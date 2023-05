– Gjelder å få noe ut av kampene

Stavanger — Håpet er at over 1000 tilskuere skal dukket opp på Knudamyrå onsdag ettermiddag. Forus & Gausel fyller 40 år og skal møte naboen Viking i 1. runde av NM. Hjemmelaget spiller på nivå fem. Viking er nummer to på øverste nivå. Forskjellen på lagene skal være stor. Veldig stor.

Når RA utfordrer Bjarte Lunde Aarsheim litt rundt nivåforskjellene i norsk fotball er han enig i at det store skillet mellom topp og bredde nå nok mer eller mindre går i 3. divisjon. Her trener spillerne nå nærmest daglig og systemet er spisset med færre puljer.

Tiden hvor lag fra Eliteserien smadret disse klubbene, noen ganger med tosifret antall mål, er omtrent helt forbi. De kan by på trøbbel også for de aller beste.

Kan bite fra seg

Lag fra nivået under dette, som FGI, er i større grad en del av bredden. Likevel peker Lunde Aarsheim på at også disse i enkelte tilfeller kan bite fra seg. Både fordi de satser, men også når de i tilfeller har noen spillere som har trappet ned fra mye høyere nivå i stallen. Litt som Hinna for noen sesonger siden.

– Du har enkelte unntak. Lag fra 4. divisjon som kanskje satser ekstra og rykker opp akkurat den sesongen, sier mannen som selv har trent Hundvåg.

Samtidig er det liten tvil om at tempoforskjellen skal være så stor når FGI tar imot Viking. Serietoeren på øverste nivå bør gå greit videre – selv om de roterer litt på laget.

Vil trene angrep

Viking-treneren håper også at de får noe ut av denne typen kamper i NM framover.

– Vi går inn i noen uker før ferien hvor vi forhåpentligvis vil spille NM-runder i midtuker. Da får vi brukt troppen vår i større grad. Det er alltid kjekt å komme ut for å møte de lokale klubbene. For mange er den store drømmen å få møte oss. Så gjelder det å få noe ut av kamper som denne rent sportslig også for oss. Vi må ta det seriøst og dra fordel av at vi er vant med et mye høyere tempo. Her kan vi få trent på angrepsspill.

Hvor mange ganger av 100 et lag som FGI kan gi Viking trøbbel vil han ikke spekulere for mye i. Lunde Aarsheim bruker heller en av fotballens mest loslitte klisjeer for å advare.

– Cup er cup.

Ut ifra Vikings formasjonsøkt mandag blir det noen endringer på laget fra forrige seriekamp. Djibril Diop gjør sannsynligvis comeback etter hodeskade i midtforsvaret. Det gjøres også mange skifter på midtbanen og byttes noe helt fremme.

Det er kanskje også forståelig – tross noen dager med ferie etter 17. mai. Mandag står nemlig Glimt på programmet i Bodø – i det som tabellmessig er den store toppduellen i norsk fotball akkurat nå.

