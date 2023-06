Uken hvor Viking-sesongen kan spore av

Mye er allerede blitt sagt om tapet mot Molde søndag. Kritikk mot dommer Ole Hobber Nilsen var helt berettiget. Samtidig må Viking først og fremst gå grundig i seg selv.

Etter at trenerne nærmest har brukt en hel vinter på å sy dette sammen defensivt er det som har skjedd den siste tiden ikke godt nok. Juniorfeilene som gjøres kan tyde på to ting. Det kan være at terpingen fra i vinter ikke har sunket godt nok inn, men det kan også være et bilde på kampplaner som kanskje er FOR offensive og naive i utgangspunktet.

Fakta kan man ikke bestride. 18 baklengsmål på ni kamper er uholdbart for et topplag. Viking slipper faktisk inn flere mål per kamp nå enn hva de gjorde i 2022! Forskjellen er at man har kjøpt spillere for 24 millioner kroner i vinter. Laget scorer hyppigere og tar flere poeng i snitt per kamp.

Burde ikke Morten Jensen og Bjarte Lunde Aarsheim klart å bedre den defensive statistikken betraktelig? Fått litt mer ut av det som er gratis?

Svaret på det gir seg egentlig selv.

Ni av 18 baklengsmål har kommet mot topplagene Molde og Glimt. Du kan gjerne isolere. Peke på at det er her risikoen er størst for det. Men er de ikke i disse kampene Vikings trenere burde minimert risiko maksimalt – og vært mer pragmatiske enn å tenke at angrep er det beste forsvar? Og hvor mye betyr det egentlig for interessen rundt Viking at laget «dominerer» kamper?

Å forsvare seg med et soneforsvar i fotball handler om plan og et kollektiv. En del grunnprinsipper må automatiseres hos spillerne. Avstander mellom lagdeler, teknikker for å lede motspillere med ball og posisjonering som første-, andre- og tredjeforsvarer bør ligge i ryggmargen på alle i Viking nå. Så kan man undre om det virkelig gjør det når baller heades ut i farlige områder, folk kjøres opp med én mann utvist, midtbanespillere «snur rauå til» for å stanse skudd – og at Gianni Stensness får spille samme hvor mye rart han finner på over tid. Legger man på en evinnelig lyst etter å spille seg ut fra egen 16-meter blir ikke resultatene bra i de store kampene.

Klubben er rigget for medaljestrid - ikke for å drive lekk rundt på tabellens Middelhav. — Espen Astor Iversen

Onsdag møter Viking den gamle aristokraten FFK i NM. OBOS-laget har 4-7-0 – og er et av to ubeseirede lag i de to øverste divisjonene. Dette er en bananskall av dimensjoner! Spesielt når en ser at lagets målforskjell er 9–5. Færøyske Mikkjal Thomassen har innført et uhyre strengt defensivt regime.

Søndag står nok en meget tøff kamp på menyen i tabellnabo Sarpsborg – eller «Sarpelona» som flere har kost seg med å kalle dem i år.

Taper Viking disse to kampene dras luften nok en gang ut av ballongen i Jåttåvågen. Kun 9649 utstedte billetter mot regjerende seriemester Molde, i Veton Berishas retur, tyder på at den begynte å sige alt etter stortapet i Bodø.

Utgiftsnivået i Viking er i 2023 skyhøyt på totale lønnsutgifter. Trenerne har stort sett fått hva de ønsket i vinter. Klubben er rigget for medaljestrid. Ikke for å ryke i 3. runde av NM eller å drive lekk rundt på tabellens Middelhav.

Sakker laget akterut nå er det en reell risiko for at folk ikke gidder å møte opp i stor grad framover. Da blir veien til et sommersalg av David Brekalo, for mindre penger enn han egentlig er verdt, enda kortere.

Det er langt ifra usannsynlig at håpet om å ta en plass i toppstriden svinner – omtrent nøyaktig på samme tidspunkt som det gjorde forrige sesong. Ettersom det offensive arsenalet er styrket er det ikke grunn til å tro at det blir like ille som høsten 2022. Likevel er det grunn til å bekymring.

Mekanismene i Stavanger er velkjente. Det er kort vei mellom himmel og helvete. Vi i media er sikkert bidragsytere, men noen større tapsrekke nå har overhodet ikke Morten Jensen og Bjarte Lunde Aarsheim råd til med fjoråret i mente.

Om de ikke får orden på det defensive spillet igjen umiddelbart, som selvsagt er deres ansvar, er det fare på ferde bak hver eneste sving.

Å spille fin og «offensiv» fotball, som trenerne kom inn med plan om, er kan aldri gå på bekostning av resultater. Viking bør, med all respekt for de som holder med London-laget, vokte seg for å bli et slag norsk Tottenham. Stil må ikke få trumfer resultater. Det virker nesten som om det er en slags identitetskrise innad om hvordan man skal spille. I det ene øyeblikket snakker trenerne om å stramme til – noe de også virket å ha fått gjort i vinter.

Da sliter mange nok med å skjønne logikken bak å plutselig dunke til i full offensiv vigør mot de to beste lagene i serien.

Her må det noen mer kyniske grep til for å unngå ny sommeravsporing.

Det ansvaret ligger først og fremst hos trenerne.

