Stensness nekter å forlenge avtalen

Stavanger — Sportssjef Erik Nevland bekrefter overfor RA at det er her det nå står. Med stoppermakker David Brekalo på lånt tid i klubben, ut ifra de ekstremt gode prestasjonene i år, kan fort Viking havne i en situasjon hvor begge de faste midtstopperne forsvinner i sommer.

Stopperparet som av mange har vært beskrevet som «Eliteseriens beste» kan være en saga blott om få kamper.

Kontrakten til Brekalo ble forlenget i vinter, men han er nok på blokken til flere i sommervinduet som åpner 1. juli. Er prisen til å leve med vil Viking sannsynligvis slippe sin bauta.

Kollega Stensness, som ikke har vært like imponerende på banen den siste tiden, har en kontrakt som løper ut juni 2024. Med ett år igjen av avtalen er sommervinduet den beste muligheten til å kunne selge ham videre med et betydelig overskudd – selv om de sportslige prestasjonene i det siste åpenbart ikke har hjulpet på forutsetningene for det. Den lave kronekursen hjelper likevel noe i det bildet.

Dersom Viking velger å sitte på Stensness i sommer vil prisen og mulighetene gå betraktelig ned til vinduet som åpner i januar 2024. Da kan han også signere fritt for hvem som helst og forlate klubben vederlagsfritt ved kontraktens utløp i juni 2024.

Presset situasjon

Nevland erkjenner at det ikke er veldig enkelt å forholde seg til.

– Dette er en del av et større bilde som inkluderer David Brekalo. Foreløpig er Stensness Viking-spiller. Vi forholder oss til det. Så må vi vurdere mulighetene fortløpende og underveis, sier Nevland til RA.

Vi har kommet til punktet at vi har akseptert at han har sagt nei og ikke vil forlenge. — Erik Nevland

– Har dere tilbudt ham å forlenge avtalen én eller flere ganger?

– Vi har kommet til punktet at vi har akseptert at han har sagt nei og ikke vil forlenge.

– Dere er i en litt presset situasjon her?

– Det stemmer.

– Så det er ikke noen mulighet for at han gjør som David Brekalo og snur?

– Ingenting tyder på at han vil ta en Brekalo.

[ Viking-spillere kan møte Messi og Ronaldo ]

Er på stopperjakt

I klartekst betyr dette at Viking må være ekstra på alerten dersom interessante stoppere skulle dukke opp til det norske sommervinduet åpner 1. august.

– Vi orienterer oss om spillere i alle posisjoner. Men ja, det er klart vi kikker på stopperplass også. Alt handler om timing, sier Nevland.

Per i dag har Viking Viljar Vevatne og Djibril Diop som kan fylle inn for de to faste stopperne. Diop ble handlet som en erstatter for Brekalo i fjor, men har foreløpig ikke vist seg på helt samme nivå. Viljar Vevatne har samtidig stadig havnet lenger bak i køen.

Det som er sikkert er at det også vil komme litt politikk i spill om Viking skulle beholde alle ut sesongen tross alt. Med en uforandret situasjon ville det sportslig sett ikke vært unaturlig om Diop ble faset mer inn fra start.

Klubben rår også over unge Jone Berg og utlånte Kristoffer Forgaard Paulsen (KR på Island) i midtforsvaret. Skulle en derimot havne i en setting hvor både Brekalo og Stensness forsvinner alt i sommer sier det seg selv at det må handles. Et tap av begge de to faste stopperne er Viking neppe rigget for.

Et naturlig navn, ut ifra historikk, er Henrik Heggheim. Problemet der er bare at Nevland og co. anser mulighetene for små. Senest tidligere i uken pekte han på at han snakket ofte med rådgiver Jim Solbakken og at en slik løsning nok vil bli for dyr.

Gianni Stensness er for tiden selv på tur til Kina for å spille landskamp for Australia mot Argentina og Leo Messi.

[ Norsk klubbfotball i medvind: Viking bidro til å spille inn 292 millioner i fjor ]