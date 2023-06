Cupen betyr ikke nødvendigvis Europa for Viking

Den raske omstillingen fortsetter for Viking etter 3-4-tapet mot Molde på SR-Bank Arena søndag kveld. Selv om det ble tap mot Veton Berisha og Molde går det nok en gang kort tid før det spilles ny kamp.

Som i forrige uke skal serietap revansjeres med cupkamp. Viking skal til Fredrikstad for å møte FFK.

Det er noe som alltid henger høyt for de mørkeblå.

– Cupen er like viktig som alltid, slår sportssjef Erik Nevland fast overfor RA.

Vikings sportssjef Erik Nevland er tydelig på at cupen er viktig for Viking uansett. (Kristoffer Knutsen)

Hangeland-utvalget

Normalt sett gir en eventuell cuptriumf muligheten til å spille i Europa, som da Viking fikk prøve seg på kvalifisering til Uefa European League med Aberdeen som motstander i 2020 etter cupgullet i 2019.

Slik blir det ikke nødvendigvis i år. Det henger sammen med «Hangeland-utvalget» som ledes av Stavanger-karen Brede Hangeland.

De skal se på om cupen skal legges om slik at cupfinalene i framtiden spilles på våren.

– Skulle vi etter en god prosess bestemme oss for en omlegging av NM for herrer til våren, vil vi forut for Uefa-konkurransene 2024/25 stå med to vinnere av NM, som er vinneren av NM 2023 som kåres 10. desember i år og vinneren av NM 2024 som vil bli kåret våren neste år. Dette betyr at det vil bli gjennomført en kvalifisering/playoff mellom vinneren av NM 2023 og NM 2024 for en plass i Uefa sine turneringer i 2024/25, sa NFFs generalsekretær Karl-Petter Løken i den forbindelse.

Konseptet gjør at det ikke er sikkert om det blir en plass i Europa for vinnerlaget av årets NM.

– Uansett er cupen viktig. Det har vi fått se de to første rundene i år også mot de lokale lagene FGI og Vidar med de rammene som har vært rundt kampene, sier Nevland – og legger til:

– Det er alltid kjekt å vinne. Det viste vi jo i 2019.

[ Berisha slår tilbake mot Vikinghordene ]

Kjipe Fredrikstad

Neste hinder på vei mot høstens cupfinale er Fredrikstad i tredje runde.

På tross av kun ni scoringer denne sesongen har Fredrikstad klart å havne på fjerdeplass i OBOS-ligaen etter elleve serierunder. De er det eneste laget som ennå ikke har bikket ti scoringer, og samtidig det eneste som ikke har tosifret antall innslupne. FFK har nemlig kun fem mål imot på elleve kamper.

Etter den nye treneren Mikkjal Thomassen fra Færøyene overtok FFK har de jobbet mye med å sette en defensiv struktur. Det har allerede gitt avkastning. Offensivt har det lugget for de hvite og røde fra Østfold, men også det begynner å komme seg.

– Med tanke på hvor få mål de slipper inn: Er Fredrikstad den kjipeste motstanderen dere kan møte nå?

– Jeg mener det er en kjekk mulighet med to tradisjonsrike klubber på en fin stadion, sier Nevland.

Lagene har også en historie sammen i cupen. I cupfinalen 1984 måtte lagene spille to kamper for å kåre en norgesmester. Det endte med NM-gull til FFK, og inneholdt Per Egil Ahlsens kanonscoring.

[ Vikingbørsen: Ekstrem kamp for Bjørshol ]

[ Vikings neste motstander i cupen er klar ]