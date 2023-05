Dette har ikke skjedd siden cupfinalen

Selv om Viking ikke strålte med en fremragende kamp mot Strømsgodset i oppgjøret som endte 1–1 på SR-Bank Arena søndag er det likevel god temperatur rundt de mørkeblå for tiden. Faktisk så høy at supportergrupperingene på Felt O er i gang med å fylle opp sin andre buss til lørdagens bortekamp mot Sandefjord.

– Vi håper på to fulle busser, sier Vikinghordene-leder Roar Åkerlund til RA.

Kampen blir i et litt lenger perspektiv en oppladning til 16.-maikampen mot Odd Grenland på SR-Bank Arena.

– Det blir gøy, og er kjekt når interesser er så stor at vi selger ut mer enn én buss til bortekamp, sier supporterlederen.

– Når var sist dere hadde mer enn én buss?

– Cupfinalen i 2019. Vi har solgt ut bussen etter det, men ikke hatt forespørsel til buss nummer to på denne måten, sier Åkerlund.

Oppturen til norsk fotball kom da folk forsto hva som ble tatt fra dem. — Roar Åkerlund

Vikinghordenes leder Roar Åkerlund gleder seg over engasjementet rundt norsk fotball. (Kristoffer Knutsen)

[ Fortsatte spesiell Viking-trend ]

Positiv pandemieffekt

På tribunen har det skjedd store forandringer etter pandemien. Viking var på vei opp og fram også før koronapandemien brøt ut, men det har i tiden etter gjenåpningen av samfunnet vært stadig mer folk på kamp.

Supporterlederen mener det ikke nødvendigvis er et rent Felt O- eller Viking-fenomen. Han tror det handler mer om norsk fotball generelt – og konsekvensene av pandemien.

– Oppturen til norsk fotball kom da folk forsto hva som ble tatt fra dem. Det er ikke det samme å sitte hjemme foran TV-skjermen og se på kamp. Det vil det aldri bli, og jeg tror folk setter mer pris på muligheten for å dra på kamp, sier Åkerlund.

[ Fra Viking til Harvard - via lokalfotballen ]

Bortestøtte

Han ser også at utviklingen ikke bare gjelder på hjemmebane. Også på fremmed gress får Viking stadig mer støtte. Der er det ikke bare supporterbuss fra Stavanger eller veletablerte Viking Oslo som spiller inn.

– Det begynner å bli bra på bortebane også. Det er ikke bare to stykker som er på bortefeltet, men kommer kanskje 50–60 stykker i for eksempel Tromsø. Nå er det blitt slik at fastboende som er utflyttede siddiser møter opp, sier han.

Trenden gjelder altså både hjemme og borte. Etter tre hjemmekamper så langt denne sesongen har Viking et gjennomsnitt på 11.547 tilskuere. For å finne et bedre tilskuersnitt på en sesong må man helt tilbake til 2009.

For ligaen er snittet på 7.473, og som er det høyeste siden 2011.

– Folk skaper folk, slår Åkerlund fast.

[ Vikingbørsen: Én direkte svak Viking-spiller ]

[ Ny skade på Hinna-stjernen: Kan bli langvarig ]

---

VIKING-KAMPER I MAI

7/5 Viking-Strømsgodset 1–1

13/5 Sandefjord-Viking

16/5 Viking-Odd

24/5 FGI-Viking (NM)

29/5 Bodø/Glimt-Viking

---