Bjørshol viste målteften igjen i folkefest

Stavanger — Det er normalt ikke Vikings høyreback man burde forvente scoringene av, men fakta er at Sondre Bjørshol nå er delt toppscorer i klubben.

– Jeg tror likevel ikke Lars-Jørgen Salvesen bør frykte for plassen med det første, sier Bjørshol til RA – samtidig som selfiekøen ventet utålmodig.

– Sondre ble sur i pausen. Han ville ikke bli byttet ut, men ønsket seg hat trick, flirer trener Bjarte Lunde Aarsheim.

Smil var det forresten mange av. For det ble en skikkelig fotballfest på Knudamyrå onsdag.

Forus & fra 4. divisjon feiret 40 år med å ta imot Viking til 1. runde i NM. 1500 tilskuere sørget for soleklar tilskuerrekord og en fantastisk ramme. Dessverre for hjemmelaget fikk Bjørshol drept litt av spenningen med sine to mål før pause. Alle skjønte at det ville bli tungt da. Det ble det også. Viking vant 5–0.

– Jeg var litt spent på nivået til FGI. De slo jo ut Madla nylig. Jeg har sett en del av dem og det er et bra lag. Du vet aldri selv om det er 4. divisjon. Plutselig har de en maksdag, mens vi er ute av det. Da kan det bli farlig. De gjorde det vanskelig for oss i starten. De to målene før pause var viktige nok sånn sett, sier Bjørshol.

Han lot seg tidvis imponere av motstanderen og ikke minst av rammen rundt kampen.

– Utrolig gøy med 1500 på tribunen. Det er dette som er kjekt med de første cuprundene.

En annen som storkoste seg var FGI-kaptein Kristoffer Kommedal. Han og lagkameratene fikk en opplevelse for livet. Det gjorde også klubben på fødselsdagen.

– Helt fantastisk! Dette er det største jeg har vært med på i fotballkarrieren, sier Kommedal.

– Hvordan var det å spille mot laget som ligger på 2. plass i Eliteserien for en gjeng fra nivå fem?

– Beinhardt! Nå er jeg alvorlig sliten. Vi hadde lite ball og ble løpende imellom hele tiden, sier Kommedal.

Selv om man selvsagt kunne se den store divisjonsforskjellen var ikke FGI helt ufarlige. Laget satte Arild Østbø på prøver ved et par anledninger. De kunne fort fått en scoring.

– Vi ble også snytt for straffe før pause, slår Kommedal fast.

Etter hvilen satte Viking inn flere friske bein og både Sander Svendsen, Edvin Austbø og Djibril Diop scoret. Neste oppgave for de mørkeblå er Bodø/Glimt i toppduell i Eliteserien.

