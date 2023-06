Vikingbørsen: Ekstrem kamp

4

Patrik Gunnarsson

Må naturligvis trekkes noe ned med fire innslupne mål, selv om han leverte flere gode redninger og deltok bra i banespillet.

7

Sondre Bjørshol

Ekstrem kamp for 29-åringen. Ett mål, en nesten ferdigscoret målgivende og rødt kort. Sondre Bjørshol har nærmest levert på alt for Viking denne sesongen, men måtte gi tapt for VAR med ti minutter igjen av kampen etter en nøkkelrolle i Vikings opphenting.

4

Gianni Stensness

Scoret den viktige utligningen rett etter Moldes første mål, men har fortsatt mye å gå på defensivt.

6

David Brekalo

Vant SR-Bank Arenas hjerter da han tok seg av Veton Berisha og sørget for at den tidligere Viking-spilleren nok en gang gikk målløs av banen i en kamp i Eliteserien. Tøff i duellene, som alltid. Ble hjertet i forsvaret da Viking la om til 5-3-1 etter Bjørshols utvisning.

5

Shayne Pattynama

Hadde en fin mulighet for ledermålet på slutten, men ble veldig anonym gjennom kampen og klarte ikke sette det offensive preget han pleier å gjøre. Erstattet av Viljar Vevatne på overtid.

3

Harald Nilsen Tangen

Kom til en sjanse etter 22 minutter, men gjorde det enkelt for Jacob Karlstrøm. Tapte det meste av fysiske dueller og ble slengt rundt av Molde-spillerne. Hadde også noen svake involveringer før 0–1 tidlig i kampen. Rett og slett ikke en god kamp for 22-åringen. Forlot banen med 14 minutter igjen til fordel for Birkir Bjarnason.

5

Markus Solbakken

Løftet seg gjennom hele kampen. Startet med en svak involvering, og etter hvert kom pasningene sidelengs. I andre omgang ble det mer framoverrettet, og midtbanespilleren viste mye vilje i duellene.

6

Yann-Erik de Lanlay

Nesten en feilfri opptreden fra indreløperen. Fine bevegelser og kontrollert med ballen. Rett og slett en sterk prestasjon mot et topplag.

4

Sander Svendsen

Løp rundt som en tapt duell i første omgang. Det ble ikke mye bedre i andre omgang, men han klarte å gjøre den defensive posisjoneringen riktig og skal ha honnør for det. Ble erstattet av Nicholas D’Agostino med 14 minutter igjen.

4

Lars-Jørgen Salvesen

Mye løping uten å få noe særlig med resultater for Vikings midtspiss. Ut med fem minutter igjen til fordel for Herman Haugen – som tok utviste Bjørshols posisjon.

6

Zlatko Tripic

Spilte med hjerte utenpå drakten som vanlig, og ble belønnet med scoring etter et nydelig forarbeid fra Sondre Bjørshol. Klarte å styre laget på en relativt behersket måte da det stormet rundt dommeravgjørelsene mot slutten av andre omgang.

-

Birkir Bjarnason

Kom inn for Harald Nilsen Tangen med 14 minutter igjen. For kort tid til karakter.

-

Nicholas D’Agostino

Kom inn for Sander Svendsen med 14 minutter igjen. For kort tid til karakter.

-

Herman Haugen

Kom inn for Lars-Jørgen Salvesen med fem minutter igjen. For kort tid til karakter.

-

Djibril Diop

Kom inn for Zlatko Tripic med fem minutter igjen. For kort tid til karakter.

-

Viljar Vevatne

Kom inn for Shayne Pattynama på overtid. For kort tid til karakter.





Ubenyttede reserver: Arild Østbø, Patrick Yazbek og Kristoffer Løkberg.