Sylskarpe Svendsen - dette er hemmeligheten

Stavanger — Moldenseren står med fire scoringer og tre målgivende i serien så langt på ti kamper. Det gjør ham til Vikings poengkonge. Det er i seg selv sterkt om du tar med at klubben disponerer spillere som Lars-Jørgen Salvesen, Nicholas D’Agostino og Zlatko Tripic. Likevel blir det enda mer imponerende om du ser bak tallene.

Svendsen har kun spilt 506 minutter i serien fordelt på sju starter og tre innhopp. Faktisk har han vært involvert direkte i mål eller målgivende hvert 72. spilleminutt i snitt. I tillegg har han scoret i NM også.

– Det der er artige tall! Jeg har ikke kikket på disse selv. Det viser at jeg jobber med de rette tingene, sier Svendsen til RA.

Svendsens hemmelighet

Angriperen, som nærmest ble utskjelt da han kom inn som Veton Berisha-erstatter, har etter hvert blitt så nyttig at summen Viking la på bordet i fjor nå framstår rimelig sett mot prestasjoner og dagens marked. Etter at Svendsen ble flyttet over på vingen har det tidvis gnistret.

Senest mandag satte trener Bjarte Lunde Aarsheim et par streker under ineffektiviteten som et hinder for Viking i sesonginnledningen i samtale med RA. Det gjelder flere av de offensive spillerne, men definitivt ikke 25-åringen fra Romsdal.

At spilletiden hans likevel har vært noe begrenset mener Svendsen paradoksalt nok også har sine fordeler. Det handler nemlig om hva du gjør det til selv – og her er han nøye. Noen ganger er det faktisk en fordel å komme inn når motstanderen er mør. Det er her nettopp noe av hemmeligheten hans ligger.

– Nivå og tempo i kampene er ofte veldig høyt de første 60 minuttene. Nesten for høyt for spillernes nivå noen ganger. Så åpnes kampene opp. Det er en av fordelene når du kommer inn fra benken. Jeg er også ekstremt nøye når jeg sitter der. Det handler om å studere kampbildet, se etter rommene og finne ut om det er noen som er ekstra slitne hos motstanderen. For meg er det utrolig viktig å være til stede i kampen selv om jeg ikke direkte er en del av den på banen, sier Svendsen til RA.

Statistisk sett er det også mot slutten av kampene Viking scorer flest mål, mens de faktisk ikke har scoret en eneste gang mellom det 15. minutt og fram til pause i sesongens første tredjedel.

– Det er spesielt, men det er vanskelig si hvorfor det er blitt slik. Samtidig er vi et fysisk sterkt lag. Vi mørner motstanderne og løper mye. Det bemerker de også selv når vi prater. Så handler det nok også om motstandernes inngang og energinivå. Samtidig må vi jobbe med å sette mål tidligere. Vi har sjansene til det, mener Svendsen.

Ser fram til folkefest

Etter at han kom til Viking har han spilt for en fullsatt SR-Bank Arena én gang. Det var mot HamKam 16. mai og Svendsen var helt essensiell i snuoperasjonen. Minnet om den kampen sitter som støpt. Nå gleder han seg enormt til å oppleve det igjen i et derby mot Brann. Viktigheten av kampen er heller ikke til å stikke under stol. På tabellen skiller det fire poeng. Med seier melder Viking seg for alvor på i sølvkampen.

– En enormt viktig kamp både for klubben og fansen. Alle gleder seg og det blir stas med snakk om utsolgt stadion igjen. Det blir en folkefest.

– Det har manglet mange spillere i oppkjøringen som har vært ute med landslag. Hvor mye har det ødelagt for det relasjonelle?

– Det handler mest om å vedlikeholde det gode vi har gjort før i sesongen. Vi har jobbet mye med denne biten hele året. Det er null problem. Nå slo vi tilbake sist etter tap mot Glimt og Molde. Det viktige for oss er å stå i prosessen nå. Vi er et lag å regne med.

– Så kan du også snu litt på det. De spillerne som har vært borte med landslagene sine har vært det av en grunn. Der er steingode, avslutter en glisende Svendsen.

