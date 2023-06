Han kan ta over som Viking-assistent

Mandag ble det kjent at Pål Fjelde er på vei til danske Viborg, men allerede tirsdag ser det ut for at klubben kan ha funnet erstatteren.

Stig Vik Nedrebø, som er med som trener på G17-laget, deltok aktivt på feltet med hovedtrenerne.

Nedrebø, som har gått gradene i ungdomsavdelingen og spilt for Viking 2, har også spilt i flere lokale klubber. Blant annet Lura.

Han var også i fjor med A-laget på analyse i forbindelse med Europa-cupen og er kjent som litt av en nerd på feltet.

Nå får akademiets mann høyst sannsynlig sjansen etter Pål Fjelde som ny analyseansvarlig og assistenttrener.

Sportssjef Erik Nevland varslet også mandag at det gikk mot et internt opprykk.

