Solbakken skal være i søkelyset hos tysk klubb

Stavanger — A-landslagssjefens sønn er bankers for Viking og har startet alle kamper denne våren når han har vært tilgjengelig. Dersom han får spilletid for Leif Gunnar Smeruds landslag er det langt ifra usannsynlig at det kan komme kjøpsframstøt allerede i sommer.

– Vi forbereder oss på alle mulige scenario. Det er klart at det er en tanke vi har. Så føler vi at vi har god kontroll på den. Det er ikke noen vi har hørt som tyder på at det vil skje ting i sommer, sier sportssjef Erik Nevland til RA.

– Hva vil et godt U21-EM gjøre for attraktiviteten til en spiller som Solbakken?

– Enormt mye. Det er nesten det beste utstillingsvinduet du kan få, sier Nevland.

Solbakken har selskap i troppen av lokale Henrik Heggheim og Sebastian Sebulonsen.

Norge skal opp mot Sveits 22. juni, Frankrike 25. juni og Italia 28. juni i gruppespillet i mesterskapet.

Werder Bremen i Jåttåvågen

På tribunen vil speidere fra de fleste klubbene på høyt nivå i Europa sitte. Mange av disse har også avlagt besøk i Jåttåvågen denne våren.

David Brekalo er nok åpenbart en spiller som har tiltrukket seg interesse. RA har samtidig fått opplyst via kilder at den tyske Bundesligaklubben Werder Bremen har vært flittig på besøk. De skal selv ha ymtet frampå om at det er Solbakken som har fanget deres interesse.

Erik Nevland, som vil gå inn i en langt travlere periode når det internasjonale vinduet åpner 1. juli, sier til RA at han ikke kjenner til en konkret interesse fra Rune Bratseths gamle klubb.

Han har bekrefter samtidig det han tidligere har fortalt – nemlig at det er et stadig økende antall speidere fra store ligaer som har sittet ringside på SR-Bank Arena.

Disse har fått se en sekser som sjeldent mister ballen, er god i gjenvinning og som ofte vender spillet. Selv om han ikke er på nivå med det aller beste når det kommer til å tre gjennom avgjørende gjennombruddspasninger, er det liten tvil om at det er mye i kvalitetsbanken hans som fort vil vekke interesse hos større klubber.

Spillerens agent Atta Aneke har ikke svart på RAs henvendelser om temaet. Solbakken har en kontrakt som løper ut 2026.

Heggheim neppe aktuell

Viking har i utgangspunktet ingen planer om å gjøre store endringer i troppen denne sommeren. Det meste av tilgjengelige lønnsmidler er brukt opp. Klubben har både bokført et storsalg av Daniel Karlsbakk og så brukt opp mye av disse pengene på flere nye fjes på direkten.

De fleste forventer likevel at det vil komme bud i sommer. David Brekalo er det mest sannsynlige målet, og dersom det kommer veldig mye penger på bordet i et salg her er det ikke usannsynlig at Viking også selv vil gjøre noe – selv om klubben i utgangspunktet har erstatteren hans i Djibril Diop.

Henrik Heggheim, som også skal spille U21-EM nå, er i kulden hos Brøndby og har vært på lån hos VIF en periode. Mange vil nok se på et framstøt mot ham som naturlig, men Erik Nevland tror ikke det er realisme i det.

– Vi snakker mye om ham. En kjekk gutt, sier Nevland – og humrer.

– I forhold til at han er født og oppvokst her ville han selvsagt vært en naturlig erstatter. Jeg tror nok likevel at han vil bli for dyr for oss.

– Har dere vært i kontakt direkte med Brøndby for å se på mulighetene?

– Nei, men vi snakker regelmessig med rådgiveren hans, sier Nevland.

Den store forskjellen i kurs på norsk og dansk krone taler heller ikke til fordel om norske klubber vil kjøpe spillere fra Danmark.

Når det kommer til spillerne som har utgående avtaler har Viking ifølge sportssjefen ikke startet noen dialoger. Hva som vil skje rundt Birkir Bjarnason vil Nevland heller ikke spekulere i.

Det som er sikkert er at 35-åringen nå spiller relativt fast, men Nevland frykter ikke et scenario hvor han forsvinner igjen i sommer.

– Vi er ikke redde for noe. Det er vanskelig å si hva som skjer, men han har avtale ut året.

At han har vært såpass god overrasker ikke Nevland.

– Egentlig ikke. Han har de kvalitetene. Det som er med Birkir er også at han er anvendelig. Han har spilt i de fleste posisjoner. Noe mister du med alderen, men du blir samtidig bare smartere. Det viser han blant annet med timing på løp inn i boksen. Han har mye å lære de yngre spillerne.

