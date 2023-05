Hva ville Hodgson gjort?

Så langt denne sesongen har Viking, minus cupkampen mot Bodø/Glimt, holdt seg til en ganske klar og plan både i forhold til spillestil og formasjon. Resultatet er i første hånd et lag som framstår langt mer kompakte defensivt.

Offensivt har det, med unntak av HamKam, ikke sprudlet helt. Normen er et Viking har skapt greit med sjanser. Nok til å vinne de fleste kampene, men ikke så mange som de selv hadde ønsket.

Det handler både litt om kampbilder, litt om tilfeldigheter, litt om ferdigheter og litt om relasjoner.

Det var et sirkus uten like og engelskmannen er fortsatt i manesjen. I en alder av snart 76. — Espen Astor Iversen

Samtidig er det på sin plass å gi Viking-trenerne ubetinget ros for at de har kommet såpass langt på relativt kort tid fra det som var en slags “dødens posisjon” i fjor vinter. Kampen mot Strømsgodset sist hadde Viking fort tapt i 2022. Nå er de mer robuste.

Men med det tidlige målet de burde scoret ville nok Viking vunnet komfortabelt.

At «mål preger kamper» er en læresetning de fleste som liker fotball har hørt til det kjedsommelige.

Viking må, om de skal henge med helt i toppen, enten skape enda flere sjanser eller bli mer effektive. Her er det selvsagt lov å ha to tanker i hodet samtidig. Relasjoner kan både jobbes med på feltet og de kan bli bedre naturlig ved å ha kontinuitet i laguttak. Dette vil normalt gi flere skapte sjanser og bedre flyt.

Effektiviteten foran mål kan samtidig jobbes med. Hver eneste dag. Det gjelder alle spillerne – ikke bare angriperne.

Avslutningstrening isolert sett er selvsagt bra, men det handler også om hva som skjer i all form for spilleøkter rettet mot mål.

Et godt råd kan kanskje være å se litt bakover. Mot 2004 og 2005.

Da hadde Viking, utrolig nok, Roy Hodgson som trener. Det var et sirkus uten like og engelskmannen er fortsatt i manesjen. I en alder av snart 76.

Å oppleve ham på nært hold var lærerikt både for oss i media, men definitivt mest for spillerne. Det første året var både sportssjef Erik Nevland og dagens trener Bjarte Lunde Aarsheim i stallen. Nevland hadde ham også i flere år i Fulham i etterkant.

Noe av det letteste å bite seg merke i, når en fulgte Hodgsons økter på nært hold, var detaljnivået. Spesielt på det strukturelle defensivt, men også i høyeste grad i forhold til noen offensive detaljer.

En av disse var avslutningene i åpent spill.

Umotiverte, litt late forsøk, ble umiddelbart tatt tak i. Både venstrebacker og toppspisser ble satt klare krav til.

«Ryggsekken» skulle bort. Avslutninger som føk over gjerdet, og bort mot det som den gangen var parkeringsplassen bak treningsbanen, ble overhodet ikke akseptert.

Det ble ofte holdt telling på hvor mange skudd og hvor mange mål hver enkelt spiller hadde i løpet av en økt.

Det tas ikke tak i på en like distinkt måte på treningene nå. Selv om man ikke skal være redd for trenerens sinne ved en miss, tror jeg litt mer press kan være smart. Det presset lever definitivt i kamp om poeng på søndager uansett.

Selv om man i dagens fotball raskt og effektivt kan skaffe seg oversikt over effektivitet per spiller ved hjelp av teknologi tror jeg likevel det er noe å ta med seg her.

Det hele handlet om konsentrasjon. Til enhver tid. Treneren var på spillerne som en hauk og det virket!

Hodgson har heller ikke gått ut på dato. Trenerlegenden er nå i ferd med å redde Crystal Palace. Hovedårsaken til at han klarer det, i en alder hvor de fleste har vært pensjonister i en årrekke allerede, tror jeg er enkel.

Djevelen hans ligger i detaljene.

