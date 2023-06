Derfor ble han håndplukket som ny Viking-assistent

Stavanger — Allerede dagen etter at det ble kjent at Fjelde, som har vært analyseansvarlig og assistent i Viking, forsvinner til Danmark var erstatteren på feltet. Stig Vik Nedrebø har vært trener for G17-laget til Viking og kom direkte opp som det heteste navnet på blokken.

– Han har tidligere vært inne og hjulpet med analyse rundt A-laget. Blant annet da vi spilte i Europa i fjor. Stig har profilen vi ser etter. Det er også veldig fint å ha et akademi hvor en kan rekruttere både spillere og trenere. Vi har vært klar over at Pål Fjelde var på vei bort i et par uker og begynte raskt å jobbe med alternativer, sier sportssjef Erik Nevland til RA.

Drømmesjanse

Fjeldes overgang til Viborg ble bekreftet tirsdag – samtidig som Vik Nedrebø skrev under på avtalen som ga ham opprykk i Viking.

– En drømmesjanse! Jeg har vært med litt rundt A-laget før. Både i Conference League og litt analyse mot KFUM i fjor, sier Vik Nedrebø til RA.

Han passer egentlig perfekt inn i støpningen Viking har gått for de siste årene. Han er ung, lokal, har spilt i klubben til han var 17 og har UEFA-B-lisens. Vik Nedrebø, som bor på Lassa med samboeren, har tidligere også spilt litt i Lura under Øystein Elvestad og Michael Bekke. Han ga seg likevel tidlig som spiller. Akkurat det er ikke helt ulikt mange av de nye dyktige trenerne som kommer opp.

– Rollen min i Viking nå blir en blanding av flere ting. Det blir analyse og den tradisjonelle jobben som assistent. Jeg må finne min tilnærming og være meg selv, sier Vik Nedrebø.

– Erik Nevland beskriver deg som litt nerd på analysefeltet?

– Det kan nok stemme. Jeg er glad i å se mye fotball. Nå blir det mye å sette seg inn i. Jeg må bo på fanget til Pål Fjelde den neste uken for å lære meg alle systemene.

Han forteller at han tidlig satte seg mål om å jobbe i Eliteserien. Foreløpig er han ikke der at han flagger noen store ambisjoner om å bli hovedtrener. Dette passer perfekt nå, men kanskje i framtiden.

– Hva står du for fotballmessig i forhold til stil?

– Jeg tenker at spillermateriellet som er tilgjengelig i størst grad må avgjøre det. I denne rollen må man uansett se på hva hovedtrenerne ønsker. De har sine klare preferanser.

Han kommer til å drive analysearbeid både av eget lag og av motstanderne. Vik Nedrebø gleder seg stort over denne sjansen og peker på at dette er nok et bevis på at Viking er opptatt av utvikling internt og byr på muligheter.

– Jeg hørte først om dette før helgen og forsto det kunne bli en mulighet. Det var jeg klar for på direkten.

[ Mot utsolgt i vestlandsderbyet mot Brann: Slik skal de lære av LSK og VIF ]

Håndplukket

Morten Jensen forteller at han og Bjarte Lunde Aarsheim har håndplukket sin nye mann. De er tydelige på hvorfor.

– Det er hundre prosent vårt valg. Det må det også være i et såpass lite team. Vi har også jobbet med am før. Stig har en enorm arbeidskapasitet, er faglig sterk, sulten og lokal. Det er kjempespennende å få inn et nytt ungt trenertalent.

Allerede da vi hadde ham med litt i fjor skjønte vi at vi hadde erstatteren klar om Pål Fjelde skulle forsvinne på et tidspunkt. — Morten Jensen

Ideen ble født allerede i fjor.

– Allerede da vi hadde ham med litt i fjor skjønte vi at vi hadde erstatteren klar om Pål Fjelde skulle forsvinne på et tidspunkt, sier Jensen – og peker også på god kjemi.

Han opplyser også om at Vik Nedrebø faktisk har spilt sammen med Sander Svendsen tidligere i U-landslagssammenheng.

Viking forbereder seg nå til stormøtet mot Brann lørdag.

[ Han tar over som ny Viking-assistent ]