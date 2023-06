Viking-spiller tatt ut til G19-EM

EM for G19-landslag spilles på Madla 3. juli til 16. juli.

Rugland Ree var tidligere denne sesongen utlånt til Levanger, men fikk der ikke spilletid.

På G19-landslaget har han vært førstevalget.

Noe å se fram til

Keepertrener Kurt Hegre i Viking har lenge hatt store forventninger til keeperen som nesten er to meter. Han var ikke overrasket, men gledet seg over uttaket til landslagssjef Luis Pimienta.

Hegre mener Rugland Ree kan få mye verdi ut av denne sommeren.

– Ser du tilbake på den norske landslags- og spillerutviklingshistorikken er det til år siden sist vi var med i store mesterskap. Nå skal både U21 og U19 av gårde. Sist gang var Arild Østbø med. Det er verdifull erfaring, sier Hegre – og fortsetter:

Keepertrener Kurt Hegre i Viking (Espen Iversen)

– Spillerne som deltar i sikre mesterskap fra vist seg fram og verdifull erfaring mot de beste. De får føle på press og får bekreftelser. Så handler det om inspirasjon. Magnus er heldig som får oppleve det.

Må ha bedre kamparena

Keeperen har den siste tiden trent med Patrik Gunnarsson og Arild Østbø. Kamparenaen har vært Viking 2 og 3. divisjon etter at lånet i Levanger ble avbrutt på grunn av null spilletid.

– Det kom nye henvendelser fra PostNord-klubber om å låne ham, men han ønsket å trene og forberede seg her – samtidig som han sluttførte skolen. Utfordringen etter EM er at han må ut for å spille. Det må vi kikke på ganske raskt etter mesterskapet. For meg er det behagelig å ha tre gode keepere på trening. En skal heller ikke undervurdere et godt treningsmiljø i utviklingsfasen. Det har vi sett med keepere som Aslak Falch, Anders Kristiansen og Arild Østbø. Samtidig går det en grense rundt 19 år. Da må du spille. Toget går. Vi håper det åpner seg noe for Magnus i høst, men det er selvsagt avhengig av at det åpner seg noe i en interessant klubb med en garanti for spilletid, sier Hegre.

---

FAKTA

Norge møter Hellas (4/7), Island (7/7) og Spania (10/7).

Dette er troppen:

Keepere:

Magnus Rugland Ree, Viking

Viktor Engh, Lyn

Peder Hoel Lervik, Molde FK.

Forsvar:

Vetle Walle Egeli, Sandefjord

Dylan Ryan Murugesapillai, Træff (utlån fra Lillestrøm)

Aleksander Andresen, Stabæk

Daniel Bassi, Tromsø,

Nikolai Hopland, Aalesund

Vegard Solheim, FK Haugesund

Simen Haram, Aalesund

Rasmus Holten, Brann

Midtbane:

Alwande Roaldsøy, Atalanta

Isak Tomar Hjorteseth, Brann

Niklas Ødegård, Molde

Syver Aas, Skeid (utlån fra Odd)

Oliver Braude, Heerenveen

Angrep:

Niklas Wassberg, Brann

Oskar Sivertsen, Kristiansund

Henrik Skogvold, Lillestrøm

Erik Flataker, Sogndal

Benjamin Faraas, HamKam

---