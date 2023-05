Fortsatte spesiell Viking-trend

Viking var på vei til å rote bort poeng etter å ha kontrollert store deler av kampen. Jonatan Braut Brunes kom inn for gjestene og sendte Strømsgodset i ledelsen med sitt første spark på ballen.

Svaret til de mørkeblå var å sette inn Birkir Bjarnason, og i sin andre seriekamp etter returen til Stavanger fikk 34-åringen det viktige målet som sikret Viking poeng.

Selv er han naturligvis fornøyd med det offensive bidraget.

– Det var godt at den satt, og er alltid bra å bidra, sier Bjarnason til RA.

Scoringen var Bjarnasons første for Viking siden 19. august 2011 mot Odd Grenland da de mørkeblå tapte 4–2. Den andre målscoreren for Viking var nåværende sportssjef Erik Nevland.

Formen utsatt

Den islandske midtbanespilleren Bjarnason er så vidt i gang med sesongen. Etter en lang periode med kun treninger fikk han strekk i låret da Viking møtte Rosenborg i serieåpningen 10. april.

Skaden førte til at kampformen ble stadig lenger borte, men tidligere i mai fikk han spilt for Viking 2 mot Staal Jørpeland – også der med scoring. Nå ser 34-åringen lyst på tiden som kommer. Det er bare én ting å gjøre.

– Jeg skal jobbe med å komme skikkelig i kampform, og det er bare å legge ned det som skal til på trening – i tillegg til å spille flest mulig minutter i kamp, sier Bjarnason.

Viking-trener Morten Jensen er naturligvis også glad for å ha med den rutinerte 34-åringen.

– Det er viktig for ham og laget at vi har spillere som kan endre kampbildet på den måten, sier Jensen.

Treneren har et poeng. Etter den målløse serieåpningen mot Rosenborg på Lerkendal har nemlig en innbytter scoret i hver eneste kamp for de mørkeblå. Det er dermed blitt en trend at Vikings bytter fører til scoring.

Viktig Viking-poeng mentalt

Den mentale betydningen av det ene poenget Viking tok med seg er stor, ifølge Viking-treneren.

– Det betyr mye. Vi vil unngå tap hjemme, og det viser styrke at vi går for seier selv om vi ligger bakpå, sier Jensen.

Bjarnason peker på at det naturligvis alltid er viktig å ta med seg poeng uavhengig av kampbildet. Mot Strømsgodset ville han likevel hatt mer. Det var slik at Viking tok kontroll på kampen fra avspark.

– Vi var utrolig bra de første 25 minuttene, før det falt litt. Vi skal alltid styre kampene her på hjemmebane, sier Figgjo-karen.

I fire av fem Viking-kamper denne sesongen har en innbytter scoret. (Carina Johansen/NTB)

Kontrollen Viking hadde på banespillet var også noe trener Jensen bemerket seg.

– God kontroll i starten, så jobbet de seg inn i kampen, sier treneren – og forklarer hvorfor det gikk galt:

– Jeg likte ikke vendingen kampen tok. De dro ned tempoet med å bruke lang tid.

Noe av grunnen til at det ble ett poeng hver ligger også i Vikings hender. Lars-Jørgen Salvesen hadde en scoring som ble annullert på grunn av offside, mens det var nok av muligheter til å score mål for de mørkeblå.

– Det var store målsjanser som vi ikke satte, sier Jensen.

Lørdag drar Viking til Sandefjord for bortekamp.

PS: Etter sammenstøtet med Djibril Diop på onsdagens trening var David Brekalo tilbake for Viking i kampen mot Strømsgodset. Diop er derimot fortsatt ute etter hodesmellen mot den slovenske stopperkjempen.

KAMPFAKTA

Eliteserien, fotball.

Viking – Strømsgodset 1–1 (0–0)

SR-Bank Arena, 9477 tilskuere.

Mål: 0–1 Jonatan Braut Brunes (75), 1–1 Birkir Bjarnason (89).

Dommer: Tore Hansen, Feda.

Gult kort: Viljar Myhra, Lars-Christopher Vilsvik, Strømsgodset.

Lagene:

Viking (4-3-3): Patrik Gunnarsson – Sondre Bjørshol (Birkir Bjarnason fra 75.), Gianni Stensness, David Brekalo, Shayne Pattynama (Niklas Sandberg fra 80.) – Patrick Yazbek (Yann-Erik de Lanlay fra 75.), Markus Solbakken, Harald Nilsen Tangen (Edvin Austbø fra 80.) – Sander Svendsen (Nicholas D’Agostino fra 60.), Lars-Jørgen Salvesen, Zlatko Tripic.

Strømsgodset (3-4-2-1): Viljar Myhra – Sondre Fosnæss Hanssen, Gustav Valsvik, Fredrik Kristensen Dahl – Lars-Christopher Vilsvik, Herman Stengel, Jack Ipalibo, Thomas Grøgaard – Tobias Gulliksen (Halldor Stenevik fra 89.), Jostein Ekeland (Jonatan Braut Brunes fra 73.) – Marcus Mehnert.

