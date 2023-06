Viking-spillere kan møte Messi og Ronaldo

Stavanger — Bjarnason er med i Åge Hareides Island-tropp som skal møte Slovakia og Portugal. Cristiano Ronaldo (38) er i troppen til Portugal. Det er nok ganske sannsynlig at Bjarnason, som har til felles med Ronaldo at han innehar nasjonens landskamprekord, får spilletid mot legenden.

Shayne Pattynama skal på sin side ut i sine aller første landskamper for Indonesia etter at han skiftet statsborgerskap. I forrige landslagspause var han tatt ut, men passet var ikke i orden.

Det er det nå og han har reist på samling med farens hjemland. Det kan potensielt sett bli en ellevill opplevelse. Indonesia skal nemlig opp mot Argentina mandag 19. juni – og Lionel Messi er i troppen til verdensmesterne. Indonesia skal også møte Palestina onsdag.

Gianni Stensness kan få sitt stjernemøte allerede torsdag. Da skal nemlig Australia opp mot Argentina. Viking-stopperen er tilbake i troppen på grunn av skader og prestasjonene i Viking denne våren.

– Spent på om noen får drakten

Daglig leder Eirik Bjørnø gleder seg stort over at klubben har så mange spillere som skal i aksjon internasjonalt. Det er lenge siden Viking hadde så mange ute samtidig med A-landslag.

– Først og fremst er det utrolig gøy at vi har så mange landslagsspillere i troppen som vi har nå. At noen av dem skal opp mot de to som har vært verdens beste spillere de siste ti årene gir ekstra motivasjon. Både for dem og de andre i troppen. Det skal bli spennende å se hvordan de står mot slik motstand. Så er jeg spent på om noen kommer hjem med Messis eller Ronaldos drakt i bagasjen, sier Bjørnø – og småhumrer.

Lionel Messi er på plass i Beijing for å forberede seg til landskamper i Kina mot Australia og Indonesia. Her kan han komme opp mot Shayne Pattynama og Gianni Stensness fra Viking. (AFA/Reuters)

David Brekalo skal også ut i viktige EM-kvalifiseringskamper. Slovenia møter Finland borte fredag og tar imot Danmark hjemme mandag. Brekalo scoret i den første EM-kvalifiseringskampen til hjemlandet.

Bonuskroner

Landslagsspillerne betyr faktisk også noen gode utbetalinger for Viking. At disse kommer i euro er heller ikke å forakte akkurat nå.

– Fra U21 og nedover får vi ikke noen form for kompensasjon når spillere blir tatt ut, men i fjor fikk vi utbetalinger for deltakelse i Nations League både på Veton Berisha, David Brekalo og Patrik Gunnarsson, sier økonomisjef Markus Grass i Viking.

– Faktisk var vi den norske klubben som fikk størst utbetaling av alle med 44.000 euro totalt. Det er gode penger, men litt for usikre penger til at vi kan budsjettere med det.

Grass regner med at summen blir enda høyere nå – uten at han sitter på de nøyaktige tallene. UEFA opererer med en hierarkisk oppbygging på utbetalingene etter turneringens viktighet. EM-kvalifisering trumfer Nations League.

– Så holder det å ha spillerne med i troppene. Det går på antall dager de er borte fra klubb, forteller han.

Mange på U-landslag

På U-landslagene er det også flust av Viking-spillere som skal i aksjon i tiden framover.

Markus Solbakken er tatt ut til å spille U21-EM i sommer. Den turneringen starter i slutten av juni.

Onsdag skal laget til U19-EM tas ut og Magnus Rugland Ree og Edvin Austbø kommer begge fort med i troppen til mesterskapet som starter 4. juli mot Hellas.

Viking kunne søkt om utsettelsen av oppgjøret mot Brann på grunn av Solbakkens EM-deltakelse, men droppet det. Det er ikke en mulighet som er på bordet med U19-EM, forteller daglig leder Eirik Bjørnø til RA.

---

FAKTA

Landslagsspillere Viking:

⋅ Birkir Bjarnason (Island). Skal møte Slovakia hjemme lørdag og Portugal borte tirsdag i EM-kvalifiseringen.

⋅ Gianni Stensness (Australia). Møter Argentina torsdag 15. juni.

⋅ David Brekalo (Slovenia). Møter Finland (borte) fredag og Danmark hjemme mandag.

⋅ Markus Solbakken (Norge). Tatt ut til å spille U21-EM.

⋅ I tillegg er Edvin Austbø og Magnus Rugland Ree høyaktuelle i troppen til U19-EM som tas ut onsdag.

---