Norsk klubbfotball i medvind – spilte inn 292 millioner i Europa i fjor

Det fastslår en ny rapport utarbeidet av Deloitte på oppdrag fra Norsk Toppfotball.

Eliteseriebarometeret, den årlige «rikets tilstand»-rapporten for norsk klubbfotball, ble framlagt onsdag. Den gir et innblikk i den økonomiske utviklingen til norske toppklubber.

I fjor hadde Bodø/Glimt, Molde, Viking og Lillestrøm til sammen 263 millioner kroner i inntekter fra Uefa for europacupdeltakelse. I tillegg fikk øvrige eliteserieklubber 29 millioner i såkalte «solidaritetsmidler».

– Spesielt Bodø/Glimt og Molde bidrar til at den totale klubbomsetningen går opp. Deres Europa-suksess skaper store forskjeller når det gjelder økonomi og sportslige forutsetninger, men vi ser også at suksessen er en katalysator for utvikling av ligaen totalt sett, sier Emilie Finnevolden Gooderham, som er prosjektleder for Eliteseriebarometeret i Deloitte.

Oppsving

Rapporten slår fast at den nye medieavtalen og økt billettsalg de første månedene av 2023-sesongen gir god grunn til å tro at klubbenes omsetningstall og verdien på ligaen skal opp også det kommende året.

– Akkurat nå er det veldig hyggelig å gjøre opp status for norsk fotball, sier Leif Øverland, administrerende direktør i Norsk Toppfotball.

– Det var ikke like hyggelig da vi gjorde det for seks år siden. Da var norsk klubbfotball på et bunnpunkt på Uefas rankinger. Klubbene fattet en svært viktig beslutning den gangen, da de bestemte at det skulle settes av friske midler til å satse mer på utvikling av unge spillere, legger han til.

Det har hatt effekt.

[ Thorstvedt om klubbsituasjonen: – Ikke frustrasjon ]

Forbi naboene

– I dag har vi passert våre naboer Danmark og Sverige på Uefas klubbranking, vi har styrket økonomien rundt Eliteserien betraktelig, og vi opplever et løft i interessen for Eliteserien her hjemme. Det skyldes hovedsakelig god og langsiktig jobbing, sier Øverland.

Rapporten fastslår blant annet at Eliteserien opplevde et markant løft i markedsverdi i fjor, og at covid-årene har hatt liten økonomisk påvirkning på de norske klubbene.

– Norsk fotball har kommet seg overraskende bra gjennom pandemien, og Eliteserien som produkt økte i verdi i 2022, i takt med resten av de europeiske klubbene, sier Gooderham i Deloitte.

[ Viking-spillere kan møte Messi og Ronaldo ]

(©NTB)