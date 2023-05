Vikingbørsen: Han bør starte neste kamp

5

Patrik Gunnarsson

Hadde ikke veldig mye å gjøre utenom målene i 1. omgang. Han var sjanseløs på begge. Etter pause hadde han enda mindre å henge fingrene i, men ble nesten lurt av Stensness ved en anledning.

5

Sondre Bjørshol

Renset unna en viktig ball inne i feltet etter 15 minutter. Villig med offensivt. Fikk en skikkelig trøkk etter 37 minutter og måtte gå ut med skade.

7

David Brekalo

Meget god og viktig inngripen da han tuppet bort ballen foran en Odd-angriper på vei gjennom etter 19 minutter. Revet ned i feltet da Viking fikk straffe etter 61 minutter. Konge i alle dueller. Nok en bunnsolid kamp.

4

Gianni Stensness

Traff ikke ballen da han skulle klarere etter 11 minutter og serverte Filip Rønningen Jørgensen 1–0 på et sølvfat. Nære ved å koke det til igjen da Viking skulle spille seg ut fra egen boks etter 63 minutter. Prøvde å spille tilbake til Gunnarsson, men traff nesten en Odd-angriper. For nonchalant og svak i et par avgjørende sekvenser. Må jobbe med konsentrasjonen.

4

Shayne Pattynama

Stor sett OK før pause bakover, men ble lokket bort fra backen sin – og inn i banen – da innlegget på Odds 2-0-mål kom. Tatt ut etter 45 minutter

5

Harald Nilsen Tangen

Fikk ballen for kjapt på seg da D’Agostino la nydelig igjen etter 22 minutter – og ble forstyrret av Salvesen. Skjøt like utenfor etter 43 minutter. Prøvde å bøye ballen opp i krysset fra 16 meter etter 49 minutter, men keeper reddet. Frekk ball gjennom til Sandberg etter 72 minutter. Tatt av like etterpå. Klart best av de som startet på Vikings midtbane. Prøvde på noe hele tiden.

4

Markus Solbakken

Bortsett fra et forsøk på et dribleraid var det stort sett bakover og på tvers hele tiden før pause. Bedre i andre omgang, men langt fra noen stor kamp.

2

Patrick Yazbek

Mistet mannen sin inne i feltet etter 4 minutter – noe som ga Odd en stor sjanse. Slet med å komme inn i kampen før pause og ble ofte overspilt. Hans klart svakeste omgang i mørkeblått. Ut ved pause.

7

Nicholas D’Agostino

Headet like utenfor etter et frekt innløp på en langball fra eget forsvar etter 33 minutter. La nydelig ned til Nilsen Tangen med hodet etter 43 minutter. Ble tilsynelatende bokset i ansiktet av keeper Wahlstedt etter 68 minutter – uten at noe skjedde. Høyst sannsynlig fordi keeper traff ballen før mannen. Prøvde seg med en frekkis etter corner etter 83 minutter som satte Wahlstedt på prøve. Livlig. Nok en gang Vikings beste.

4

Lars-Jørgen Salvesen

Kom akkurat for sent med hodet da D’Agostino la vakkert igjen til ham med hodet etter 22 minutter. Blåste en stor sjanse etter 28 minutter fra kloss hold etter stikker fra Nilsen Tangen. Skuddet gikk rett på keeper. Vil så mye, men er vaksinert mot å score om dagen.

7

Zlatko Tripic

Strøkent innlegg til D’Agostino etter 22 minutter. Slet med å prege kampen noe særlig før pause. Hevet seg voldsomt i andre omgang. Sikker fra straffemerket etter 62 minutter da han reduserte til 2–1. Nok en gang iskald fra krittmerket etter 81 minutter – etter at VAR brukte en evighet på å bestemme seg for straffe.

Innbyttere:

5

Yann-Erik de Lanlay

Inn etter 38 minutter for Sondre Bjørshol på høyre back. Mistet sin mann på 2-0-målet til Odd på overtid i 1. omgang. Skaffet Viking straffe nummer to da innlegget hans ble handset på. Nydelig innlegg til Svendsen på 3–2.

6

Niklas Sandberg

Inn for Shayne Pattynama til pause. Nydelig innlegg til Bjarnason etter 72 minutter. Var god og livlig. Viktig bidragsyter til å snu det.

7

Birkir Bjarnason

Inn for Patrick Yazbek til pause. Tok tak i det direkte og spilte ballen framover. Farlig volleyskudd etter 64 minutter som ble reddet. Misset en stor sjanse etter innlegg fra Sandberg etter 72 minutter. Fikk et må annullert for offside etter 75 minutter. Fantastisk forarbeid inne i feltet på 3–2. Bør starte neste kamp.

Sander Svendsen

Inn etter 73 minutter for Harald Nilsen Tangen. For kort tid til å få karakter. Herlig heading via tverrligger og inn fra banens minstemann etter 87 minutter.

Kristoffer Løkberg

Inn for Tripic på overtid. For kort tid til å få karakter.

