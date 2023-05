Vikingbørsen: Èn direkte svak Viking-spiller

5

Patrik Gunnarsson

Viktig inngripen da eks-Viking Jostein Ekeland skjøt etter 65 minutter. Klarte ikke å stoppe Jonatan Braut Brunes, men den må faktisk spillerne foran keeperen ta på sin kappe.

5

Sondre Bjørshol

Kom til et godt skudd fra distanse i det 38.-spilleminuttet. Skaper utrolig mye målt opp mot hvor lite han har ballen i offensive posisjoner. Fikk seg en smell i hodet like før det var spilt én time. Byttet ut med 15 minutter igjen.

3

Gianni Stensness

Ser tung ut, og virker til å være på sitt svakeste så langt i Viking-karrieren. Grusom feilpasning etter hvilen. Endte i føttene på en Strømsgodset-spiller, og gjestene fikk et frispark rundt 22 meter fra mål som et resultat av overgangen. Gjorde det godt igjen med en viktig blokkering av skuddet fra Ipalibo Jack etter 61 minutter.

4

David Brekalo

Enorme returløp, konstant trussel på dødball og sterk i hodedueller. Brekalo har alt, og kompenserte til dels for Stensness’ svake prestasjon. Må likevel ta sin del av skylden for Jonatan Braut Brunes’ scoring.

4

Shayne Pattynama

Mestrer den klassiske backrollen stadig bedre. Framstår med mye mer overskudd i spill mot defensiv femmer, som Strømsgodset. Tapte likevel den offensive duellen som ledet til Strømsgodsets ledermål. Av med ti minutter igjen.

5

Patrick Yazbek

Det ligger noe uforløst over australieren. Løper mye og er sterkt involvert fra boks til boks, men fikk ikke fram det lille ekstra mot Strømsgodset. Gikk av med 15 minutter igjen.

6

Markus Solbakken

Gode defensive involveringer i starten av kampen. Leverte noen solide klareringer og var veldig direkte i stilen. Har vokst seg inn i sekserrollen i et stadig mer direkte Viking.

5

Harald Nilsen Tangen

Alene med Strømsgodset-keeper Viljar Myhra etter rundt ti minutter, men evnet ikke å skyte ballen. Får mye offensiv frihet, og brukte den godt etter 68 minutter da han kom seg til et godt skudd fra distanse. Én av de virkelig store sjansene Viking hadde. Ut med ti minutter igjen.

5

Sander Svendsen

Mange gode løp, selv om det ikke ble like god uttelling som i HamKam-kampen. Spiller med mye mer selvtillit nå og kommer stadig med konstruktive bidrag offensivt. Ut til fordel for Nicholas D’Agostino etter 61 minutter.

5

Lars-Jørgen Salvesen

Fikk først en scoring som ble annullert etter hvilen, så fikk han mulighet fra cirka samme posisjon i det 67.-spilleminuttet. Da skjøt han ballen ut til kast. Spiller med enormt nærvær offensivt.

6

Zlatko Tripic

Solid innsats over hele banen. Satte opp spillet som førte til Bjarnasons utligning.

-

Nicholas D’Agostino

Inn for Sander Svendsen med 29 minutter igjen. For kort tid til vurdering.

-

Birkir Bjarnason

Inn for Patrick Yazbek etter 75 minutter. For kort tid til vurdering til tross for utligningen i det 89.-spilleminuttet.

-

Yann-Erik de Lanlay

Inn for Sondre Bjørshol etter 75 minutter. For kort tid til vurdering.

-

Edvin Austbø

Inn for Harald Nilsen Tangen etter 80 minutter. For kort tid til vurdering.

-

Niklas Sandberg

Inn for Shayne Pattynama etter 80 minutter. For kort tid til vurdering.





Ubenyttede reserver: Arild Østbø, Herman Haugen, Viljar Vevatne og Kristoffer Løkberg.