Manglende effektivitet kostet for Viking

Viking kom ut på Aspmyra med nok av muligheter til å ryste serielederne, men ballen ville ikke i mål før pausen for Bjarte Lunde Aarsheim og Morten Jensens menn.

Lars-Jørgen Salvesen var frisk i føttene og løp til seg nok av sjanser, men fikk ikke uttelling før i andre omgang.

– Det var ikke nok. Jeg kunne kanskje hatt et par til i dag. Det er tungt å ikke score mer, sier Salvesen til TV 2.

Viking-spissen, som kom fra Bodø/Glimt før sesongen, scoret etter en nydelig pasning fra Patrick Yazbek og tente et realistisk håp for Viking på tross av to Glimt-scoringer i første omgang fra Albert Grønbæk og Joel Mvuka.

Salvesen-scoringen satte fyr på Viking.

– Det var litt det vi snakket om i pausen. Om vi får det første målet er det liv i kampen, og jeg følte at «det lever» – og det gjorde det, sier han.

Viking må være mer effektive og strukturerte

Livet i kampen var der helt til det var litt over to minutter igjen. Da mistet Viking ballen og Amahl Pellegrino sørget for 3–1 til hjemmelaget. Med ti minutters tilleggstid klarte hjemmelaget å score to mål til med en perlescoring fra Patrick Berg og enda et mål fra Mvuka.

Luften gikk på mange måter ut av Viking etter 3–1.

– Etter det så det ikke bra ut for oss, erkjenner trener Bjarte Lunde Aarsheim.

Selv om Bodø/Glimt ledet gjennom store deler av kampen var det nok av sjanser for Viking.

– Vi turte, og skapte litt sjanser. Skal du få noe med deg mot Norges beste lag må du være litt mer effektiv og strammere i den defensive strukturen. Vi mistet strukturen der etter 3–1. Fram til 88. minutt ga vi et ærlig forsøk iallfall, sier Lunde Aarsheim.

Kaptein Zlatko Tripic er enig.

– Jeg synes det var overraskende mange sjanser vi fikk. Vi var modige og prøvde, sier han – og legger til:

– Førsteomgangen ødela mye av kampen vår egentlig.

Viking slapp inn fem mål mot Bodø/Glimt. (MTO/NTB)

Viking ga Norges beste lag kamp – nesten til døren

Med et resultat på 5–1 er det mye som taler for utklassing, men det gjenspeiler ikke helt kampbildet. Det var jevnt helt fram til slutten. Da punkterte Viking.

– De er gode selvfølgelig, men jeg vet ikke om jeg synes det er 5-1, sier målscorer Salvesen – som også så noe positivt på Aspmyra.

– Vi kommer opp og gir Norges beste lag kamp.

Han mener de har et godt lag som kan gi alle lagene i Eliteserien kamp. Det har de også vist så langt denne sesongen.

Med tapet ble det et lite stup på tabellen for de mørkeblå, som på Aspmyra spilte i hvitt. Brann har overtatt andreplassen Viking hadde fram til mandagens kamp, riktignok med én kamp mer spilt. Nå er Viking på fjerdeplass med like mange poeng som Tromsø (5. plass) og Stabæk (6. plass).

Neste seriekamp er søndag. Da kommer Veton Berisha tilbake til SR-Bank Arena, men som Molde-spiller. Før det skal Viking spille andre runde i cupen mot Vidar torsdag kveld.

Før de kampene skal Viking hjem til Stavanger for å analysere tapet i Bodø.

KAMPFAKTA

Eliteserien, fotball.

Bodø/Glimt – Viking 5–1 (2–0)

Aspmyra stadion, 6633 tilskuere.

Mål: 1–0 Albert Grønbæk (18), 2–0 Joel Mvuka (28), 2–1 Lars-Jørgen Salvesen (78), 3–1 Amahl Pellegrino (88), 4–1 Patrick Berg (90), 5–1 Mvuka (90).

Dommer: Espen Eskås, Bækkelaget.

Gult kort: Patrick Berg, Bodø/Glimt, Gianni Stensness, Zlatko Tripic, Niklas Sandberg, Viking.

Lagene:

Bodø/Glimt (4-3-3): Nikita Haikin – Brice Wembangomo (Omar Elabdellaoui fra 88.), Brede Moe, Odin Bjørtuft (Marius Lode fra 88.), Fredrik Bjørkan (Adam Sørensen fra 49.) – Hugo Vetlesen, Patrick Berg, Albert Grønbæk (Sondre Brunstad Fet fra 79.) – Joel Mvuka, Faris Pemi, Amahl Pellegrino (Nino Zugelj fra 88.).

Viking (4-3-3): Patrik Gunnarsson – Sondre Bjørshol, Gianni Stensness, David Brekalo, Shayne Pattynama – Yann-Erik de Lanlay (Patrick Yazbek fra 73.), Markus Solbakken, Birkir Bjarnason (Harald Nilsen Tangen fra 60.) – Sander Svendsen (Nicholas D’Agostino fra 60.), Lars-Jørgen Salvesen, Zlatko Tripic (Niklas Sandberg fra 73.).

