Avgjørende for å henge med i medaljekampen

Det var langt ifra selvsagt at Viking skulle slå tilbake mot Fredrikstad og Sarpsborg. Dette var to beintøffe bortekamper og selvtilliten hadde nok fått seg en liten knekk etter å ha fått pryl fra Bodø/Glimt og Molde. Faren for en avsporing lå der. Måten laget slo tilbake på tyder på at dette er et mannskap som kan kjempe om sølv eller bronse – dersom de får litt flyt på noen områder i fortsettelsen.

Etter ti kamper er det lettere å slå litt mer fast rundt tendensene i Eliteserien. Det mest sentrale punktet er at Bodø/Glimt virker akkurat så gode som mange spådde etter å ha strødd rundt seg med millioner.

De har tatt 31 av 33 mulige poeng og har en luke på 10 poeng. Det betyr i klartekst at de vil vinne serien med 30 poeng om tendensen står seg!

Glimt er det nok bare å glemme, men de to andre medaljeposisjonene bør definitivt være et naturlig siktepunkt for et Viking som helst snakker om prestasjoner og utvikling framfor resultatmål.

Men det siste kan vi andre ta oss av.

Ser en bort fra et haltende Rosenborg er det langt på vei lagene de fleste spådde som vaker under Glimt på tabellen. Lillestrøm er der, Brann er der, Sarpsborg er der og Molde kryper oppover – selv om de snublet igjen sist. Det er ganske jevnt, med Tromsø som den store overraskelsen.

At Brann ligger der oppe bør ikke være så overraskende. Selv om de rykket opp i år er selvsagt ikke dette et nyopprykket lag per normal definisjon. Tendensen har vist seg over tid. Helt siden høsten 2021 egentlig.

Viking skal rett ut i vestlandsderby mot Eirik Hornelands menn 24. juni. En seier her vil sementere Vikings posisjon som et topplag. Et tap vil føre til en lei luke opp og betyr fort en litt gråere vei framover. Et sjeldent viktig oppgjør faktisk!

Her gjelder det åpenbart å grafse til seg det en kan av poeng den neste tiden også. Å tro at Molde ikke vil våkne i større grad er utopisk med stallen klubben faktisk har. De vil nok garantert melde seg mer på i medaljekampen.

Om en ser litt mer direkte på Viking som lag har også tendensene fått satt seg mer. Bortsett fra totalhavari defensivt mot Glimt og Molde har det sett bedre ut bakover. Laget dominerer ofte kampene offensivt sett ut ifra «expected goals»-statistikken, men effektiviteten har ikke vært som forventet. Spesielt Lars-Jørgen Salvesen har sølt bort noen fete sjanser, men han tilfører samtidig laget enormt med sin kraft og bevegelighet.

Drar han svekkes Viking kraftig. Det må beslutningstakerne i Jåttåvågen ha klart for seg. — Espen Astor Iversen

Tendensen med å slippe inn det første målet må de gjøre noe med umiddelbart. Kampbildene har blitt altfor mye preget av 0–1 i åtte av ti oppgjør. Summen er likevel at det bør ligge gode muligheter for Viking i sesongens siste 20 kamper.

Samtidig må de som nevnt ha noe flyt for å henge med i medaljekampen. Spesielt i overgangsmarkedet og i forhold til skader.

Dersom David Brekalo selges denne sommeren vil nok en spiller, som nærmest er uerstattelig for en norsk klubb, forsvinne. Så god er sloveneren. Drar han svekkes Viking kraftig. Det må beslutningstakerne i Jåttåvågen ha klart for seg. Det vil neppe gi en like stor knekk som da Veton Berisha forsvant, til det finnes bedre alternativer på stopperplass enn hva det gjorde på topp i fjor, men den kan bli stor.

Stor nok til å utgjøre forskjellen på Europa-spill og ikke Europa-spill. På toppstrid og midt på treet.

Hva Viking eventuelt selv også finner på nård det gjelder kjøp i sommer vil åpenbart også bety noe. Kommer salg åpner det seg dører. Ut over å fylle eventuelle hull bør nok en midtbanespiller stå på ønskelisten.

Aller helst noen med en eksepsjonell fot. En som både kan dryle til fra distanse, prikke inn noen langpasninger, orientere seg framover i banen først – og kanskje bidra til å gjøre Viking farligere på dødball.

Så er det bare å krysse fingrene for at man også unngår for mange skader – og håpe at det nye dekket bidrar i så måte.

