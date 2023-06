- Dette er et meget bra fotballag

Mål fra Harald Nilsen Tangen, David Brekalo og innbytter Sander Svendsen sørget for at Viking kan ta en liten ferie med 17 poeng og begge bein plantet i medaljekampen. Uken som kunne sporet av sesongen, etter to strake tap for Glimt og Molde, ble i stedet uken hvor Viking slo tilbake.

Sliteseieren mot FFK i cupen ble fulgt opp av en bunnsolid bortekamp i Sarpsborg – hvor laget bare for andre gang i år tok ledelsen.

Det skjedde etter 13 minutter da Harald Nilsen Tangen snappet opp en feilpasning og prikket inn 1–0 i lengste hjørnet.

Scoringen ble fulgt opp med 2–0 av David Brekalo med et nydelig hodestøt på corner etter pause.

Sarpsborg skapte så drama med sin redusering på tampen, men Sander Svendsen fikk kontret inn 3–1.

Innbytteren, som kom inn helt på slutten, smilte som vanlig selv om han ble benket til fordel for Birkir Bjarnason denne gangen.

– Kampen vippet litt, men gutta på laget gjorde en fantastisk jobb. De kjempet og sto på. Det er fantastisk å kunne dra hjem med tre poeng, sa Svendsen til TV2 – og fortsatte:

– De fikk en scoring rett før jeg kom inn og jeg følte på meg at det ville komme muligheter. Jeg var bestemt på at jeg måtte ta dem. Så kom sjansen.

Viking-jubel etter seieren mot Sarpsborg 08 søndag. (Christoffer Andersen/NTB)

Svendsen hyller samholdet og jobben som ble gjort.

– Dette tar vi med oss! En veldig viktig seier. Vi visste det ville bli tøft. Det var en god prestasjon og resultat. Disse tre poengene skal vi ta med oss. Veldig positivt, sa Svendsen.

Glad trener

Morten Jensen var også svært godt fornøyd med de tre poengene. Selv om han ved pause bare var delvis fornøyd vet han godt at denne seieren setter Viking i posisjon og gjør at interessen opprettholdes.

– Fantastisk deilig! Tre meget viktige poeng før en kort sommerpause. Så var det veldig viktig etter to tap, sa han til TV2.

Jensen peker på at laget kunne vært bedre med ballen. Likevel likte han hva han fikk se i en kamp hvor Viking slapp å jage mål selv – slik det har vært i så mange kamper i år. I stedet kunne laget ta overganger og rykke lenger tilbake.

– Vi var modige og kunne scoret mer. På slutten levde vi farlig, men vi kontret bra, sier Jensen.

[ Kvia-Egeskog scoret da Ulf raknet ]

Hyller innbytterne

Han hyller også innbytterne Patrick Yazbek og Sander Svendsen for måten de drepte kampen på med 3–1. Før den tid hadde både Lars-Jørgen Salvesen og Nicholas D’Agostino sløst med sjansene.

Utfordret på hvor Viking står etter at en tredel av sesongen er unnagjort svarte treneren følgende:

– Dette er et meget godt fotballag! Så handler det om å sette sjanser og drepe kamper. Vi må bli litt bedre defensivt også.

Nå er det pause i seriespillet fram til møtet med Brann 24. juni hjemme på SR-Bank Arena.

– Mange skal ut med landslag, mens andre skal få litt velfortjent ferie, sier Jensen.

Sarpsborg 08-trener Stefan Billborn var selvsagt ikke like fornøyd. Han pekte på at laget hans sløste for mye.

– Jeg sitter med blandede følelser. Vi roter det til for oss selv, sa han til TV2.

[ Slik er Vikingbørsen etter seieren over Sarpsborg 08 ]

---

FAKTA

Fotball, Eliteserien

Sarpsborg – Viking 1-3 (0-1)

Sarpsborg stadion, 4847 tilskuere

Mål: 0-1 Harald Nilsen Tangen (13), 0-2 David Brekalo (48), 1-2 Mikkel Maigaard (86), 1-3 Sander Svendsen (90).

Dommer: Marius Lien, Fossum Skien.

Gule kort: Serge-Junior Ngouali, Christopher Baah, Sarpsborg, Harald Nilsen Tangen, Patrik Gunnarsson, Viking.

Sarpsborg (4-2-3-1): Anders Kristiansen – Eirik Wichne, Sigurd Kvile (Ramon-Pascal Lundqvist fra 45.), Anton Skipper, Joachim Soltvedt – Serge-Junior Ngouali, Jeppe Andersen – Christopher Baah, Mikkel Maigaard, Simon Tibbling (Kristian Fardal Opseth fra 58.) – Victor Torp.

Viking (4-3-3): Patrik Gunnarsson – Herman Haugen (Viljar Vevatne fra 69.), David Brekalo, Gianni Stensness, Shayne Pattynama – Yann-Erik de Lanlay, Markus Solbakken, Harald Nilsen Tangen (Patrick Yazbek fra 57.) – Birkir Bjarnason (Sander Svendsen fra 87.), Nicholas D’Agostino (Lars-Jørgen Salvesen fra 69.), Zlatko Tripic (Djibril Diop fra 86.).

---