vi har en tendens til å gjøre – tror jeg kampen vil åpnes mer. Da slipper vi å spille mot en lavtliggende motstander hele kampen. Det blir mer rom, sier Tripic.

Dette er i utgangspunktet to lag som liker å ha mye med ball, men Brann behersker det klart bedre. Eirik Hornelands menn troner på toppen av statistikken i Eliteserien med et ballinnehav på 63,4 prosent, mens Viking har 51,5 prosent.

– På lik linje med Brann liker vi også ha mye ball og presse høyt, så vi må først og fremst forhindre at de har ballen og være dyktig med den selv. Vi må være gode i posisjonsspillet og klare å sette opp fine pasningsvalg for hverandre. Vi må sørge for at de blir trykket litt lavere i banen og blir nødt til å forsvare seg der. Det er de ikke like glade i, sier Løkberg.

Et annet interessant poeng er at Brann er et av de snilleste lagene i Eliteserien. Nest snillest faktisk med sine 13 gule kort. Viking er blant verstingene med 17 gule og to røde.

Dette skal til for å vinne

Viking-trener Bjarte Lunde Aarsheim ser fram til lørdagens storkamp. Han legger ikke skjul på at denne kampen er noe ekstra.

– Kampene mellom Viking og Brann er alltid spesielle. Begge lagene kjemper om å være med helt der oppe, sier Viking-treneren.

Markus Solbakken vil ikke være tilgjengelig for lørdagens kamp da han er opptatt med U-21 landslaget og EM-kamper. Treneren har mange alternativer han kan fylle hullet med.

– Vi har både Yann-Erik de Lanlay, Patrick Yazbek og Harald Nilsen Tangen som kan spille der. For så vidt også Kristoffer Løkberg, sier Aarsheim.

For å henge med i teten er det selvsagt gunstig for Viking med en trepoenger. Viking-treneren presiserer at de ikke ser på tabell så mye, men konsentrerer seg om egne prestasjoner og utvikling.

– Det er for tidlig i sesongen til å tenke på noe annet enn å prestere godt hver kamp, sier «Batty».

Treneren legger samtidig ikke skjul på at det er seier Viking ønsker. De har selvsagt lagt en plan for å lykkes.

– For å slå Brann må vi matche deres frekvens og utnytte deres svakheter. Vi må skape mange sjanser og sette dem under press, sier Aarsheim.

Han roser også Branns trener, Eirik Horneland, for å levere underholdende fotball.

Kan minne om Viking

Viking-kaptein Zlatko Tripic ser mye av det samme i Hornelands utgave av Brann som i Viking-laget som rykket opp og vant cupen i 2019.

Horneland skal ha mye av æren. — Zlatko Tripić

Prestasjonen til Brann etter skandalesesongen, hvor de rykket ned til OBOS-ligaen, har vist seg på mange måter å være det klubben behøvde.

– Vi gjorde litt av det samme da vi rykket opp i 2018, så hadde vi det samme momentet, selvtilliten og tryggheten i gruppen da vi rykket opp i 2018 sesongen, sier Tripic.

Kaptein Zlatko Tripic mener årets Brann-eventyr minner mye Viking da klubben rykket opp fra OBOS-ligaen i 2018. (Paul Henrik Gaalaas-Hansen)

Han er klar på at det er viktig å beholde de samme spillerne når man har bygd en god kultur ved et opprykk.

– Jeg sier ikke at det lønner seg å rykke ned, men du får samlet klubben på en litt spesiell måte noe som det ser ut til at Brann har klart godt. Klart Horneland skal ha mye av æren for det, avslutter kapteinen.

FAKTA:

Tallenes tale Viking/Brann:

Scorede mål: Viking 23 – Brann 23

Innslupne mål: Viking 19 – Brann 12

Antall kort: Viking (4) 17 gule og 2 røde. Brann (15) 13 gule.

Snittalder: Viking 24,1 – Brann 23,4

Mål i 1 omgang: Viking 3 – Brann 9

Mål i 2. omgang: Viking 20 – Brann 14

Mål fra inne i boksen: Viking 23 på 122 forsøk – Brann 21 på 120 forsøk.

Mål fra utsiden av boksen: Viking 0 på 37 forsøk – Brann 2 på 66 forsøk.

Toppscorer: Svendsen/Tripic 4 – Finne 9

Snitt store sjanser per kamp: Viking 3,4 – Brann 2,6

Skudd per kamp: Viking 15,9 – Brann 16,9

Skudd på mål per kamp: 5,8 – Brann 5,5

Kontringer per kamp: Viking 8 – Brann 7

Total ballbesittelse: Viking 51,4 % – 63,4 %

Pasningssikkerhet per kamp: Viking 80,1 % – 82,9 %

Taklinger per kamp: Viking 15,3 – Brann 18,0

Kilde: Sofascore.com og altomfotball.no

