Dette sier Nevland om sommervinduet

Stavanger — Sportssjef Erik Nevland i Viking har ikke fått like mye mas om spekulasjoner rundt stallen etter at det norske vinduet stengte ved utgangen av mars, men snart er det «på an» igjen. Fra 10. juni begynner overgangsvinduene i de større internasjonale vinduene å åpne seg opp. Det norske sommevinduet er åpent i august.

Dersom Vikings-spillerstall ser lik ut når september vil det være svært overraskende. Det har historien lært oss.

– Ligger det noen konkrete planer om å gjøre noe med stallen fra Vikings side i sommervinduet, eller vil det komme som konsekvens av eventuelle salg?

– Vi er ganske komfortable med stallen vi har nå. I en ideell verden har vi den hele sesongen. Så vet vi at ting kan skje. Det er litt ja takk begge deler. Dette handler om større bilder og hva som er er tilgjengelig, sier Nevland til RA.

Besøk fra store ligaer

Han er klar på at klubben til enhver tid speider i samtlige posisjoner og har oversikt. Det er ikke sånn at de setter alle krefter inn på å kikke i de posisjonene hvor salg er mest nærliggende – som det er på stopperplass med David Brekalo.

– Vi har oversikt, men timing og tilgjengelighet spiller inn. Vi er ikke alene om å se heller. Så hentet vi i fjor inn Djibril Diop på grunn av fare for at ting kan skje med Brekalo.

Sloveneren har vært knallgod innledningsvis og forlenget nylig sin avtale. De fleste forventer likevel et salg i sommer når hovedvinduet i Europa er åpent. Nevland benekter likevel at det allerede ligger noe på bordet. Ei heller har det vært mye mer uformell interesse og fritting om pris.

– For så vidt ikke. Det ligger ingenting på min pult. Han må holde blikket på å spille bra. Men det har vært mange klubber her fra utlandet for å kikke i det siste kampene. Klubber fra Serie A, Bundesliga, Nederland og Skottland. Mange store ligaer har vært representert, sier Nevland.

Klubbene viser selvsagt sjeldent kortene og erkjenner hvem de kikker på, men det er liten tvil om at et Viking på sølvplass i Eliteserien er mer spennende enn et Viking som så ut som i fjor høst – også ut over Brekalo.

Fire fritt vilt fra juli

Samtidig som Viking må forholde seg til salg og kjøpe spillere må også Nevland og co. sørge for at stallen som er her har kontrakter. Klubben har en stor stall, men fire mann står fritt til å forhandle hvem de vil fra 1. juli. Både Shayne Pattynama og Yann-Erik de Lanlay har spilt ganske mye, mens Birkir Bjarnason og Kristoffer Løkberg har blitt faset mer inn i det siste. Hvordan Viking tenker her vil Nevland holde tett til brystet, men han sier til RA at de ikke har startet opp samtaler med noen av spillerne.

– Det er en vurderingssak og noe vi tar med spillerne direkte. Ikke gjennom media.

Når RA lurer på om utlendingskvoten spiller inn med en mann som Pattynama bekrefter han at det er et større lerret som skal blekes i forhold til en total.

– Hva med tidligere Viking-junior Anders Hiim – som Brann nå lukter på? Er han på blokken hos dere også?

– Det er en spiller vi kjenner godt til, men jeg vil ikke hive meg inn i noen spekulasjoner.

– Hva skjer egentlig rundt Birkir Bjarnason? Er planen at han faktisk skal være med ut året i Viking, eller er det nærliggende å tro at noen vil betale for ham i sommer?

– Han er Viking-spiller nå. Hva som skjer vet vi ikke. Alt er mulig.

Viking har også noen sentrale navn på utgående avtaler neste år. Som Gianni Stensness og Harald Nilsen Tangen. Det spiller selvsagt inn på deres prisnivå. Nevland vil likevel ikke si for mye om situasjonen rundt dem heller.

– Det vurderes hele tiden.

– Hvordan er dere generelt fornøyd med sammensettingen i forhold til kontraktslengde i stallen nå?

– Relativt godt fornøyde. Vi har ganske god lengde på flere spillere. Så er det fint å ikke ha alt bundet opp over tid. Vi har en god miks som gir oss tid til å treffe de rette vurderingene, sier Nevland.

---

FAKTA

Viking-kontraktene:

Ut 2023:

Shayne Pattynama

Birkir Bjarnason

Kristoffer Løkberg

Yann-Erik de Lanlay

Ut 2024:

Gianni Stensness

Viljar Vevatne

Harald Nilsen Tangen

Simen Kvia-Egeskog

Sondre Auklend (utlånt Jerv)

Lars Erik Sødal (utlånt Bryne)

Ut 2025:

Patrik Gunnarsson

Arild Østbø

David Brekalo

Sondre Bjørshol

Zlatko Tripic

Niklas Sandberg

Edvin Austbø

Sander Svendsen

Kristoffer Forgaard Paulsen (utlånt KA)

Mai Traore (utlånt TIL)

Ut 2026:

Lars-Jørgen Salvesen

Nicholas D’Agostino

Patrick Yazbek

Markus Solbakken

Jost Urbancic

Djibril Diop

Magnus Rugland Ree

Herman Haugen

---