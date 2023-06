Vikingbørsen: Han var sjefen nok en gang

6

Patrik Gunnarsson

God inngripen på et farlig innlegg etter 2 minutter. Viktig redning på heading fra Wichne like etter pause. Fikk gult kort for å drøye tiden på slutten. Sjanseløs på 2–1.

6

Herman Haugen

Et par meget gode innlegg før pause – spesielt ett på overtid i 1. omgang som burde gitt mål. Datt litt av utover i kampen. Ut etter 69 minutter.

8

David Brekalo

Prikkfri før pause, men litt for sen i en duell mot Wichne like etter hvilen. Scoret nydelig på hodet etter corner fra Zlatko Tripic etter 48 minutter. Sjefen i Vikings forsvar. Nok en gang banens ener.

6

Gianni Stensness

I ferd med å koke det til for seg selv igjen etter 31 minutter, men ryddet opp en nonchalant inngripen med en sugende takling. Nydelig langball til D’Agostino etter 64 minutter. Solid kamp i det store og hele.

5

Shayne Pattynama

Solid defensivt i 86 minutter. Mistet Maigaard på innløpet til 2–1. Nydelig innlegg til Svendsen etter 88 minutter, men ikke så mye med offensivt som han sikkert hadde ønsket selv. Mistet Maigaard igjen på en stor sjanse på overtid.

5

Harald Nilsen Tangen

Fantastisk scoring etter 13 minutter da han snappet en svak pasning fra Kvile, satte fart rett på mål, og prikket lengste hjørnet fra distanse. Fikk et unødig gult kort for en nedsparking etter 55 minutter. En kamp litt på det jevne ut over målet.

6

Markus Solbakken

Stor løpskapasitet og god til å holde ballen i laget. Heldig som ikke fikk straffe mot seg på en dødball for holding etter rundt 70 minutter. Fortsatt savnes litt mer penetrerende pasninger framover.

6

Yann-Erik de Lanlay

Ikke helt oppe i Fardal Opseth da han skjøt like utenfor etter 69 minutter. Mistet også Maigaard på et farlig innlegg etter 85 minutter. Ellers en god kamp. Rolig med ball og stor arbeidskapasitet.

6

Birkir Bjarnason

Inn i en rolle som høyreving for første gang i denne Viking-perioden. Godt innlegg til D’Agostino etter 21 minutter. Nydelig crosser til D’Agostino etter 64 minutter. Solid og ofte hvor ting skjer.

5

Nicholas D’Agostino

Nære et par ganger innledningsvis, men fikk ikke skikkelig treff på ballen verken på hodet eller med beina. Skjøt like over etter 59 minutter, men fikk seg en saftig trøkk i kneet da Wichne braste inn med en takling etter at skuddet var gått. Lobbet over og misbrukte en stor sjanse alene med keeper etter 64 minutter. Burde scoret.

7

Zlatko Tripic

Ganske livlig før pause. I ferd med å prikke inn presisjonen på dødballene – noe den strøkne corneren på 2–0 er et godt bevis på. Kastet bort en stor sjanse etter 52 minutter når han burde skutt direkte. Nydelig stikker til Salvesen alene med keeper etter 73 minutter.

Innbyttere:

6

Patrick Yazbek

Inn etter 58 minutter for Harald Nilsen Tangen. Stanset en kontring etter 72 minutter med ulovlige midler. Heldig som slapp gult da. Anførte kontringen til Viking i forkant og var litt for upresis i pasningen på en fin mulighet i overtall. Målgivende til Svendsen på overtid. Nylig ball til Salvesen på overtid.

Lars-Jørgen Salvesen

Inn etter 69 minutter for Nicholas D’Agostino. For kort tid til å få karakter. Burde scoret alene med keeper etter 73 minutter. Burde også scoret på overtid.

Viljar Vevatne

Inn etter 69 minutter for Herman Haugen. For kort tid til å få karakter. Fikk seg en trøkk etter en voldsom takling.

Djibril Diop

Inn etter 87 minutter for Tripic. For kort tid til å få karakter. Fikk aldri markert seg skikkelig.

Sander Svendsen

Inn etter 87 minutter for Bjarnason. For kort tid til å få karakter. Iskald da han satte inn 3–1 på overtid.

