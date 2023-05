Reddet festen og vant nervekrigen

Stavanger — Etter en grufull 1. omgang lå Viking under med 2–0 etter personlige feil og slett innsats. Det var antydning til piping mot eget lag på et utsolgt SR-Bank Arena.

Noe måtte skje. Heldigvis var det ikke for sent. Nok en gang ble de rette grepene tatt og nok en gang snudde Viking en kamp.

To straffescoringer fra Zlatko Tripic, og en nydelig heading fra Sander Svendsen helt på tampen, sørge for 3–2 og eufori.

– En helt ubeskrivelig følelse. Dette er vanskelig å sette ord på. Den scoringen setter jeg meget høyt i forhold til viktighet og med koken på tribunen i mente. Jeg traff ballen meget god på hodet, men imponerende av Yann-Erik de Lanlay og komme til innlegget. Dette ble en fantastisk kveld med fullsatte tribuner og dagen før dagen, sier matchvinner Sander Svendsen til RA.

Eliteserien 2023: Viking - Odd Stavanger, Norway 20230516. Viking ferier etter Sander Svendsen scorer under eliteseriekampen i fotball mellom Viking og Odd på SR-bank arena. Foto: Carina Johansen / NTB (Carina Johansen/NTB)

Han ble vraket fra start – uten egentlig å ha spilt seg ut. Det sutret han ikke over.

– Jeg har respekt for trenernes valg. De tar ut laget de mener best kan gjøre jobben så skal jeg bidra med alt jeg kan i minuttene jeg får, sier Svendsen.

Iskalde Tripic

Kaptein Zlatko Tripic var mannen som sørget for at kampen snudde. Med to straffescoringer.

Den første kom etter at David Brekalo ble dratt ned. Den andre etter en hands på et innlegg fra nevnte de Lanlay. Avgjørelsen var kontroversiell. Odd trener Pål Arne Johansen mente etterpå at det aldri skulle vært straffe og VAR brukte også lang tid på å bestemme at handsen var innenfor 16-meteren.

Mens alle ventet ble Tripic forsøkt psyket ut av Odd-leiren i flere minutter. Likevel blåste han inn 2–2.

– Du skal være relativt god for å psyke ut meg i en slik situasjon. Jeg tenker aldri på konsekvenser. Samtidig ble den straffen en mental kamp. Jeg fikk for mye tid til å tenke. Det kjentes ut som en evighet. Jeg vurderte å sette den i samme hjørnet, men bestemte meg for å se på keeper, sier Tripic.

Han erkjenner glatt at han setter den straffescoringen høyt på listen på grunn av omstendighetene.

– Var dette kampen som viser at Viking er tilbake som et lag å regne med helt i toppstriden?

– Med resultatene og moralen i det siste viser vi det. Vi har også en stor og bred tropp. Byttene i dag var gode og de som kom inn bidro. Samtidig har vi også mye å gå på. Det må bli slutt på å slippe inn tidlige mål. Vi gjør det vanskelig for oss selv ved å havne under med to, sier Tripic.

At Viking klarte å snu kampen førte laget opp på andreplass på tabellen. De ligger åtte poeng bak ubeseirede og suverene Glimt med en kamp mindre spilt. Samtidig er gultrøyene neste seriemotstander. Med en sjokkseier i Bodø kan Viking for alvor sette seg selv i en utfordrerposisjon.

Stemningen som ble skapt av nesten 16.000 i Jåttåvågen tirsdag kveld var magisk. (Carina Johansen/NTB)

Samtidig var det mange i Odd-leiren som mente Viking ikke burde hatt noen straffer tirsdag kveld. Spesielt 2-2-målet skapte harme over VAR-avgjørelsen.

– Den første var jeg på motsatt side og tok corneren. Det er umulig for meg å si noe om den, men dommeren virket bestemt. Den andre var nok mer usikker ettersom VAR brukte så lang tid. Det kan godt være det var kontroversielt, men vi hadde marginene med oss. Det behøvde vi, sier Tripic.

Konsekvensen er åpenbar.

– Det viktigste i dag var å vinne kampen. Det blir så mye hyggeligere å gå i folketoget på 17. mai nå, sier Tripic.

Fikk trenerkjeft

Trener Bjarte Lunde Aarsheim var også meget godt fornøyd. Med det meste som skjedde etter pause på 16. mai.

– I første slapp vi inn to helt unødvendige mål. Det gjorde jobben veldig vanskelig, men vi har klart det før.

– Hva ble sagt i pausen?

– Alle var enige om at vi manglet intensitet i spillet. Så ble det kjeftet litt av Morten Jensen. Vi pekte på noen punkter og gjorde et par skifter, sier Lunde Aarsheim.

Skiftene var for øvrig fulltreffere. Både Birkir Bjarnason og Niklas Sandberg bidro sterkt til å snu kampen. Sander Svendsen også da han kom inn.

Bjarnason er klar for å starte

Veteranen Bjarnason viste tidvis hvorfor han har spilt i Premier League. Nå er han også klar for mer enn innhopp framover.

– Birkir viste hva ha er god for og viste at han ønsker å starte. Han er klar for 90 minutter nå om vi behøver det.

Selv storkoste han seg med sin første 16. mai-kamp på 12 år i Stavanger.

– Dette var veldig kjekt! Jeg føler meg bra nå og har hatt en grei formstigning, sier Bjarnason til RA.

Han er også tydelig på at han gjerne spiller mer framover. Samtidig håper han at laget nå kan ta tak i det åpenbare.

– Dersom vi skal henge med oppi toppen av tabellen må vi være på fra start i fortsettelsen. Det er tungt å snu slike kamper, avslutter Bjarnason.

---

FAKTA

Fotball, Eliteserien

Viking – Odd 3–2 (0–2)

SR-Bank Arena, 15.900 tilskuere

Mål: 0–1 Filip Rønningen Jørgensen (11), 0–2 Conrad Wallem (45), 1–2 Zlatko Tripic (str. 62), 2–2 Tripic (str. 81), 3–2 Sander Svendsen (87).

Dommer: Kristoffer Hagenes, Hovding.

Gult kort: Leonard Owusu, Steffen Hagen, Josef Baccay, Odd.

Viking (4-3-3): Patrik Gunnarsson – Sondre Bjørshol (Yann-Erik de Lanlay fra 37.), Gianni Stensness, David Brekalo, Shayne Pattynama (Niklas Sandberg fra 45.) – Patrick Yazbek (Birkir Bjarnason fra 45.), Markus Solbakken, Harald Nilsen Tangen (Sander Svendsen fra 72.) – Nicholas D’Agostino, Lars-Jørgen Salvesen, Zlatko Tripic (Kristoffer Løkberg fra 90.).

Odd (3-4-2-1): Leopold Wahlstedt – Steffen Hagen, Josef Baccay, Diogo Tomas – Dennis Gjengaar, Solomon Owusu, Leonard Owusu (Thomas Rekdal fra 65.), Milan Jevtovic (Faniel Tewelde fra 83.) – Bork Bang-Kittilsen (Espen Ruud fra 45.), Conrad Wallem – Filip Rønningen Jørgensen.

---