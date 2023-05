Slik skal de forsøke å snu Glimt-statistikken

Stavanger — Når RA undrer på om det blir 5-3-2 igjen mot Glimt, eller om Viking skal stole på det de har jobbet hele vinteren på, kommer fort glisene fra Vikings trenerduo. Tapet sist i NM, og omleggingen, er frisk i minnet. Litt galgenhumor kan de koste på seg.

– 3-5-2, kommer det kjapt fra Morten Jensen.

– 5-4-1, svarer en glisende Bjarte Lunde Aarsheim.

Samtidig er det tydelig å spore at Viking denne gangen skal prøve å slå nordlendingene som Viking. Både ordlyd, og treningene i forkant, er lette å tyde.

Statistisk sett står Viking med 1-1-8 mot Glimt siden 2019. Målforskjellen er 30–19 i gul favør. Men hva er det egentlig som gjør suverene Glimt så suverene? Hvorfor sitter stort sett alle trenere i Eliteserien og kverner på hvordan de kan slås?

– De har gode spillere, en veldig tydelig stil, tro på denne. Så angriper de hele tiden, sier Bjarte Lunde Aarsheim.

– Hva er så unikt med stilen? Hva minner det om?

– RBK da jeg spilte selv. Du får vibber mot det. Det er likheter med Eggen, men de har utviklet det. Bodø/Glimt har historisk sett vært et 4-3-3-lag. Blant klubbene i Norge som har spilt det lengst. Så har de gode spillere og har fått internasjonal erfaring. De har også vært veldig flinke til å erstatte spillerne som har blitt solgt, sier Hundvåg-karen.

– Henter dere fortsatt mye inspirasjon fra Glimt i forhold til Vikings vei videre?

– Nei, vi har vår egen stil. De har sin. Glimt handler også spillere av et helt annet kaliber enn hva resten av Norge gjør. De har gjort seg fortjent til det. De er flinke til å bruke pengene de får inn for å fortsette den totaldominansen de har hatt de siste årene. Både de og Molde er gode til å spytte inn mye av pengene de får inn fra salg i sport for å opprettholde det. De er de veldig tydelige. Der mange ville saltet penger henter Glimt hjem Patrick Berg og gir nye kontrakter til Vetlesen og Grønbæk underveis. Så har de selvsagt et godt trenerteam, sier Morten Jensen.

Mange veier til målet

Selv har Vikings trenerduo prøvd seg fram Kjetil Knutsens menn. De har prøvd å vinne med å tenke mest på seg selv. De har også tatt mest hensyn til motstanderen i kamper. Men hva funker best?

– Begge deler. Du må ha en plan for å vinne kampen selv. Men når du møter gode lag, litt som i Europa, må du ha en plan for å demme opp for deres styrker og utnytte deres svakheter. Det prøver vi å ha om det er Glimt eller HamKam som er motstander, sier Jensen.

– Hvorfor har såpass mange lag spilt 5-3-2 mot dem den siste tiden?

– Fordi Glimt sliter med det. De liker å komme ut med et overtall bak i banen. Tar du ut begge stopperne deres med to spisser, og har to backer som tar ut deres vingbacker, så får de ikke etablert overtall derfra i alle fall. I lavt press springer indreløperne deres rett i sidestoppere. Spissen blir stående på den midtre stopperen. Da har de slitt med å bryte det ned, men når de får spille «powerplay» over tid vil de skape situasjoner. I kontringsfasen vil de samtidig tømme backene sine slik at du selv kan kontre med to spisser mot to stoppere, analyserer Jensen.

Bjarte Lunde Aarsheim peker samtidig på at det ofte kan stanse litt opp i forhold til å skape press og overtall mot dem offensivt i denne utgangsformasjonen.

– Hvis dere velger 4-3-3, med 4-5-1 bakover, kan dere spille sone i to ledd mot dem. Det vil overbefolke mer på midten. Er det ikke noen fordeler med det også?

– Det er plusser og minuser med alt. Du kan også møte dem slik Brann gjorde i 4-3-3. Det er en annen metode. Det er mange muligheter, sier Lunde Aarsheim.

– Hvorfor slår ikke flere lag langt over presset til Bodø/Glimt?

– Det tror jeg en del lag har begynt å gjøre nå. De står med en ganske høy linje. Så er ikke det høye presset deres så bra nå. Jeg har sett Glimt-utgaver som er bedre på de enn denne versjonen, sier Jensen.

Toner ned gullkamp

Skulle Viking overraske med en seier i nord mandag kommer det til å koke i Stavanger. Da vil Viking ligge fem poeng bak med en hengekamp. En gullkamp med to lag kan begynne å utkrystallisere. Håpet om noe stort vil våkne igjen. Det vil trenerduoen ikke snakke mye om. Litt fordi de ønsker å konsentrere seg om prestasjoner fra kamp til kamp, men også litt fordi de mener det er for tidlig. Og ikke minst fordi de tror Kjetil Knutsens menn er såpass gode i år.

– Glimt står også med sju seirer og en U av en grunn, men jeg skjønner at folk drømte litt i fjor, erkjenner Jensen – og understreker at Viking reiser opp for å prøve å ta poeng.

Tanangers store sønn er ikke overrasket over at Viking scorer mye mot Glimt – selv om de også slipper inn mye. Det har handlet om innstilling og et ønske om å vinne. Viking sender fram folk. Mer enn mange andre lag. Da blir de også sårbare bakover.

– Bruker dere mer tid på forberedelsen når Glimt enn mot andre motstandere?

– Jeg føler det er ganske likt. Ukene er like, sier «Batty»

– Men grubler dere ekstra selv på å prøve å finne ut hvordan de kan slås? Hvordan man skal strekke seg?

– Du har lyst til å slå dem. Vi har gjort det og vært nære flere ganger, sier Lunde Aarsheim.

– Det er en sult og en revansjelyst i gruppen. Vi har også røket ut to ganger i cupen for dem. Vi vil vise at vi er et bra lag og har et lag og en tropp som vi tror kan spille jevnt med dem også i Bodø, sier Jensen.

Det som er sikkert er at Vikings trenere nå virker å ha fått Viking tilbake i toppen igjen. Alt som har skjedd i starten tyder på det. De to har levert på hva de lovet så langt og de innrømmer at det er en god følelse etter fjorårets svake avslutning.

– Vi er godt fornøyd med laget, hvordan vi ser ut og treningene Hele gjengen er på en god plass. Så er det alltid kritikere på utsiden som mener mye. Slik er det å være trener. Men jeg synes vi har stått godt i det. Det har vært en god og ryddig prosess på hvordan vi skal komme oss ut av dette – som vi har stått godt i, sier Jensen.

Så gjenstår det å se om det er godt nok til å tukte også de aller beste alt nå.

---

FAKTA

Obligatoriske møter mellom Viking og Glimt siden 2019:

18. mars 2023 Glimt-Viking 5–3 (NM)

6. november 2022 Glimt-Viking 5–4

24. april 2022 Viking-Glimt 2–0

21. april 2022 Glimt-Viking 2–1 (NM)

19. september 2021 Viking-Glimt 1–3

3. juli 2021 Glimt-Viking 2–2

19. desember 2020 Glimt-Viking 3–0

16. juni 2020 Viking-Glimt 2–4

11. august 2019 Glimt-Viking 2–1

23. juni 2019 Viking-Glimt 3–4

Målforskjellen er 30–19 i favør Glimt.

---