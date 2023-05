Vil kjempe seg inn – igjen

Stavanger — Etter at han returnerte til Viking foran 2018-sesongen har den lokale stopperen spilt relativt mye for de mørkeblå. Selv da superduoen David Brekalo og Gianni Stensness etter hvert kom til klubben for snart to år siden fikk han godt med spilletid – og har vært en nyttig brikke både via innhopp og i lengre skadeperioder hos de to. Totalt ble det 22 seriekamper i fjor.

Da klubben også hentet Djibril Diop til klubben på siste dag av overgangsvinduet i fjor høst spisset konkurransen på stopperplass seg ytterligere. At Vevatne gikk skadet i første del av oppkjøringen hjalp selvsagt ikke. Så langt i år har det, i obligatoriske kamper, blitt med det korte innhoppet mot LSK i serien.

Han avviser at det handler om at han fortsatt kjenner ettervirkninger fra skaden i vinter.

– Jeg er helt frisk og klart til å spille. Nå håper jeg at det dukker opp muligheter, sier han til RA.

Vil ikke mase seg vekk

Vevatne, som var back i yngre dager, vurderes nå nesten utelukkende som stopper. Med Djibril Diop ute en periode med hodeskade kan også mulighetene nå komme litt tettere på kort sikt. De neste dagene skal Viking møte både Sandefjord (borte på lørdag) og Odd (hjemme på tirsdag).

På lengre sikt virker likevel situasjonen, i det minste sett fra utsiden, vanskeligere for den rutinerte stopperen. David Brekalo og Gianni Stensness virker nærmest helt udiskutable. Før noen av dem eventuelt blir skadet eller solgt er det lite som tyder på at det vil åpne seg opp. Vevatne erkjenner også at situasjonen nå er en litt annen enn han har hatt så langt i sin andre periode i A-stallen til Viking.

– Det er nytt i Viking, men langt fra første gang jeg er i en situasjon hvor jeg skal kjempe meg inn på et lag igjen. Jeg får prøve å gjøre det nok en gang.

Lysluggen er uansett ikke kommet dit at han skraper på døren hos agenter eller sportsdirektør Erik Nevland for å få i stand et skifte av beite.

Det som likevel er sikkert er at han er på toppen av karrieren. Da er det selvsagt ikke ideelt å være ute i kulde.

– I prinsippet er det de fire neste årene som skal være mine beste som fotballspiller, peker han på.

Har fått seg jobb utenom fotballen

Lojale Vevatne vil nok likevel lande på beina uansett hva som måtte skje. Kontrakten hans med Viking løper ut 2024-sesongen, men om han ønsker det kan overgangen til det «sivile livet» bli ganske så sømløs og flytende dersom han skulle gå lei toppfotballen. Akkurat som Kristoffer Løkberg, som har en fot inne i NRK, er heller ikke Vevatne noen latsabb utenfor fotballen.

Stopperen fullførte i fjor sommer ni års høyere utdannelse og var ganske raskt ute med et spørsmål til Viking om han kunne skaffe seg en jobb på si.

Det er nå i boks.

– Jeg har faktisk akkurat begynt i en 20 prosent stilling hos Bouvet og det er jeg veldig fornøyd med å ha fått til, slår Vevatne fast.

Før hodet skrus helt over på jobb er det nok likevel ganske mye fotball som skal spilles. Første mulighet Vevatne får til å pynte på årets personlige statistikk over antall minutter blir mot Sandefjord lørdag. Så er det duket for utsolgt 16. mai-fest mot Odd hjemme på SR-Bank Arena tirsdag.

