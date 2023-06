Live: Følg Viking-Molde direkte her

Viking tar imot Molde, og det er duket for Veton Berishas retur til Stavanger. For første gang etter han forlot Viking for nesten ett år siden er forrige sesongs toppscorer tilbake på SR-Bank Arena for å spille kamp.

Molde er på vei oppover etter en svak start på Eliteserien 2023, mens Viking gikk fra andreplass til fjerde da de tapte mot Bodø/Glimt mandag. Etter det har de mørkeblå tatt seg videre i cupen med 2-0-seieren mot Vidar på Lassa.

