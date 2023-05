I denne posisjonen bør det tas grep

At Viking ikke kan havne under i hver bidige kamp sier seg selv.

Det finnes en grense for hvor mange ganger man klarer å mobilisere for å snu det.

Framover må laget bli bedre til å ta ledelsen i kampene. Da vil det meste bli så mye enklere.

Samtidig bør trenerne ta noen konkrete grep for å komme dit. Dette handler ikke bare om at Lars-Jørgen Salvesen åpenbart er inne i en liten blindgate foran mål.

Midtbanen til Viking ble fullstendig overspilt mot Odd før pause. Den foretrukne konstellasjonen i de første sju rundene har heller ikke sett like skarp ut noen av kampene i det siste. Det blir for ofte litt for lett og veikt. Litt for lite bestemt. Det går for sjeldent raskt nok i lengderetning.

Men viktigst av alt: Viking mangler åpenbart en klar leder på midtbanen.

Nå som Birkir Bjarnason (34) er på vei tilbake i matchform er det for meg innlysende at han må spille fra start.

Så får det heller være at det hviskes om at han nok forsvinner igjen til sommeren.

Fotball er ferskvare.

Den tidligere Premiere League-proffen viser stadig hvorfor han spilte noen år i verdens beste liga. Da er det bare å hive ham inn. Smarte berøringer, duellkraft, rutine og målteft. En unik ro.

Dessuten spiller han fotball framover. Enda mer interessant blir det om en tar i betraktning at han også våger å slå langt noen ganger. Med litt risiko. Det er det ikke alle på midtbanen som gjør.

[ Vikingbørsen: Han bør starte neste kamp ]

Jeg har tidligere kritisert Markus Solbakken for å spille for ofte bakover og på tvers.

Den kritikken står ved lag.

Selv om han har noen gode kvaliteter i gjenvinningsfasen, og de få gangene han setter fart med ballen i beina, sinker han spillet i for mange situasjoner. Det virker ofte som om han er besatt av å ikke miste ballen – i mye større grad enn han søker å skape noe offensivt med den.

Problemet er at det ikke finnes så mange alternativer til ham i ankerrollen i dagens stall. Kristoffer Løkbergs dager i posisjonen er nok talte. Han er dessuten mer løps- og duellmaskin enn den Joe Bell-aktige offensive typen Viking kunne behøvd i rollen.

Patrick Yazbek sier selv at han kan spille dypt, men lite av det han har vist de siste kampene tyder på at han er sjefen Viking mangler.

Gianni Stensness har erfaring som anker, men å splitte opp ham og David Brekalo bør ikke være et tema. Det til tross for flere ukonsentrerte inngripener i midtforsvaret fra den australske stopperen siden i fjor høst.

Birkir Bjarnason er nok klart best som indreløper, men slik det ser ut nå kan det kanskje være verdt å prøve 34-åringen i den dype rollen. Hans ro og rutine kan fort få mer gang på Patrik Yazbek og Harald Nilsen Tangen. De har heller ikke gnistret i de siste par kampene.

Bjarnason har forresten god erfaring med å spille som sekser for Island.

Uansett er det mest kortsiktige løsninger som ligger i dagen nå.

Det bør Viking kikke nærmere på. Den dype midtbanerollen er blant de få i Vikings A-stall hvor det egentlig ikke er reell konkurranse.

Så brutalt ærlig må man faktisk være. — Espen Astor Iversen

Det bør klubben søke å gjøre noe med i sommervinduet. Det vil nesten garantert skje ting med dagens tropp i løpet av årets varmeste måneder.

Om ikke David Brekalo selges – for store penger – er det en aldri så liten bombe. Så god har han vært.

Her har egentlig klubben i utgangspunktet klar en erstatter i Djibril Diop. Om det blir storsalg kan det kanskje være smart å se på mulighetene for å få inn nok et midtbaneanker.

For all del; Solbakken er ingen dårlig fotballspiller. Men har han virkelig utviklet seg nok mot det Viking håpte på og forventet? Han er dessverre ikke i nærheten av å være på nivå med noen av posisjonskollegaene i lagene Viking skal konkurrere med i toppen. Dype midtbanesjefer som Patrick Berg. Og Sivert Heltne Nilsen.

Så brutalt ærlig må man faktisk være.

Det er mye som er blitt bedre i Viking de siste månedene. Store penger er brukt i vinter og treffprosenten til Erik Nevland og co. har vært ganske høy. Laget er tilbake i toppen.

Samtidig må aldri Viking slutte å strekke seg litt til.

Spesielt dersom drømmen om å nå helt til topps skal bli virkelig.

[ Reddet festen og vant nervekrigen ]