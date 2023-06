Mot utsolgt: Slik skal de lære av LSK og VIF

Stavanger — Til helgen smeller det når Viking tar imot et Brann som er i en ekstrem god flyt om dagen. Kampen vil langt på vei også definere veien videre på tabellen for Viking.

Flere supportere etterlyser likevel i forkant blant annet på Twitter at de skulle sett det var flere tilgjengelige billetter til Brann supportere.

Både Viking- og Brann-supportere har i forkant av kampen tatt til sosiale medier. De ønsker en ramme tilsvarende rammen rundt kampene mellom Vålerenga og Lillestrøm, og oppfordrer klubbene til å snakke sammen for å få dette til. Det vil med andre ord si flere bortebilletter i spill.

Dette ønsket har også Viking tatt til seg.

Klubben forteller til RA at de er i en dialog med Brann, men at det ikke er aktuelt å frigjøre enda flere billetter til lørdagens kamp enn det de allerede har gjort. Det handler også om sikkerhet.

Skal man få tilsvarende ramme rundt kampene som på derbyer mellom Vålerenga og Lillestrøm, der bortesupportere får en hel kortside, trengs det planlegging. — Børge Moi Nilsen

Det kreves en hel del planlegging slik at folk skal føle seg trygge på kamp, at det ikke lar seg gjøre å legge til rette for en tilsvarende ramme som på Østlandet uten grundig planlegging.

– Skal man få tilsvarende ramme rundt kampene som på derbyer mellom Vålerenga og Lillestrøm, der bortesupportere får en hel kortside, trengs det planlegging, sier salgssjef Børge Moi Nilsen i Viking til RA.

Høyrisikokamp

Dette er en høyrisikokamp hvor det er hyret inn ekstra vakthold og det er tatt vurderinger på hvor mange bortesupportere det er forsvarlig å slippe inn i forhold til antall toaletter, kiosk og generell sikkerhet på tribunen.

For at det ikke skal koke over, i det som ifølge værmeldingene kan bli en het lørdag, vil det også bli utøvd nulltoleranse for Brann-supportere der hjemmefansen oppholder seg.

– Vi slipper ikke inn supportere med Brann-effekter på hjemmeseksjonene, sier Moi Nilsen.

Nærmer seg utsolgt

Så langt er det solgt over 11.000 billetter til lørdagens derby, hvor 1200 av disse – i tillegg til noen sponsorer på VIP-tribunen – er til Brann-supportere.

Salgssjefen er sikker på at dette blir en folkefest med utsolgte tribuner og flotte rammer. Borteseksjonen har til vanlig en kapasitet på 710 personer, men klubben har valgt å utvide kapasiteten for å frigjøre enda flere billetter til de tilreisende fra Bergen.

I så måte har også klubben allerede etterkommet ønskene til de av supporterne som krever flere billetter til bortelaget i denne anledningen.

– Slik ting er nå har vi allerede sprengt kapasiteten til hva som er forsvarlig på en fotballkamp. For at de tilreisende skal få en fin opplevelse må det være nok toaletter og kiosker tilgjengelig, sier Moi Nilsen.

Når det kommer til veien videre bekrefter både Vikings salgssjef og John supporterkoordinator John Magne Danielsen, at de er i dialog med Brann.

Målet er å få til lignende rammer rundt vestlandsderbyet, som det man kan se i kampene mellom Vålerenga og Lillestrøm, allerede til neste sesong.

Hos Hordene er det delte meninger om Brann burde få en hel kort side tilsvarende 3000 billetter istedenfor 1200 som de har fått til lørdagens kamp.

– Ut ifra hva jeg har hørt er det ganske delte meninger blant våre supportere rundt temaet om antallet billetter som skal utstedes til bortesupportere. De aller fleste ønsker jo en flott ramme rundt kampen slik som de hadde på Intility Arena nylig, sier supporterkoordinatoren.

