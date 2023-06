Slik skal de snu på skrekktallene

Stavanger — Det har mer eller mindre vært hakk i platen. Både mot RBK, TIL, HamKam, Godset, Sandefjord, Odd, Glimt og Molde har Viking sluppet inn det første målet. Kun mot LSK har de tatt ledelsen. I cupen unngikk laget baklengsmål både mot FGI (4. divisjon) og Vidar (3. divisjon), men slapp inn det første igjen mot FFK (OBOS-ligaen) onsdag.

Trener Morten Jensen er selvsagt fullstendig klar over tallene. Han innser at det er et problem som ikke kan fortsette i det evinnelige. Selv om Viking har vunnet eller spilt uavgjort i seks av de ni kampene de har havnet under gjør det selvsagt noe med kampplaner og måten laget framstår på.

Kort fortalt får Viking langt sjeldnere brukt spisskompetansene som er i stallen på egne overganger.

– Vi har nærmest permanent måtte spille mot dype og etablerte forsvar. Ofte i 5-3-2, erkjenner Jensen til RA.

Tendens over tid

Fenomenet er heller ikke nytt i Viking. Dette har vært en tendens i hele perioden etter at duoen overtok for Bjarne Berntsen.

I debutsesongen 2021 havnet Viking under med 1–0 18 ganger i løpet av sesongen og tok ledelsen 12 ganger. Laget snudde samtidig underlege til seier ni ganger.

I 2022 tok laget ledelsen 13 ganger og havnet bakpå i 16 av kampene (de spilte 0–0 én gang). Den store forskjellen da var at evnen til å snu det var borte. Det skjedde kun fire ganger at laget kom tilbake fra 0–1 og snudde til tre poeng.

Tendensen over tid er klokkeklar – og forsterket i år. Viking har nærmest en egen evne til å slippe inn det første målet i kampene. I serien har de havnet bakpå i smått utrolige 42 av 69 kamper under Morten Jensen og Bjarte Lunde Aarsheim.

– Hvorfor skjer dette og hvordan skal dere få slutt på det?

– Mot alle lagene i år, minus FFK i cupen og kanskje Glimt, har vi skapt de største sjansene før motstanderen har fått sitt første mål. Vi tror ikke det har noe med evnen vår til å være påskrudd fra start å gjøre.

– Så det er ikke sånn at Viking ikke er «oppe i ringa» fra start?

– Nei! Vi må kort og godt sette sjansene våre for å endre bildet. Dette handler om effektivitet.

Vikings trener Morten Jensen peker på mer effektivitet på motsatt side av banen som hovedmedisinen for å bli kvitt problemene med å slippe inn det første målet. (Annika Byrde/NTB)

Jensens svar kommer relativt kontant. Det vitner om stor tro på en løsning som kanskje ligger i motsatt ende av hva mange kanskje tradisjonelt ville pekt mot.

All forskning viser samtidig at et ønske om å dominere kamper med ball ofte kan gi motstanderne muligheter på overganger. Sjansene som skapes da er ofte veldig store. Gjerne større enn hva en klarer å skape i etablert spill. Det sier seg selv at det er lettere å score mutters alene med keeper, enn på en heading hvor to stoppere presser deg.

At det ikke er noen tydelig sammenheng mellom ballbesittelse og resultat i de siste store mesterskapene underbygger det.

Noen endring mot å legge seg bakpå i langt større grad, for å minimere risikoen for å få store sjanser imot, vil du likevel neppe få se fra duoen Jensen/Lunde Aarsheim.

De to kom inn i Viking med en klart uttalt målsetting om å spille underholdende og offensiv fotball. Den filosofien står de last og brast med – selv om det selvsagt har blitt terpet ekstremt mye defensiv organisering også i vinter.

Vi må kort og godt sette sjansene våre for å endre bildet. Dette handler om effektivitet. — Morten Jensen

Jensen peker på et lag med god mentalitet, gode enkeltspillere og tro på eget spill. Også på at de har evnen til å slå tilbake om de skulle havne under.

– Vi har vært steinlojale til våre egne prinsipper, sier Jensen – og fortsetter:

– Så er det klart at vi har et ønske om å score først, men slik det har blitt har vi knapt fått lov til å kontre selv.

Mål preger som kjent kamper. En motstander som leder vil ofte synke ned i en dyp blokk. Få lag gjør som Kjetil Knutsens Glimt – og bare kjører på videre med alt de har.

[ Birkir Bjarnasons store sommerbeslutning ]

Savner skyttere på midten

Det betyr at Viking må løse knuter. Kanskje ikke av den fullverdige gordiske varianten, men knuter som er mer enn tøffe nok. Et moment Jensen savner er midtbanespillere med litt større evne og vilje til å skyte fra distanse når motstanderne har parkert bussen. Det kan løse opp, men er mangelvare i dagens stall.

– Lider dere av at dere så sjeldent får kontre selv med de spillerne dere har?

– Det vet jeg ikke, men det er kjekkere å lede kamper. Da åpner kampene seg på en helt annen måte. Som utover i oppgjøret mot HamKam.

Men hva skal så til for å få gang på effektiviteten som skal sørge for at laget ikke slipper inn først?

Jensen har ingen tro på å kjefte på spissene. Treneren vil ikke løpe rundt som en hauk hver eneste gang noen bommer på trening.

Han har langt større tro på å gi dem ro. Bygge opp selvtilliten med positive opplevelser.

Sjansene til å få det ut i kamp bør være til stede.

– Vi ligger høyt på «expected goals»-statistikkene. Så har vi samtidig sluppet inn flere mål enn hva som har vært forventet ut fra den motsatte statistikken, peker Jensen på.

Forhåpentligvis snur det mot Sarpsborg 08 på søndag. Et tredje strake serietap ville smakt dårlig.

– Vi har akkurat unnagjort de to tøffeste kampene du kan spille i ligaen mot Glimt og Molde. Så vil jeg si at Sarpsborg 08 er en av de tøffeste bortekampene i ligaen ut over det. De spiller med energi og entusiasme. Det er ikke helt ulikt Viking.

Hos Viking er Sondre Bjørshol utestengt etter rødt kort i serien sist. Shayne Pattynama fikk en smell og måtte ut med skade mot FFK i cupen onsdag.

– Men han er fortsatt aktuell om han kommer seg gjennom trening lørdag, opplyser fysisk trener og medisinsk ansvarlig Halvard Øen Grova til RA.

Kristoffer Løkberg er i samme båt.

– Smell i hamstring og en blødningsvariant. Er på bedringens vei, men må testes for en endelig beslutning lørdag, opplyser midtbanespilleren.

[ Så lang karantene fikk Sondre Bjørshol ]