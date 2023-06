Gode på alt Viking har slitt med

Stavanger — Det er to historiske tungvektere i norsk fotball som barker sammen onsdag kveld i 3. runde. FFK står med ni seriegull og elleve cuptitler. Viking har åtte seriegull og seks cuptitler. Ser en bort fra RBK er det nummer to og tre på listen i titteltyngde.

Samtidig har FFK ligget nede lenge. Nå virker laget å være på gang igjen.

– Vi venter et veldig godt OBOS-lag her. De har fått en ny trener fra Færøyene – en jeg to UEFA Pro-kurs med. Ha hadde stor suksess på Færøyene og tok laget sitt ut i Europa. Her blir det 5-3-2 og en gjerrig motstander. De slipper inn få mål og scorer lite. Så har de noen gode enkeltspillere, sier Lunde Aarsheim til RA – og fortetter:

– De kommer i en lav blokk som vi må bryte opp. Så må vi passe oss for kontringer og dødball. Der er de gode.

Vil dele opp baklengsmål

Når RA utfordrer ham på at Fredrikstad er gode på alt Viking sliter med erkjenner Lunde Aarsheim at tallene ikke kan lyver. Samtidig mener han at Vikings lekkasjer i det siste, og 18 baklengsmål i serien, handler mye om hvem de har møtt.

– Du kan dele det opp. I de tre siste kampene har vi sluppet inn elleve mål. Så sju på de seks før det. Tre av disse kom mot HamKam. Vi har sluppet inn for mange mål, men har valgt å spille åpne kamper mot de to beste.

Viking-trener Bjarte Lunde Aarsheim. (Kristoffer Knutsen)

Viking-treneren peker på at laget selvsagt ikke ønsker å slippe inn så mange mål.

– Ser du på «Expected Goals» er det kun mot Glimt vi ikke har vunnet den statistikken mot.

Få endringer

At Viking nå er i en fase med to kamper i uken mener han er uproblematisk.

– De fleste spillerne tåler det greit. Så er det noen vi må ta hensyn til. Som Zlatko Tripic. Vi har også stor konkurranse i troppen og kan ta grep. Samtidig vil vi videre i cupen. Det blir ikke store endringer.

Lunde Aarsheim og Viking får bruke Sondre Bjørshol – som ble utvist mot Molde. Lengden på karantenen hans, som må sones i serien, var ikke klar tirsdag.

– Jeg kikket litt på en lignende situasjon med Axel Kryger og han fikk to kamper. Jeg er redd det blir det samme – selv om det var utilsiktet, erkjenner treneren.

