Dette mener Tripic er nøkkelen mot Glimt

Stavanger — Viking-vingen måtte stå over mot FGI i cupen sist uke. Han vedgår at to fulle kamper på få dager i midten av mai satte sine spor. Kroppen hans vil ikke være med på det i like stor grad mer. Han må være smart i fortsettelsen. Nå har han fått hvilt og sikler etter å påføre Glimt sesongens første tap. Skal det skje mener han det er et par nøkler som må være på plass.

– Vi må være modige. Våge å ha mye ball mot dem. Så tror jeg det aller viktigste er at vi faktisk har troen på at vi kan slå dem der oppe, sier Tripic til RA.

Foruten kapteinen ble Markus Solbakken og David Brekalo spart i midtuken. Begge trente for fullt fredag. Sett bort ifra langtidsskadde Jost Urbancic ser Viking ut for å disponere en skadefri tropp til toppduellen.

Å vinne i nord blir samtidig alt annet enn enkelt.

– Klart det er vanskelig. De har mange av de beste spillerne i landet og en veldig innarbeidet spillestil. Ting skjer i stor fart. Dette er noe vi også er gode på, men Glimt har gjort det over tid, sier Tripic.

Kapteinen minner om at Viking slo laget på hjemmebane i Stavanger i fjor. Etter dette tok det av i Stavanger. Håpet om et seriegull var vekket. Skuffelsen ble enorm da laget kollapset utover sommeren.

Selv om det er lov å drømme mener Zlatko Tripic at det er altfor lenge igjen til at man skal stirre seg blinde på tabellennå. Noe snakk om at Viking er i ferd med å sette seg i en lik posisjon som i fjor vil han ikke henge med på.

– Vi vil ha spilt åtte kamper etter mandag. Det vil være 22 igjen og ganske mange tøffe motstandere som gjenstår. Nå skal vi konsentrere oss om Glimt og et forsøk på å slå dem.

