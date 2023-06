Forvandlingen som har satt fyr på Tripic

Først satte han opp straffe med en genial medløpspasning. Så konverterte han selv fra elleve meter. Da kampen vippet startet han i bakrom, ventet ut keeper og var iskald.

Det var bare eksemplene som ble tellende i målprotokollen.

Utenom det herjet han med Brann. Tripic slo de smarte pasningene, dro av folk på de rette tidspunktene, han var lojal defensivt og gjorde knapt feil.

Tolkningen av vingrollen i Viking er en helt annen enn den var i starten. Tripic framstår stadig mer som en slags bred playmaker hos Viking – nesten litt som Allan Gaarde i sin tid.

– Det syns jeg faktisk er en meget god forklaring - selv om jeg ikke så mye av Gaarde. Du kan ikke sammenligne 2018-utgaven av meg selv med 2023-versjonen. Jeg spiller på en helt annen måte nå, sier Tripic til RA – etter en fantastisk kamp mot Brann.

Han peker på 1-1-målet som et mer eller mindre perfekt eksempel. Da slo han gjennom Harald Nilsen Tangen i feltet med en medløpspasning.

– Den 25-år gamle versjonen av meg hadde fort utfordret selv der, erkjenner han.

Spår at han ender på midtbanen

Nå er Tripic mye mer opptatt av å bruke sin erfaring og gjøre andre gode. Han serverer mye oftere enn før – selv om han fortsatt definitivt går rett på mål noen ganger.

Farten har han også – selv om den nok er lavere enn i 2018. Det så man på 3-1-målet da han stakk inn i bakrom i voldsom fart.

– Frekvensen min er nok lit lavere enn for noen år siden. Samtidig er jeg i min beste alder som spiller. Så har jeg lyst til å spille lenge. Da tror jeg en slik type forvandling er det som må til. Jeg må utvikle meg hvert år og kan ikke spille på de samme tingene. Det er ikke sikkert at jeg er ving om fem-seks år. Det kan godt være at jeg faktisk ender som indreløper etter hvert, spår Tripic.

Det som er sikkert er at det fortsatt er fotball i Viking-kapteinen. Relativt mye også. Han er både toppscorer og poengkonge hos Viking med seks fulltreffere og to målgivende pasninger på ti starter i serien. På toppen av det har han også scoret flere mål i cupen.

Faktisk skal nå mye gå galt om han ikke får sin mest produktive sesong i Eliteserien noensinne. Tripic har aldri scoret flere enn sju mål på toppnivå – så får det heller være at han også tar straffene.

At han spiller på et godt lag er det heller ikke så mye tvil om. Etter 3–1 mot Brann kan Viking passere rødtrøyene om de vinne hengekampen de har. Tripic vil likevel ikke være med på at denne seieren potensielt var en nøkkelgevinst for hele sesongen. Til det er det for tidlig.

– Dette handlet aller mest om at det var Brann vi slo. Mange lag har fryktet dem. De har vært gode. Vi var modige, sier Tripic.

Kristoffer Løkberg ledet som vanlig ann i feiringen etter seier. (Carina Johansen/NTB)

Viking traff nemlig langt på vei perfekt taktisk mot et lag som presser høyt og har enormt mye ball normalt. Brann ble lokket fram, Viking spilte seg gjennom presset – og bakrommet ble utnyttet.

Trener Bjarte Lunde Aarsheim var også svært godt fornøyd med den taktiske fulltrefferen.

– De presser ofte i diamant og det gjør at det ble overtall for oss og tellefeil hos dem.

Treneren var likevel aller mest stolt over hvor gode Viking var uten tre landslagsspillere. Både Gianni Stensness (korsbånd), Birkir Bjarnason (mindre skade) og Markus Solbakken (U21-EM) manglet. I tillegg var også Sondre Bjørshol ute med karantene.

– Det viser hvor bred og god tropp vi har, sier Lunde Aarsheim.

Pause som ha gevinst for Yazbek

En annen som virkelig fikk vist seg lørdag var Patrick Yazbek. Han så flat ut for noen uker siden, men gnistret som indreløper med Harald Nilsen Tangen igjen mot Brann.

– Jeg har slitt litt med en kneskade. På toppen av det kom jeg rett fra sesong i Australia. Vi ble enige om at jeg skulle hviles litt i noen uker for å komme oppå igjen. Det var en klok avgjørelse som virker å ha gitt betaling, sier han.

Indreløperen legger ikke skjul på viktigheten av seieren.

– Dette var bra! Tapet mot Molde var en liten realitetsorientering. Det er denne type kamper vi må vinne for å komme oss ut i Europa. Denne seieren gir definitivt selvtillit. Det er også fort en slags nøkkelseier denne sesongen, sier Yazbek.

Så glad ble Lars-Jørgen Salvesen etter at han slukket måltørken med 2-1 mot Brann. (Carina Johansen/NTB)

Viking scoret også for første gang i tidsrommet mellom det 15. minuttet og det 45. minuttet denne sesongen. På toppen av det fikk Lars-Jørgen Salvesen endelig et mål igjen.

– Det er ikke til å legge skjul på at jeg har hatt noen målløse kamper og sløst litt med sjansene. Da er kanskje en «tap-in» som dette akkurat hva jeg behøver for å komme i gang igjen, smilte spissen.

Fotball, Eliteserien

Viking – Brann 3–1 (1–1)

SR-Bank Arena, 15.007 tilskuere.

Mål: 0–1 Bård Finne (32), 1–1 Zlatko Tripic (str. 41), 2–1 Lars-Jørgen Salvesen (69), 3–1 Tripic (75).

Dommer: Tore Hansen, Feda.

Gult kort: Patrick Yazbek, Djibril Diop, Viking, Fredrik Pallesen Knudsen, Sivert Heltne Nilsen, Jonas Torsvik, Brann.

Viking (4-3-3): Patrik Gunnarsson – Herman Haugen (Viljar Vevatne fra 76.), Djibril Diop, David Brekalo, Shayne Pattynama – Patrick Yazbek, Yann-Erik de Lanlay, Harald Nilsen Tangen (Kristoffer Løkberg fra 79.) – Sander Svendsen (Niklas Sandberg fra 84.), Lars-Jørgen Salvesen (Nicholas D’Agostino fra 76.), Zlatko Tripic (Edvin Austbø fra 79.).

Brann (4-3-3): Mathias Dyngeland – Svenn Crone, Fredrik Pallesen Knudsen (Jonas Torsvik fra 73.), Japhet Sery Larsen, Thore Pedersen – Mathias Rasmussen, Sivert Heltne Nilsen (Ulrik Mathisen fra 73.), Felix Horn Myhre (Isak Hjorteseth fra 83.) – Ole Didrik Blomberg (Elias Myrlid fra 84.), Bård Finne, Niklas Castro (Frederik Børsting fra 18.).

