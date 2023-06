Birkirs store sommerbeslutning

Livet smiler definitivt til den islandske midtbaneveteranen fra Figgjo om dagen. På banen ser han stadig skarpere ut – etter at han bokstavelig begynte å snike seg med på treningene i en noe mer utrent utgave i februar. Faktisk står han med et målpoeng hvert 75. spilte minutt i de ni obligatoriske kampene han har deltatt i – om du også regner inn straffen han skaffet for å sende Viking videre i NM mot FFK onsdag kveld som assist.

Tidligere denne uken fikk han også beskjeden han hadde lengtet etter fra Åge Hareide. Han er tilbake på det islandske landslaget. Hans egen kamprekord på 113 kan få vokse ytterligere.

I så måte har overgangen til Viking fra tyrkisk fotball vært en suksess. Selv om mange kanskje ikke hadde de største forventningene har Bjarnason vist at han har det i seg ennå. Lysluggen er fortsatt en offensiv trussel der fotballkamper avgjøres.

– Jeg synes dette begynner å se bra ut fotballmessig! Det store unntaket er førsteomgangen mot Glimt i Bodø. den er jeg ikke fornøyd med personlig. Samtidig møtte vi Skandinavias beste lag. Jeg tar ikke det så tungt, sier Bjarnason til RA.

Løpstallene stadig bedre

Han føler formen stadig er mer i anmarsj. Det var akkurat dette ha hadde håpet på med å flytte hjem.

– De 90 minuttene mot FFK på onsdag var første gang siden november eller desember i fjor at jeg fullførte en kamp. Tempo og løpskapasiteten er på vei opp. Det viser også GPS-tallene tydelig.

At han kom med igjen på landslaget var utrolig viktig for ham. Det var en hovedgrunn for å flytte hjem til Viking. At Åge Hareide, som trente Bjarnason i en periode i Viking, tok ham med igjen kom ikke som et stort sjokk.

– Jeg hadde selvsagt pratet med Åge før uttaket. I form skal jeg være med på landslaget. Selv om jeg er blitt 35.

– Men du måtte bevise at du fortsatt hadde det inne med målpoeng og involveringer?

– Det vet jeg ikke. Det handlet nok mer om at jeg hadde kampformen inne igjen.

183-dager og formuesskatt

Da Bjarnason kom tilbake i vinter var det ikke etter planen. Tidligere har han snakket ut i RA om hvorfor han fikk det travelt med å forlate Tyrkia etter jordskjelvet. Frykten tok hans franske kjæreste.

Han hadde aldri før kommunisert ut noe tydelig ønske om at han ville til Viking for å avslutte. Faktisk har han kjøpt hus på Island og gått med planer om å slå seg ned der etter karrieren. Nå er det ikke like sikkert at det blir slik.

Det som er sikkert er at det må tas noen store valg for framtiden denne sommeren. Kontrakten med Viking varer ut året, men RA vet at Bjarnason har en lønn som er meget lav. Den gjenspeiler på ingen måte verken markedsverdi, eller verdien han har vist seg å ha for laget.

Etter mange år med spill i Italia, England, Sveits og Qatar klarer likevel Bjarnason seg greit. Han har selvsagt lagt seg opp betydelige midler. Skal han gå ut avtalen med Viking slår likevel et stort spørsmål inn på direkten i samme forbindelse. Om han oppholder seg mer enn 183 dager i Norge slår automatisk den norske formuesskatten inn. Det kan med andre ord være greit å finne ut de litt mer langsiktige linjene før overgangsvinduet stenger og 183 dager nås.

– Jeg har registrert at folk snakker en del om temaet, men jeg trives utrolig godt her hjemme. Å være i Stavanger har gitt mersmak etter at jeg kom tilbake, sier lysluggen – og fortsetter:

– Det var en litt spesiell situasjon i vinter. Jeg hadde ikke planer om å komme hit i utgangspunktet, men er utrolig glad for at døren åpnet seg. Så er det to overgangsvinduer i fotball. Mye kan skje, men jeg har absolutt ikke tatt noen beslutning om at jeg skal reise ut igjen. Jeg har fortsatt ganske god tid på meg. Omtrent til august.

Selv om planen var å bosette seg på Island etter hvert vil det ikke være første gang en plan endres på. Bjarnason er klar på at kjæresten også liker seg godt i Stavanger. Nærheten til foreldrene, som har bodd her siden 1999, betyr også mye.

– Om jeg flytter til Island vil jeg nok uansett være veldig ofte i Stavanger på grunn av familien.

Bjarnason er også klar på at penger ikke er alt i livet. Det er på ingen måte slik at han desperat leter etter noe nytt lukrativt opphold i Midtøsten. Faktisk har han fått litt avsmak etter de siste årene.

– Trivsel betyr mye nå. I løpet av de siste fire årene har jeg vært i Qatar. Så satt jeg ganske isolert i Italia under pandemien før jeg så var et par sesonger i Tyrkia. Det frister ikke. Skal jeg ut igjen er det andre ting som spiller inn. Spilletid betyr også mye for meg. Det er definitivt noen viktige beslutninger som må tas i sommer, erkjenner han.

Før den tid er det likevel noen viktige kamper som skal spilles. Etter to serietap på rad må Viking helst opp på hesten direkte med poeng mot Sarpsborg 08 søndag.

– En utrolig viktig kamp! Nå har vi spilt mot de to beste lagene i ligaen. Vi må unngå tre tap på rad. Jeg mener vi må kunne gå inn i denne kampen med en dose selvtillit uansett etter hva vi har vist i år, avslutter Bjarnason.

