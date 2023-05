Skadetrøbbel i Viking: Ulik alvorlighetsgrad

Både Viking-profilen David Brekalo og Djibril Diop er ute med skade etter kollisjonen som Stavanger Aftenblad meldte om på onsdagens trening. Midtstopperne smalt hodene sammen i en duell og var ferdigtrente for dagen.

Torsdag var ingen av dem med på lagets siste åpne økt på SR-Bank Arena før søndagens hjemmekamp mot Strømsgodset.

Ifølge trener Bjarte Lunde Aarsheim er det forskjellig alvorlighetsgrad på skadene.

– Jeg regner med at Diop er uaktuell til kampen, så får vi se fram til kampstart om Brekalo blir klar, sier han til RA.

Det er medisinsk som bestemmer om han blir klar til Godset-kampen. — Bjarte Lunde Aarsheim

Det kommer naturligvis av at smellen ble hardere for Diop.

Vikings alternativer

For Viking kan det bety at de må klare seg uten stjernestopperen Brekalo. Sammen med Gianni Stensness har sloveneren utgjort de mørkeblås farlige stopperduo, og dersom Brekalo blir ute mot Strømsgodset vil det være åpning for Viljar Vevatne – som til nå denne sesongen kun har fått ett innhopp i Eliteserien.

Den tidligere Viking-kapteinen Vevatne har spilt to kamper for Viking 2 i 3. divisjon, og kan være et av alternativene. Høyrebacken Sondre Bjørshol har også tidligere spilt stopper, men da fortrinnsvin i 3-5-2.

Avgjørelsen om Brekalo får spille står ikke på trenerne.

– Det er medisinsk som bestemmer om han blir klar til Godset-kampen, slår Lunde Aarsheim fast.

Normalt sett krever Viking at skadde spillere gjennomfører en vanlig økt med laget før kampstart. Treneren fastholder at det nå er den medisinske avgjørelsen som betyr noe i dette tilfellet.

Resten av Viking-stallen

Utenom de to midtstopperne som smalt sammen er det kun langtidsskadde Jost Urbancic og Simen Kvia-Egeskog som fortsatt er ute. Resten av stallen er ifølge treneren klar til kamp.

Det er derfor lite bekymring å spore hos de mørkeblå.

– Vi har et godt lag, og konkurranse på mange plasser, sier Lunde Aarsheim.

Tidligere i uken ble Sondre Auklend sendt på utlån til Jerv i OBOS-ligaen. Han debuterte for det tidligere eliteserielaget i 2-3-tapet mot Mjøndalen onsdag kveld, og fikk 69 minutter på banen – og gult kort.

